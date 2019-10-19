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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 623 130 гривен бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В случае внесения залога Гладковский должен сдать загранпаспорта, носить электронный браслет слежения и не покидать територии Киевской области.

Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 01
Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск

Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 03
Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 04
Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 05
Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 06

Читайте: Гладковский объявил голодовку

Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн 07

Апелляция на это решение может быть подана в течение 5 дней. Прокуроры САП просили суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Смотрите: Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Фото и видео - Олег Богачук, цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3154782
 
 
 Топ комментарии
 
Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 4879
С него можно памятник "украинской коррупции" лепить ...идеально подходит.
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А какой он нанёс ущерб?
На спор что Коломойша - украл в тысячу раз больше...

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- без сомнения свинорчук негодяй. но он только звено в цепочке негодяев-мародёров во главе с бывшим главкомом.
- в интервью с заключёнными добровольцами упоминается как вооруженных стрелковым оружием добробатовцев отправляли на укрепрайоны при штурме иловайска а в это же время в мариупольском порту готовили к отправке в индонезию 100 бмп.
к чести индонезийцев, они не отправляют своих солдат на убой без поддержки бронетехники.
- в этом ролике озвучены и другие не приемлемые для нормального человека действия чиновников, в том числе военных, получавших команды из офиса бывшего президента, которые, иначе как тяжким преступлением против Украины не назвать:
https://www.facebook.com/radnik.prezidenta/videos/523909405116335/
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Пробачте, що не по темі:
Андрій Луганський у Рандеву з Яніною Соколовою

https://www.youtube.com/watch?v=debOTGI7uyU&list=PL5eQ15vxDEVyP5YlwBj0G5SDML7dMxsq-


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дешОвка ваши слуги с рябой шапкой...
шапкозакидатели.. пойдет чуть времени - они будут сидеть..)))
))))
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