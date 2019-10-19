EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  50  2
Все про:гражданство (1017) Россия (74086) украинцы (3028) русский язык (390)

 Правительство России поддержало признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение гражданства РФ

Правительство России одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси для признания их носителями русского языка при получении гражданства РФ.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Предусмотривается возможность признания комиссией носителями русского языка без собеседования украинцев и белорусов, свободно владеющих русским языком, при подаче ими соответствующего заявления. Порядок подачи заявлений определит российское МВД.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Читайте: Сенцов об украинцах и русских: Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но стал при этом убийцей

Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт. 

Источник: https://censor.net.ua/n3154776
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тугенько стає в москалів з руськими, одні криворукі росіяни лишились.
 показать весь комментарий
 
Пошли нах кацапы, не читавши, только заголовок)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх