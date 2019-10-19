 Полицейский сбил насмерть велосипедиста на Черниговщине, проводится служебное расследование, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.
Отмечается, что полицейский наехал на велосипедиста на неосвещенном участке дороги.
От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь.
Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Вместе с этим руководство ГУНП в Черниговской области по данному факту назначило проведение служебного расследования.
ЗЫ на велосипеде с большой вероятностью были светоотражающие катафоты, если не красный сзади, то на педалях оранжевые "мигалки" есть всегда и в пятницу вечером мент скорее всего летел "по важным делам" не особо обращая внимания на, обычно пустую, дорогу..
ПДР для велосипедів
- а вєлосіпєдістов за шо?
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шо значить "освідєтєльствованія"???? Дихнув на інспєктора??? Є труп - має бути аналіз крові!!!