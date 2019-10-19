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 Политика Украины
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 Адвокат: Дело Гладковского - это политическое преследование без юридических оснований

Адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец сообщил, что защитники будут обжаловать решение суда об избрании меры пресечения. Он отметил, что верит в невиновность своего подзащитного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Будем бороться. Главное - я верю, что Гладковский невиновен. Это единственное, что меня мотивирует".

Адвокат подчеркнул, что когда видит те нарушения, которые допускает сторона обвинения, мотивация бороться становится еще больше.

"Конечно сложно работать в ситуации, когда кроме юридической составляющей есть и политическая составляющая ... Мы видим и высказывания определенных должностных лиц. И мы видим, что сейчас происходит на улице. В такой ситуации работать тяжело", - сказал Волынец.

Он напомнил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который в интервью отметил, что задержание Гладковского "понравится избирателям".

Также читайте: Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск

"Но то обстоятельство, что я лично верю в то, что господин Гладковський невиновен, вдохновляет бороться и доказывать его невиновность", - подчеркнул защитник.

Руслан Волынец также отметил, что в документах, которые предоставил прокурор, половина папок это информация с интернет-ресурсов.

"8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе "Укроборонпрома". Вы видите, когда им нужно - все происходит очень быстро. 8 месяцев никаких юридически значимых действий в этом деле нет", - подчеркнул он.

"Это для меня, в том числе показатель, что в этом деле или ничего нет, или то, что есть не является достаточным для того, чтобы это дело двигать к тому юридического результату, который указывался в публичной сфере", - добавил Волынец.

Смотрите: Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Напоминаем, 17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154785
 
 
 Топ комментарии
 
Совершенно верно, именно поэтому казнкрады лезут в политику, что бы назвать свое дело политическим.
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Спасибо адвокат.Мы тебе верим.Вор ,должен сидеть в тюрьме.
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І інвалідний візок і черговий лікар з крапельницею... все це буде... але потім... зараз всі запасаємося попкорном...
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свыня пойдет на колбасу, то первые дела антикорупционного суда, по самые помидоры свынячьи
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А этот дебил со справкой хоть помнит, где он последние 5 лет был??? Любят всякие твари майданом прикрываться. Скоро Югик алконафт вылезет...
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Значит судить его по политической статье - мародёрство и зрада.Воровал падло у армии.
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Красти з наших кишень (бюджету) виявляється політика! А кожен казнокрадець - політик?!!!
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Дурдом.Политическим мародерам и казнокрадам нужно давать сроки,причемь с конфискацией,а не под залог отпускать.
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Не только с конфискацией, но и с кастрацией...
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Поки всі соцмережі обговорюють секс-реєстр, Свинарчука та Пашинського, уряд технократів урізає Державний бюджет на 2019 рік на 20 млрд., Зе підписує закони про РРО та кешбек. Поки ми дивимося на червону ганчірку, нам в бік вставляють чергові фішечки Зе. Це наша нова реальність
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Червоні ганчірки-це квіточки-з НР ягідки з дротом в рильце почнуть свинарчукам вкручувати.Готуйтеся,поросенки.
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Попробуй тут перестать, когда тебя перекормили просроченными рошенками Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 8622
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Тебя кормят шоколадными качественными конфетами? Хорошо устроился.
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Хватит врать, бюджет 2019 считали по курсу 28, а при укреплении гривны естественно планируемые поступления от экспорта и таможни уменьшились, отсюда и уменьшение доходной части на 2019
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прямо жертва аборта Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 6835 политических репрессий
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Так, а що там з формулою Штайнмайера на сьогодні?
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Так ничьо.
После того как вышел майдан Зю обосрался и Пу его послал...
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А что с голодовкой Свынарчука? Врачи уже заборонылы?
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Ты свыня думай что дальше врать будете.
Война продолжается тарифы и цены растут народ нищает.
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Что бы сало свиньи было с мясной прослойкой свинью периодически не кормят несколько дней. Именно в эти дни в сале и появляется та чудная полоска мяса.Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 8252
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Формула ПОПа з підписом Кучми-здати Україну- висить у Сайдика в туалеті.Коли розведуть війська-всі,кого розвели мародери цим підписом змушні будуть звільняти Донбас.От тоді й побачимо,чого варте це війско "некапітулянтів"-це їм не "зраду" в Києві мутити!
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Так они выбрали Зю и на этом думали война закончится.....
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Гібридна війна ПО+ПУ з українським народом скінчиться,коли ЗЕ вижене цю погань за поребрик.А не зможе-знайдеться той-хто зможе,бо не для того капкан на хитрого лиса поставили,аби його нагодувати,а для того,щоб впіймати та шкіру здерти.
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не отвлекай ..., вишь лохов разводят на свинарчуках ... им не до штйенмайеров пока.
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И миллиарду украденные во время войны ее главнокомандующим.....
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До таких звинувачень навіть Портнов не додумався.
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Портнов это из тех кто оставили после себя армию голой и босой а теперь собираются за это петю судить.
А толпа овец бежит и радостно ме какет.
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Та да.
"Ознайомився трохи з бюджетом на 2020 рік.
Тепер точно знаю: Порошенко таки десь крав.
Крав, і віддавав в бюджет України.
А інакше як пояснити оце глобальне недофінансування." Іван Виговський
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Новенький Форд колись коштував 400 доларів.
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Как говорил один великий человек Патриотизм - это прибежище негодяев Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 8108
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Сумніваюсь,що ви читали того "вєлікого чєловєка",або змініть нік "Патриот" на "Негодяй".
"Некоторый поиск по источникам позволил узнать, что автором её являлся доктор Джонсон и в оригинале она "Patriotism is a last refuge of a scoundrel".
А вот как его понимать...

