 Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В суде присутствуют Гладковский, его адвокаты, а также сын Игорь.
Здание Антикоррупционного суда пикетируют активисты Нацкорпуса.
Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напоминаем, детективы НАБУ 17 октября задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского. На следующий день Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.
Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.
Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".
По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Государству нанесли более 10,62 млн грн ущерба, утверждают в САП.
Кроме того, добавили в прокуратуре, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы.
В корпорации "Богдан Моторс", заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит согласно действующей редакции постановлений Кабинета министров Украины, по цене дешевле аналогов в государственного оборонного заказа.
А посадка бариги буде "вишенкою" цього торту.
От зараз тільки шукають ПІДСТАВУ.
«убєжіт в Ростов, пєрєабуєтся, вотвотвот... 31-го, 21-го, 21-го, севодня вєчером, в Борісполє дєжурят, АБЬІРААЛГ !»
Болгарія та Румунія боряться за розміщення в себе заводу VW. Болгарія навіть дає заводу 800 млн.€ дотацій.
А ї@бучі слугі наріда(мудрого та простого) виганяють з країни Арселор,Філіп Моріс,ВАТ,JIU,які платили до бюджету 50 млрд грн. Гімноїди ви зробили самі себе в дупу разом!!!
А може буде як в анекдоті:
-Що пан палить?
-Marlboro
-А що стане палити як не буде Marlboro?
-Офіс презЕдента.
Нарисуешь плакат и выйдешь завтра на соемайдан с требованием "Свободу Свынарчуку!"?
Відчувають недолугі, що незабаром і до їхнього кумира, бариги - доберуться.
тре дати зебілам вкусити крові, якої вони так жадали
-Так выпьем же за то, шобы ни один из нас, ка бы много он не жрал, никогда не отрывался бы от корыта!
-Вах, шо случилось, дарагой?
-Свынку жалко...