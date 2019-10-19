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 С начала суток на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела, в районе Золотого наемники били из минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12.00 российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении.

Уже с первых часов новых суток противник ударил из минометов по защитниках н.п.Золотое-4. Огневой налет, зафиксированный в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес по направлению н.п. Золотое-5.

"В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из огневых средств. В остальных случаях наши защитники оружие не применяли.

"Начиная с пяти утра и до сих пор противник огонь пока больше не открывал. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - подытожили в министерстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154769
 
 
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Это они таким образом настаивают на скорейшей «имплементации» формулы - то ли Эйнштейна, то ли Штаны-Майера - им по барабану, лишь бы стрелять. В любом итоге будут обстрелы, как пить дать - удивительно, что новая украинская власть как младенцы - верят в путинские обицянки.
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российско-оккупационные войскаИсточник: https://censor.net.ua/n3154769

Так какого черта Украина вообще ведет переговоры с ОКУПАНТАМИ украинской земли и почему нас так настойчиво заставляют отводить войска из украинской земли те кто раньше при гитлере сами захватывали наши украинские земли?
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А завтра "лошадь" будет орать, что Украина на соблюдает договорённости.
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столько копий поломали, зрада, зрада, но здесь и захочешь зрады не дадут... пуляют и пуляют.
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