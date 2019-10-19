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Все про:Молдова (1049) Приднестровье (438) Белгород-Днестровский (15)

 Руководитель Аккерманской крепости Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с сепаратистами из непризнанного Приднестровья

Руководитель Аккерманской крепости Александр Морозов подписал на территории непризнанного Приднестровья соглашение о сотрудничестве и создании ассоциации "Крепости Днестра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Любимый город.

Соглашение о взаимодействии, сотрудничестве и создании ассоциации "Крепости Днестра" было подписано 10 октября в Бендерах, на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, которую на данный момент Республика Молдова рассматривает как свою оккупированную территорию.

Согласно подписанному документу предполагается, что в новосозданную ассоциацию, кроме Аккерманской и Бендерской, войдут также Сорокская, Хотинская и Каменец-Подольская крепости. Как сообщают региональные СМИ, подписание состоялось в рамках VII Приднестровского международного инвестиционного экономического форума.

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Каких либо подтверждений того, что Одесский облсовет уполномочил и.о. директора КП "Фортеця" Александра Морозова пребывать с визитом в непризнанном Приднестровье и, тем более, подписывать там официальные соглашения, нигде нет.

Отмечается, что Морозов также является депутатом Белгород-Днестровского городского совета. Избран был по списку партии "Доверяй делам", которая на последних парламентских выборах объединилась с Оппозиционным блоком.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154784
 
 
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Такой зловещий заголовок, словно приднестровцы совместно с Морозовым решили Украину брать. А всего-то сотрудничество музеев.
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Музеев?
Это как то связано со скифским золотом?
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Зебилье уже не стесняется признавать непризнаное.
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Где там сбу,где нацкорпус,вперед,по Украине такого дерьма не паханое поле.
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