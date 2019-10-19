 Три случая заболевания ботулизмом зафиксированы на Киевщине, один человек умер, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киевской области.
В ходе санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом последовал после того, как заболевший употребил вяленую рыбу.
"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.
А вот на это всем глубоко насрать,подумаеш кто-то умер от срачки а то что сотнями гибнут здоровые это не трагедия...
чи для чого вам державний телеканал?