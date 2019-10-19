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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ. ФОТО

В Закарпатской области задержаны пограничники Чопского отряда, продававшие украденное в воинской части продовольствие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ 01

Руководитель логистического подразделения осуществил продажу гражданскому лицу военного продовольственного имущества, принадлежащего Государственной пограничной службе Украины.

Также установлены еще двое военнослужащих, которые по просьбе своего коллеги, используя военный автомобиль, осуществили вывоз данного имущества с территории военного городка, и в дальнейшем перегрузили продукты питания в гражданское транспортное средство.

Смотрите: В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ 02

Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 410 УК.

Также смотрите: Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3154787
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, що в нас за люди??? Звідки це в наших генах? Ну дикуни, дикунами....
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Зато я на 300% уверен, что эти тела сидели вечерком у зомбоящика и дружно кляли коррупцию в верхах. А они типа так - обычные маленькие люди и добытчики в семье.
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Ну, що в нас за люди??? Звідки це в наших генах? Ну дикуни, дикунами....
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Зато я на 300% уверен, что эти тела сидели вечерком у зомбоящика и дружно кляли коррупцию в верхах. А они типа так - обычные маленькие люди и добытчики в семье.
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Та з цими закликами, бачу, араби праві - скільки не верещи "гашиш" - "приходу" не буде На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 674
Або мантри попів - толку?
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Ну так Ссєнцов же висрав що у нас відповідні "братья":
На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7988
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З того часу, як дали себе завоювати кацапам загалом і червоній мерзоті зокрема.
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А потом приходит соя и орет что в Западной Украине живут самые украинские украинцы, святые люди
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Зато все бегают по капищам. Была новость - Москаль высрал: у нас, на ЗК, если не ходишь в дерковь - смотрят как на дикаря.

Я чуть не обосрался от ..... ну, от того что это подается как доблесть и мудрость - дубасить лбом о пол перед толстой мужчиной в платье.
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Не так. А пАтом пріходіт блаЗЄнскій і арЬОт, что епоха бєдності закочіласЬ. На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6741
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а где там,мокшанин,написано,что они местные? На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6755
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А этот там учавствовал?На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2629
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Крыса с копытами? На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8009
"умно", че. и хвост как у коровы - кто это высрал то?
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Олія, сік, консервація... Все мабуть коштує кілька тисяч гривень, а служити тепер не будуть.
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Електорат порошенка?
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Їм жити хочеться, як польські прикордонники. Це нормальна реакція на виживання. Інакше питання, що керівні посади зайняті виключно дурниками, включаючи гідрантську посаду.
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ясно что крысы обворовывают своих же... но это копейки....а вот когда читаешь и читал когда с баз военных промтоваров и продуктов прапорщики или офицеры завсклады вывозят домой машинами дорогие вещи для военных одежду и продукты а потом по рынкам и интернету продают. показывали задержанных в домах.... там твари *** вывозили домой целыми грузовиками имущество лежало. а когда ловили офицеров продававших оптику и ночного видения приборы стоимостью 20-40 тысяч долларов. вот это воровство вся страна собирала по копейки чтобы такие деньжища собрать на единственный прибор. а барыги офицеры командиры некоторые всё списывают и воруют. то эти банки с помидорками как то жалко выглядят...*показывали как один командир **** с передовой (его на камеру арестовали) списывал дорогущюю оптику в рапортах. что при мол попадании снаряда в блиндаж все камеры ночного видения и другое было уничтожено. а сам ***** продавал...вот так то помогай людям...(( а ещё был случай девушка волонтёрка узнала и увидела на рынке ,военный продавал прибор ночного видения что она купила на собранные деньги военным. вот такие (герои бывают )
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На войне и убить могут, а так - детям денег хоть оставят.... так они думают, ну и продав оптику, тут же бегут в церковь чтобы "греха не было" На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5740
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А винні у всьому Митники, так сам сергій дейнеко сьогодні сказав...
Краще б за своїми орлами дивився, а то докерувався, вже й харчі крадуть...
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Этих поймали и это конечно хорошо, ну а тех, что воруют сотнями тысяч когда покажут в клетке?
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