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Все про:взятка (4742) Одесса (5695) Нацполиция (10252) правоохранительные органы (402) ГБР (644)

 Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долл., - ГБР

Правоохранители задержали на взятке начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы кражу транспортного средства. Взятка передавалась через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части взятки в сумме 3 тыс.  долларов.

Смотрите: На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3154779
 
 
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Одні викрадають автівки, інші їх прикривають, і за гроші відмазують, чим провокують перших на подальші крадіжки.
Потім нам розповідають яка в нас погана кріміногенна ситуація, і вимагають збільшення фінансування силовикив задля збільшення їх штату і зарплатні, і прийняття більш жорстоких Законів.
Таким чином - система МВД зацікавлена в тому, аби криминогенна ситуація не покращувалась.
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так весь цей штат (поліція, суди, адвокати, нотаріуси,прокуратура, сбу, та інші абревіатури) існують тільки через те , що люди по своїй природі де б вони не жили на цій поверхні завжди є закононеслухняні по своїй природі як пишуть "default"
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