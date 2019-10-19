 Адвокат: Дело Гладковского - это политическое преследование без юридических оснований

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
"Будем бороться. Главное - я верю, что Гладковский невиновен. Это единственное, что меня мотивирует".
Адвокат подчеркнул, что когда видит те нарушения, которые допускает сторона обвинения, мотивация бороться становится еще больше.
"Конечно сложно работать в ситуации, когда кроме юридической составляющей есть и политическая составляющая ... Мы видим и высказывания определенных должностных лиц. И мы видим, что сейчас происходит на улице. В такой ситуации работать тяжело", - сказал Волынец.
Он напомнил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который в интервью отметил, что задержание Гладковского "понравится избирателям".
"Но то обстоятельство, что я лично верю в то, что господин Гладковський невиновен, вдохновляет бороться и доказывать его невиновность", - подчеркнул защитник.
Руслан Волынец также отметил, что в документах, которые предоставил прокурор, половина папок это информация с интернет-ресурсов.
"8 месяцев травят этого бедного Гладковского, что он совершил коррупционные преступления в системе "Укроборонпрома". Вы видите, когда им нужно - все происходит очень быстро. 8 месяцев никаких юридически значимых действий в этом деле нет", - подчеркнул он.
"Это для меня, в том числе показатель, что в этом деле или ничего нет, или то, что есть не является достаточным для того, чтобы это дело двигать к тому юридического результату, который указывался в публичной сфере", - добавил Волынец.
Напоминаем, 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
Напоминаем, 17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
О ком речь была?
абортаполитических репрессий
После того как вышел майдан Зю обосрался и Пу его послал...
Война продолжается тарифы и цены растут народ нищает.
А толпа овец бежит и радостно ме какет.
"Ознайомився трохи з бюджетом на 2020 рік.
Тепер точно знаю: Порошенко таки десь крав.
Крав, і віддавав в бюджет України.
А інакше як пояснити оце глобальне недофінансування." Іван Виговський
"Некоторый поиск по источникам позволил узнать, что автором её являлся доктор Джонсон и в оригинале она "Patriotism is a last refuge of a scoundrel".
А вот как его понимать...
1. Сэмюэль Джонсон был лексикографом, и эта фраза выхвачена из статьи "Патриотизм" составленного им словаря.
2. Статья большая, и выбор из неё только этой фразы более характеризует выхватывающего, нежели автора фразы.
3. Слова, входящие в неё, имеют определенный смысл, отчасти пропавший при переводе.
Так, scoundrel это не "негодяй вообще", а "бродяга", мелкий правонарушитель, пойманный за бродяжничество, карманное воровство или хулиганство (но не за убийство, изнасилование или измену, караемые смертью).
А refuge происходит от латинского refugium, то есть права спасающегося от погони прибегнуть к алтарю храма, чем он спасался от преследующих, но становясь при этом храмовым рабом. Этимология сия для читателей Джонсона, для которых латынь была основой образования, вполне очевидна.
4. Норма тогдашнего права позволяла арестованному, не дожидаясь судебной сессии, объявить о своей желании завербоваться в армию (или флот), и тем самым избежать наказания. В отличие от уважаемого Босуэлла, полагавшего, обсуждая ту фразу, что речь в ней исключительно о "ложном патриотизме", я полагаю, что при тогдашних тяготах службы, дабы предпочесть пули врага и палку капрала тяжкой, но не столь опасной работе на руднике или плантации - некоторая доля подлинного патриотизма требовалась, хотя, конечно, и более сытный по сравнению с каторжным солдатский паек на выбор влиял.
5. Таким образом, буквальный смысл фразы таков: "При наличии известного патриотизма даже негодяй может избавиться от наказания, выбрав опасную, но нужную для Родины службу".
Впрочем, это не единственная фраза, которую мы склонны понимать "с точностью до наоборот". Здоровый дух в здоровом теле, управляющая государством кухарка, истина в вине - обращаясь к оригиналам, обаруживаем с удивлением, что смысл был иной, и часто прямо противоположный общепринятому."
і Кешку лупцював.
У нас теперь строго.
Если не даст можешь на него анонимку в налоговую написать...?
https://ura-inform.com/uk/politics/2019/10/19/v-gpu-ne-khvataet-dokazatelstv-viny-poroshenko-genprokuror
Раньше надо было о державе думать "бедному" Гладковскому..
Источник:https://censor.net.ua/n3154785
(с)
Я ніколи у тобі не помилявся.
Адвокат, долбанный, не гони пургу приевшимися банальными шаблонами и трафаретами. Почеши свою проплаченную криминалитетом репу и придумай что-нибудь покреативнее.
Тексты стандартные.