 Сыроид возглавила "Самопомич" вместо Садового

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Львова Андрей Садовой, который до этого времени руководил партией, информирует Цензор.НЕТ.
"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни", - написал Садовый. По его мнению, избрание Сыроид лидером партии – "это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам".
Напоминаем, на внеочередных выборах в Верховную Раду "Самопомич" не смогла преодолеть 5% барьер.
Ой все
Тогда восстанут мертвые и заодно восстанет Самопомощь
Через чотири роки історія повториться з іншою Зе.
Зелёный сейчас везде в тренде
Бо Бандерштадт проголосував за Порошенка.
Слава Україні !