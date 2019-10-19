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 Политика Украины
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Все про:Садовый (447) Самопомич (911) Сыроид (243)

 Сыроид возглавила "Самопомич" вместо Садового

Лидером партии "Самопомич" стала бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Такое решение принял съезд партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией, информирует Цензор.НЕТ.

"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни", - написал Садовый. По его мнению, избрание Сыроид лидером партии – "это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"

Напоминаем, на внеочередных выборах в Верховную Раду "Самопомич" не смогла преодолеть 5% барьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3154781
 
 
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"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни", - написал Садовый. Источник: https://censor.net.ua/n3154781

Ой все
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Набери в гугле ДБЛБЛД!Гончарук...есть над кем посмеяться.Блогер Березин описал 8 лет назад
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а как тебя это волнует ,балалайка? Кошулинський будет выдвигаться на голову Львова..и львовани сами себе выберут голову..ты то причем?
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единственная провропейская адекватная партия в Украине. голосуют за всякое смиття а потом скулят "зрада"
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Маленький Ісусик прийшов і сказав Садовому,йди вже геть Іудо
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На зомби-апокалипсис может
Тогда восстанут мертвые и заодно восстанет Самопомощь
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У нас вже була Партия Зелених. І де вона?
Через чотири роки історія повториться з іншою Зе.
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Какой ты недальновидный. Ну как лодку назовёшь, так она и поплывет
Зелёный сейчас везде в тренде
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Тогда восстанут мертвые и заодно восстанет Самопомощь/ с утра до ночи с шизофреническим упорством гадит в украинском сайте променявшая Украину на колбасу гражданка ФРГ, верноподданная путинской шлюхи Меркель.
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Садовий зробив ставку на боротьбу з Порошенком і «порохоботами». І обісрався.
Бо Бандерштадт проголосував за Порошенка.
Слава Україні !
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Тю! Я , думав, що та купа сміття давно на сміттєзвалищі гниє 😕
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