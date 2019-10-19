 Сыроид возглавила "Самопомич" вместо Садового

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией, информирует Цензор.НЕТ.

"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни", - написал Садовый. По его мнению, избрание Сыроид лидером партии – "это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам".

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Напоминаем, на внеочередных выборах в Верховную Раду "Самопомич" не смогла преодолеть 5% барьер.