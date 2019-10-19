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 Полицейский сбил насмерть велосипедиста на Черниговщине, проводится служебное расследование, - Нацполиция

18 октября около 22.00 вблизи с. Сосницы полицейский ГУНП Черниговской области насмерть сбил велосипедиста на неосвещенном участке дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Отмечается, что полицейский наехал на велосипедиста на неосвещенном участке дороги. 

От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь.

Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Вместе с этим руководство ГУНП в Черниговской области по данному факту назначило проведение служебного расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154777
 
 
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полиция что то дофига нарушает! как будто надевают форму и чувствуют себя богами.
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Если в темной одежде и без светоотражателей, то погибшему - Премию Дарвина, а полицейскому - грамоту. И машину пусть родаки чинят. Натуральные психи бывает ездиют - как будто поспорили с такими же - кто первым отправится к Аиду Полицейский сбил насмерть велосипедиста на Черниговщине, проводится служебное расследование, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5376
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ты дебил?.. с таким же успехом дорогу мог переходить или просто идти по обочине любой пешеход в тёмной одежде без светоотражателей, например твой родственник из гостей или в гости к тебе..
ЗЫ на велосипеде с большой вероятностью были светоотражающие катафоты, если не красный сзади, то на педалях оранжевые "мигалки" есть всегда и в пятницу вечером мент скорее всего летел "по важным делам" не особо обращая внимания на, обычно пустую, дорогу..
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Засцал беньки мусорюга и погнал народ давить ...
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якщо велосипед був без маячків то вина поліцая тут спірна
ПДР для велосипедів
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не всегда виноват водитель, вчера у меня, велосепедист сделал такой маневр в 5-и метрах от капота на скорости 70, все обошлось мокрыми штанами
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- вєлосіпєдістов і йєврєйєв расстрєлять!!!
- а вєлосіпєдістов за шо?
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да есть за "шо" - порой своей ездой вызывают такое желание придушить такого горе участника уличного движения
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Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв Источник: https://censor.net.ua/n3154777
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шо значить "освідєтєльствованія"???? Дихнув на інспєктора??? Є труп - має бути аналіз крові!!!
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хз посмотрите фильм-майор------шито крыто сбил и в дамки..
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