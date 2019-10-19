 Правительство России поддержало признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение гражданства РФ

Об этом сообщается на сайте правительства РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Предусмотривается возможность признания комиссией носителями русского языка без собеседования украинцев и белорусов, свободно владеющих русским языком, при подаче ими соответствующего заявления. Порядок подачи заявлений определит российское МВД.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.