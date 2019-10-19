 Адвокат: Дело Гладковского - это политическое преследование без юридических оснований

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Будем бороться. Главное - я верю, что Гладковский невиновен. Это единственное, что меня мотивирует".

Адвокат подчеркнул, что когда видит те нарушения, которые допускает сторона обвинения, мотивация бороться становится еще больше.

"Конечно сложно работать в ситуации, когда кроме юридической составляющей есть и политическая составляющая ... Мы видим и высказывания определенных должностных лиц. И мы видим, что сейчас происходит на улице. В такой ситуации работать тяжело", - сказал Волынец.

Он напомнил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который в интервью отметил, что задержание Гладковского "понравится избирателям".

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"Но то обстоятельство, что я лично верю в то, что господин Гладковський невиновен, вдохновляет бороться и доказывать его невиновность", - подчеркнул защитник.

Руслан Волынец также отметил, что в документах, которые предоставил прокурор, половина папок это информация с интернет-ресурсов.

"8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе "Укроборонпрома". Вы видите, когда им нужно - все происходит очень быстро. 8 месяцев никаких юридически значимых действий в этом деле нет", - подчеркнул он.

"Это для меня, в том числе показатель, что в этом деле или ничего нет, или то, что есть не является достаточным для того, чтобы это дело двигать к тому юридического результату, который указывался в публичной сфере", - добавил Волынец.

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Напоминаем, 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Напоминаем, 17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.