1. Сэмюэль Джонсон был лексикографом, и эта фраза выхвачена из статьи "Патриотизм" составленного им словаря.
2. Статья большая, и выбор из неё только этой фразы более характеризует выхватывающего, нежели автора фразы.
3. Слова, входящие в неё, имеют определенный смысл, отчасти пропавший при переводе.
Так, scoundrel это не "негодяй вообще", а "бродяга", мелкий правонарушитель, пойманный за бродяжничество, карманное воровство или хулиганство (но не за убийство, изнасилование или измену, караемые смертью).
А refuge происходит от латинского refugium, то есть права спасающегося от погони прибегнуть к алтарю храма, чем он спасался от преследующих, но становясь при этом храмовым рабом. Этимология сия для читателей Джонсона, для которых латынь была основой образования, вполне очевидна.
4. Норма тогдашнего права позволяла арестованному, не дожидаясь судебной сессии, объявить о своей желании завербоваться в армию (или флот), и тем самым избежать наказания. В отличие от уважаемого Босуэлла, полагавшего, обсуждая ту фразу, что речь в ней исключительно о "ложном патриотизме", я полагаю, что при тогдашних тяготах службы, дабы предпочесть пули врага и палку капрала тяжкой, но не столь опасной работе на руднике или плантации - некоторая доля подлинного патриотизма требовалась, хотя, конечно, и более сытный по сравнению с каторжным солдатский паек на выбор влиял.
5. Таким образом, буквальный смысл фразы таков: "При наличии известного патриотизма даже негодяй может избавиться от наказания, выбрав опасную, но нужную для Родины службу".

Впрочем, это не единственная фраза, которую мы склонны понимать "с точностью до наоборот". Здоровый дух в здоровом теле, управляющая государством кухарка, истина в вине - обращаясь к оригиналам, обаруживаем с удивлением, что смысл был иной, и часто прямо противоположный общепринятому."
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Когда у вас кацапских соевых уродов закончатся наконец НАШИ деньги , уворованные у нас ровно 5 лет назад ? Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 7815
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А украли мрази много. Особенно главная свинья-порошенко.
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Він навіть усіх твоїх баранів вкрав,
і Кешку лупцював.
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Ты просто требуй у него чек.
У нас теперь строго.
Если не даст можешь на него анонимку в налоговую написать...?
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Не раньше, чем гороховые уроды начнут раздавать вам ВАШИ деньги...
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за нової влади по всім цім пунктам буде відкат.
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1 -- ассоциация не заслуга соевых а Юща,2--безвиз тоже Ющ,3 рост ВВП за счет обвала гривны 4-децентрализация до неё ёще как до Киева раком,5--декоммунизация - работа Свободы,6 армия да укрепили но просрали арсеналы,7- газ и сейчас русский но из Словакии и на 120 баксов дороже 8---,дороги что отремонтировали уже ломаются,9 -язык 50\50,роста зарплат нету,в 3 раза меньше чем было в паритете бакса,11 томос не признан церквями и в ряд ли признают ,курс на ес и нато в Конституции ,что это дало?ЕС И НАТО в ряд ли в ближайшие 50 лет - кроме курса надо еще иметь их уровень развития а не только желание,13 санкции против РФ ,а тут соя каким боком? Санкции торговым партнерам сои? .......?????????????????????...... вот и лопнул мыльный соевый пузырь.....
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Коли слідчі вирішать, що доказів достатньо, прокурори з ними погодяться, скажуть, що підозра обґрунтована, тоді ми побачимо матеріали, які підуть до Верховної Ради зі зняттям недоторканності", - сказав Рябошапка ЗМІ, у відповідь на питання щодо розгляду в справі про Порошенко.
https://ura-inform.com/uk/politics/2019/10/19/v-gpu-ne-khvataet-dokazatelstv-viny-poroshenko-genprokuror


