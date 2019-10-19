 На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Руководитель логистического подразделения осуществил продажу гражданскому лицу военного продовольственного имущества, принадлежащего Государственной пограничной службе Украины.
Также установлены еще двое военнослужащих, которые по просьбе своего коллеги, используя военный автомобиль, осуществили вывоз данного имущества с территории военного городка, и в дальнейшем перегрузили продукты питания в гражданское транспортное средство.
Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 410 УК.
Або мантри попів - толку?
Я чуть не обосрался от ..... ну, от того что это подается как доблесть и мудрость - дубасить лбом о пол перед толстой мужчиной в платье.
"умно", че. и хвост как у коровы - кто это высрал то?
https://www.youtube.com/watch?v=IYxctdNq44U
Краще б за своїми орлами дивився, а то докерувався, вже й харчі крадуть...