 Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долл., - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы кражу транспортного средства. Взятка передавалась через посредника - бывшего сотрудника полиции.
Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части взятки в сумме 3 тыс. долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Потім нам розповідають яка в нас погана кріміногенна ситуація, і вимагають збільшення фінансування силовикив задля збільшення їх штату і зарплатні, і прийняття більш жорстоких Законів.
Таким чином - система МВД зацікавлена в тому, аби криминогенна ситуація не покращувалась.