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пэтя в шахматы хорошо играет.уже адвоката себе нанял.
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А бобік -люцифер підвиває в такт, але партачить . ведмідь на вухо наступив. Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 1088
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Наступив, і тому я не можу слухати ординський шансон у який ти закоханий.
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Свинарчука выпустят к концу недели на домашний Где-то через полгодика снимут все обвинения Все это дешевая попса рачсчитаная на зелебобиков чухающих бошки от кассовых аппаратов и растущей коммуналки с отжимом Привата Беней
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Что выпустят это факт, но у судей просто нет возможности посадить без залога. А вот что снимут обвинения очень сомневаюсь, уверен на него еще немало нароют, этот эпизод только начало.
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А что еще может сказать адвокат, я бы удивился что он бы кричал что его клиент виновен за те деньги что ему платят))
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ну а как вы хотите, деньги он 3,14_здил тоже из политической неприязни к таковым...
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"8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе "Укроборонпрома". Вы видите, когда им нужно - все происходит очень быстро. 8 месяцев никаких юридически значимых действий в этом деле нет", - подчеркнул он.
Раньше надо было о державе думать "бедному" Гладковскому..
Источник:https://censor.net.ua/n3154785
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Пусть хрюкает. Кто мешал этим тварям за 5 лет содать более менее нормальное правосудие? Вот теперь пусть и сидят...
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Да, надо было таких как ты на нары отправить за оскорбление Президента, а не разрешать вам визжать. Вот правильное тогда было бы правосудие
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Обидели крыску -написали в киску ...Ты шо кацап ? Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 204
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Больше всего бесят соевые, сначала кричат когда посадят Свинарчуков но когда процесс пошел им опять не нравится.
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Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
(с)
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Пусть эта свинья покажет откуда у него и у его юродивого сынка столько бабла, дома, квартиры и т.д. Простой народ не может себе сегодня нормальное питание обеспечить, а эти свиньи-мародёры от жира бесятся.
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Сегодня правит Зе. И сегодня даже учителя не могут себе нормальное пропитание обеспечить. Потому что зарплату задерживают. А вот при Петре Алексеевиче все вовремя платили
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Да-да. А вчера пенсионеры на 1500 прекрасно жили при мальдивской швали, которую народ ****** на выборах по самое нехочу, а сейчас ставит ему аж 11% доверия. А оно все вернуться, курва шизофреническая, мечтает.
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А сегодня они на 1500 прекрасно живут? Это если не задержат. И субсидии не лишат.
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Да! А пенсионеры даже крошки у голубей отбирают!
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Тобто Портнов це той хто тобі подобається. Не дивно.
Я ніколи у тобі не помилявся.
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Шахрай є шахрай. Зеленський теж шахрай. А шахраї мають бути за гратами.
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Интересно. А какие у него какие-то особенные политические воззрения, что его надо за эти воззрения преследовать? Он, что, нацист, расист, считает, что нужно есть мальчиков или оставить в Украине не более 1млн населения?

Адвокат, долбанный, не гони пургу приевшимися банальными шаблонами и трафаретами. Почеши свою проплаченную криминалитетом репу и придумай что-нибудь покреативнее.
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Адвокат верит, что Свинарчук не виновен... Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав - Цензор.НЕТ 3225 . Интересно, сколько стоит эта вера..., в час ?
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Я смотрю у свинорылого и пашика один адвокат.
Тексты стандартные.
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"Чортова" дюжина-ніщо без пункту 14)Повернення вкрадених баригою(127-96)30-ть мільярдів в Україну!
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Сам рахував вкрадене? Чи Портнова читав?
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"Він зазначив, що вірить у невинуватість свого підзахисного." - Краще б він у Бога вірив, тоді б знав, що за будь-який злочин прийде покарання.
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А что там с ультиматумов Биляцкого Президенту Украины?Десять дней прошло.
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за то бабло что этим адвокатишкам платят миллиардеры бизнесмены. они что хочешь скажут на своих родных и друзей....ЖИРНАЯ ПРОФЕССИЯ У АДВОКАТОВ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ У КОРЫТА. власти или крупные бизнесмены...
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Ого скільки тут гівна, залишилось прочитати про майдауних, кастрюлі і печеньки. І чим тоді буде цей сайт, відрізнятися від кацапського?
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Так давно вже кажуть, що пороховата від рашевати нічим не відрізняється.
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8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе "Укроборонпрома" очень бедный Свинарчук...я ща заплАчу
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