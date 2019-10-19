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 Общество, Здоровье
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Все про:Киевская область (1772) Госпродпотребслужба (138) ботулизм (18)

 Три случая заболевания ботулизмом зафиксированы на Киевщине, один человек умер, - Госпродпотребслужба

В Киевской области зафиксированы три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киевской области.

В ходе санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом последовал после того, как заболевший употребил вяленую рыбу.

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете

Источник: https://censor.net.ua/n3154768
 
 
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Кто не рискует тот не пьет шампанское.
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Водка спасает от токсина ботулизма, он просто не успевает впитаться. 9 человек ели осетрину, один из не пил и через 3 дня умер.
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Брехня! Просто тому который умер попался кусок (или рибка) в которой развился токсин ботулизма. Алкоголь только ускоряет проникновение токсина по всему организму, токсин уничтожается только кипячением в течении 30 минут!

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За восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

А вот на это всем глубоко насрать,подумаеш кто-то умер от срачки а то что сотнями гибнут здоровые это не трагедия...
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так посильте медичну просвіту населення: як правильно в'ялити рибу (і не тільки), щоб запобігти ботулізму
чи для чого вам державний телеканал?
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