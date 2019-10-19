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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд Украины продолжает заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В суде присутствуют Гладковский, его адвокаты, а также сын Игорь.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного содержания под стражей его подзащитного"

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Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 04

Здание Антикоррупционного суда пикетируют активисты Нацкорпуса.

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Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 06

Читайте: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

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Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 08

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 09
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 10

Читайте: Гладковский объявил голодовку

Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 11
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 12
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 13
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 14
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 15

Напоминаем, детективы НАБУ 17 октября задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского. На следующий день Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

Также читайте: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Государству нанесли более 10,62 млн грн ущерба, утверждают в САП.

Кроме того, добавили в прокуратуре, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы.

В корпорации "Богдан Моторс", заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит согласно действующей редакции постановлений Кабинета министров Украины, по цене дешевле аналогов в государственного оборонного заказа.

Источник: https://censor.net.ua/n3154771
 
 
 Топ комментарии
 
Боже, как он осунулся, оголодал. Срочно привезите клетчатое одеяло.
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Конечно идиотизм, нужно сразу сажать без залога.
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так вы в русский мир хотите, так и скажите и не вые...сь))))))))))))))))))))
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в Австралии 33819 км железных дорог из них 2540 км электрифицированы .
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абориген подбери другой флажок с этим ты все время будешь в дураках.
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Со временем будет только хуже, потому что: президент и правительство Украины - это команда дилетантов.
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а до этого управляли гении..? и какие успехи страны, кроме сиротских дворцов вокруг Киева..?
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Безвідносно справи Гладковського, дві речі визивають якусь підсвідому, суто естетичну огиду - це обличчя судді і шмаркачі підставки під прапори. Це взагалі, якесь уособлення нинішньої атмосфери в Україні.
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свыняку на гиляку! все свини должны быть или на нарах, или на гиляке или на мясокомбинате и начать со свинярчуков -гладковских, даже сами своей ылитной фамилии стесняются,
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с чего-то нужно начинать, главное свынюку зацепить, чтобы добраться до главной свыни
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Чувак, хотєлкі вашого лугандону, це хотєлки.
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гладковский унаследовал у свынарчука вес. явно больше центнера! шо то значить порода!
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мой Херой - Петро Олексійович Порошенко! у когось в родні мабуть гєн підхватив )))
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никогда! кумира я из него себе не сотворил, но Петро Олексійович - мой Херой! мну его хромосомный набор поражает! )))
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Нині збирають "торт" із підбарижників.
А посадка бариги буде "вишенкою" цього торту. Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 2800
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Свинарчукам надо дать время исправится. Они потом красть не будут. Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 5035 Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 5621 Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 5621
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А виявляється, що немає приводів для його арешту.
От зараз тільки шукають ПІДСТАВУ.
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Да, да, да, да !
«убєжіт в Ростов, пєрєабуєтся, вотвотвот... 31-го, 21-го, 21-го, севодня вєчером, в Борісполє дєжурят, АБЬІРААЛГ !»
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Пусть бежит хоть на четыре стороны. Хоть в очистку КОТОВ. Но падло украло у нас налогоплательщиков....
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А баригу - рядом. Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 2055
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в принципе, если бы он попал на вднх в брюсселе, куда так стремился, то в павильёне "свыноводство" мог бы быть вообще вне конкуренции. вернуться б не вернувся, но медалями б обчиплявся в багатёх катєгоріях )
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"Якби ці руки щось вкрали, вони були б відрубані!"
Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 2058
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)) спорно. на фото, окорока мабуть не спроста отсутствують. похоже на то, шо он воровал и ногами )))
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К сожаления по нашим законам Свинарчука нельзя закрыть за коррупцию без права залога, так что он скоро будет дома.
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Ante Gotovina‏ @antegotovina69 18 окт.

Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 9587

Болгарія та Румунія боряться за розміщення в себе заводу VW. Болгарія навіть дає заводу 800 млн.€ дотацій.
А ї@бучі слугі наріда(мудрого та простого) виганяють з країни Арселор,Філіп Моріс,ВАТ,JIU,які платили до бюджету 50 млрд грн. Гімноїди ви зробили самі себе в дупу разом!!!
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Ну, с табака положим в конечном счете платят наши семьи, причем здоровьем родителей и иногда недоеданием и недоодеванием детей
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Гадаєш вигнавши PM люди стануть менше палити?
А може буде як в анекдоті:
-Що пан палить?
-Marlboro
-А що стане палити як не буде Marlboro?
-Офіс презЕдента.
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Ну и выйдет он под залог... зебанутым так мало надо для счастья)))
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А если не выйдет, зебанутая?
Нарисуешь плакат и выйдешь завтра на соемайдан с требованием "Свободу Свынарчуку!"?
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Лерка будет бегать на соемайдане с плакатыком и скавчать что ***** )
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Раз вже повиповзала з Параші всяка анальна нечисть і сєпари то вже є ознака того, що справа шита білими нитками 😃
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А звідки така дезінформація пішла гуляти по Україні ти не знаєш? - А пішла ця деза гуляти з ефірів телеканалів найчеснішого злодія Бєні Калашмойського та кума ***** віті мертветчука .. Далі можна і не продовжувати 😃
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А прикольно істерикують порохосмоктунчики. Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено) - Цензор.НЕТ 266
Відчувають недолугі, що незабаром і до їхнього кумира, бариги - доберуться.
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зюзін рейтинг просів, так шо треба його за гратами тримати, хоч і немає підстав
тре дати зебілам вкусити крові, якої вони так жадали
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Щось дуже хлипким виглядає, як журналісти одержують ці докази. Це може мати вигляд документа? Результат, наслідки, все дуже чітко і правдоподібно. Але хід дослідження: ну,ми одержали масу документів...Секретарші їм виносять листи, якісь сексоти, шпійони їм цю масу паперів передають і так в кожній сфері, сексоти, агенти...
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Одно вижу по фотографиям: голодовка явно пойдет кое-кому на пользу.
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А печени то как полезно - очистится от алкоголя и холестицидов!
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Поясни глазастєнькій хоч, що це таке "холестициди"? Бо щось в жодному медичному довіднику такий термін ще не зустрічався. 😁😁😁😁😁😁
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Жорстка посадка Свинарчуків дає надію на припинення грабунку України і зн щення феодалізму,який зберіг і розвів Порошенко.
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Мабуть, женуть машину за тим грузовиком, що виїхав з заводу в Росію, сидять в кущах, бачать, як грузять деталі, підлядають накладну, бачать, скільки перераховано,їдуть назад.
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ОБС, ще ОБС, потім в суді це все розпадається, просто сміхота: суди, журналісти, якесь мишаче шурхотіння
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и вот, когда стадо пошло к корыту, адын балшой, но очень гордый свынка сказал: "Лычно я буду ночевать у корыта и все пойло мое". Он стал кушать все болше и болше, болше и болше, но очень скоро обожрался так, шо посадил себе печень и упал на пол самого балшого хлева.
-Так выпьем же за то, шобы ни один из нас, ка бы много он не жрал, никогда не отрывался бы от корыта!
-Вах, шо случилось, дарагой?
-Свынку жалко...
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А Пеця не причем? Порошенка а потом Свинарчуков. Ибо НЕХ.
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