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 Парламент Британии принял поправку, откладывающую Brexit до завершения законодательных процедур

Парламент Великобритании 19 октября впервые за 37 лет собрался в выходной, чтобы решить судьбу нового соглашения о Brexit, о котором договорился премьер-министр Борис Джонсон с лидерами ЕС.

Палата общин проголосовала за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского союза, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

За соответствующее решение проголосовали 322 британских депутата, против - 306.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС, - Туск

Автор поправки - бывший депутат от Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода.

Отмечается, что принятый ранее закон, который обязывал Джонсона попросить отсрочки Brexit до 19 октября включительно, имел недоработки. Кроме самого соглашения, британские депутаты должны проголосовать за закон о замене права ЕС положениями английского права, иначе 31 октября состоится жесткий Brexit. Закон не учел этот момент и упоминал только об утверждении соглашения.

Поправка Летвина исправляет этот недостаток, одновременно голосование за соглашение Джонсона откладывается до следующей недели. До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.

В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты.

Также читайте: Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"

В случае принятия британским парламентом всех необходимых процедур до 31 октября отсрочка может быть отменена.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Также читайте: Премьер Великобритании Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

Источник: https://censor.net.ua/n3154786
 
 
 Топ комментарии
 
"Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода."

Т.е. никогда.
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До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.
В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты. Источник: https://censor.net.ua/n3154786

А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик 😁
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Они уже задолбали своим выходом всех
Напоминают анекдот про дедушку, выпрыгнувшего во время пожара из горящего дома на батут и отпружинящего обратно. И так пока не пристрелили.

А у нас расчёт НДС на этом завязан, приходится мониторить даже по работе
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Они уже задолбали своим выходом всех
Напоминают анекдот про дедушку, выпрыгнувшего во время пожара из горящего дома на батут и отпружинящего обратно. И так пока не пристрелили.

А у нас расчёт НДС на этом завязан, приходится мониторить даже по работе
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"Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода."

Т.е. никогда.
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До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.
В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты. Источник: https://censor.net.ua/n3154786

А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик 😁
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Они не выйдут пока их не выгонят Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8700
Англичане уходят не попрощавшись, а евреи прощаются но не уходят.
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Слава коммунистической партии Великобритании! Ура товарищи!Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8861
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Що, а Морнінг Стар ще виходить. Щось я давно не бачу її у продажу.
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А комуняцькі рила хіба ще є в Королівстві?

Чи вже все Королівство дрейфує в бік комунізму?
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Та я ж не знаю. Спитай у болгарина що вище.
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А я вважав, що "люцифер" знає про все Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 3708
Куди там болгаринові.
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Интересно, как они разрулят дела с линией разграничения между Ирландской Республикой и северо-ирландским про-британским сепаратистским анклавом...
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Там буде детектив крутіше про Шотландію.
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Угу. Шотландцы хочут повторить референдум, а северо-ирландские коллоборационисты не хочут выходить из ЕС. Нормально так популисты старушку Британию в шпагат поставили.
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По-хреновому...
А вдруг будет получаться по-любовно, то ***** быстро вставит свой пятак...
Как-то так я это вижу...
Там ещё и у Скоттиш кое-где чешится...
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Скотты хотят независимости уже лет 600. А ирландские коллоборанты хотят и на...сесть и рибку сьесть, т.е. в Ирландскую Республику не хотят, но хотят остаться в ЕС. В Ирландии уже и Шинн Фенн и ИРА снова пробуждаются от 10-летней спячки. Скучно там не будет, спасибо популистам.
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Так и я об этом...
Скотты просто ждут катализатор)
А конфликт между Eng и Irl может этим катализатором и быть...
Потом может всем "не мало показаться"...
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это все такое.. пора визовый режим отменить с Украиной..
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Мы стремимся туда, откуда выйти труднее чем зайти. Отель Калифорния какой-то
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да не.. просто пива попить и музеи посмотреть..
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А в чому полягає проблема виходу? Можна ж просто грюкнути дверима. Чей же, прІнуждать_к_союзу ніхто не буде. Инша річ, що з ...please bring me my wine... вже не вийде Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8606
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никак англия не может уйти по английски
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