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 Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск

"8 месяцев длится следствие, а с господином Гладковским провели всего два следственных действия", - заявил адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец во время заседания суда по избранию меры пресечения. По его словам, за этот период следователи НАБУ провели допрос и обыск у Гладковского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат отметил, что последний раз Гладковский  выезжал за границу и вернулся в начале октября этого года. Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать.

"Мы отдадим паспорта, если нужно прямо здесь. Не поедет господин Гладковский без паспортов за границу. И намерения такого у него не было. Он только недавно вернулся из-за границы", - подчеркнул он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что следствие ошиблось в ходатайстве в суд - просит арестовать Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток.

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"Мы выступаем против удовлетворения ходатайства в полном объеме", - заявил адвокат. Он добавил, что Гладковский способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение при той мере пресечения, которую предлагает защита - взятие на поруки.

Напоминаем, Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154780
 
 
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А как Раду переизбирали, так и понеслось
Кто блокировал расследование все 8 месяцев?
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мало того. как же с ним провести следственніе действия, если он то в Брюсселе ,то в Испании. неуловимій
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Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать. Источник: https://censor.net.ua/n3154780

Ага на Гладковского сдаст а на Свинарчука оставит
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да все проститутки мошенничают ты не исключение что в субботу немцев нема в твоем публичном доме?????
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"...следствие ошиблось в ходатайстве в суд - просит арестовать Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток".

На коліні писали...
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Дело не в том где писали, а в том, что профессиональный уровень такой у сотрудников НАБУ.................никак выше коленок не поднимается. Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск - Цензор.НЕТ 7307 Отсюда и результаты.
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Особенно когда Набу подчиняется Раде и с февраля прошлая власть только и делала что блокировала расследование
А новая Рада заработала только 1,5 месяца как
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Нельзя более резво, иначе еще на 4,5 года не растянуть шоу.
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Цікаво, чи свині поросят здають, якщо пятака зажмуть
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Как только любого вора чиновника берут за яйки,он сразу становится святым и больным Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук - Цензор.НЕТ 9575.Доказано Украиной.
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НАБУ мёртвая структура созданная имитировать борьбу с коррупцией, основной задачай которой есть распил бюджетных денег выделенных на её содержание. Сколько миллиардов народных денег потрачено на НАБУ? Результату ноль! А если деньги от НАБУ да в медицину она стала бы по истине бесплатной. От така алгебра, малята.
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