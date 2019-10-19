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 Политика Украины, Экономика
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 ЕС может выделить Украине транш еще в этом году, - Маркарова

Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Речь идет о 500 млн евро.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что готовы выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий.

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ЕС может выделить Украине транш еще в этом году, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154767
 
 
 Топ комментарии
 
Свинарчук не їсть уже 35 годин і ціни на смалець та картоплю почали падати.
порохоботи скавчали через зубожіння,а вихід є
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Переход под полное внешнее управление.
Никто этой гоп-компании клоунов просто так денег не даст.
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Правильнее так - ЕС может выделить Игорю Валерьевичу транш еще в этом году, - Макарова
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Правильнее так - ЕС может выделить Игорю Валерьевичу транш еще в этом году, - Макарова
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не факт! Кстати, КАКОЕ ИМЕННО ОДНО УСЛОВИЕ осталось??
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Ці мантри від влади ми чуємо вже третій рік. Де,бабло, позичене під невеликі проценти?
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Переход под полное внешнее управление.
Никто этой гоп-компании клоунов просто так денег не даст.
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Да КТО??? КТО???? захочет это взять под внешнее управление. "Земля наша богата и обильна, только порядка в ней нет....." Это уже проходили. Разве, что московиты, так и у них с баблом нынче не густо! А до китайцев далеко!
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куда лучше в таёжном союзе, правда ?
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😁 ты уже не шифруешься и в полный голос по ольгинской методичке о том как Украина под управление ЕС переходит и свой суверенитет теряет, вещаешь?
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нам не страшне зовнішнє управління. Нам страшне внутрішнє управління.
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Бажано США.
(Я ж не думаю, що у Вас була інша пропозиція.)
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можна Макрона - у Франції прекрасна Конституція, я прочитав її всю. Ортоданси.
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Тобі ж кенгуру не нашептало,шо при пьотрє свєт лєксєєвіче яресько до 2040 року країну загнала в торбу
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Ну вот, критика Трампа и Зеленского подействовала. ЕС сразу пошевеливаться стал.
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Если делать нечего тебе мой друг,
Если ты от жизни своей устал
Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал...
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Это просто "огромная победа" бабло клянчить. Ну и мысли только землю, газ трубы,порты и стратегические предприятия продать-украсть. что в 90-ые не стыряли. Теперь вот медународные кредиторы, афесисты от Сороса , транснациональные корпорации давят. А тут у них "слуги" и совсем не народа. Насобирали агентов 9выученных в США), полезных идиотов и городских сумасшедших.
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Свинарчук не їсть уже 35 годин і ціни на смалець та картоплю почали падати.
порохоботи скавчали через зубожіння,а вихід є
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И температура сегодня на улице на пару градусов выше, чем вчера.

А прикинь что будет, когда борИгу прикроют? Мама дорогая?! Это ж ту притрушенную девочку что в ООН истерила вообще в хлам порвёт когда ледники начнут таять не по днчм, а по часам.

Зефилы, пожалейте хоть припадошную.
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Тимпиратура такая благадаря питру аликсеичу,да пэдротроль?
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Или замыливание глаз при делёжки бюджета.
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лерка , шо ставку за порохоботство резанули ? Шото дюже маленький высер.))
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Нічого нє рєзанулі.
Як платили $4000 так і платять.
А ще обіцяють надбавку 15% за роботу з зєбанутими.
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18-лярдов евро пошли не на реформы?Пеца делал 144 реформы,и шо ?Пеца где деньги?
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Що продаєте взамін??? - формулу ШВАЙНмаєра, розпродаж землі іноземцям???
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Це добре. Треба ж Ігорю Валерійовичу за Приватбанк віддати. Тільки ж де ще 1.5 лярди брати?
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уяви собі, скільки вона жере - десь як Геращенко, не менше.
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Міністр фінансів, жінка банкіра, а нам говорять про здорове харчування та заняття спортом.
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Нє, ну дурдому гроші треба дати. Це ж не виробництво якесь, а дурдом з клоунами. Клоуни без грошей не проживуть - нічого ж не вміють.
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дуетом ! В два геніталія !
От ще б на скрипці, чи на гітарі....
А на ударних?
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"Кроме одого условия"?

Случаем не условие угомонить немного аппетит игарьвалеьича?
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Просто если такое, то не видать этого транша.
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да да как раз на закупку сигарет хватит, уже баржу в Китае заказали)))) зелебобики))
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«Гвоздика после боя забрали в больницу.
Украинский боксер Александр Гвоздик после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование. Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.»

Хтось дивився ?
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Серьезного у Гвоздика ничего, но три нокдауна подряд - это уже перебор...В начале бой был равный, но усталость в конце начала подводить!
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Та я до того, що практично ніхто цим не цікавився.
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Це не усталость,а менше треба було шарія дивитись,а то гвоздік по цей день не в курсі,шо у нас війна з росіянами на донбасі
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и что для этого нужно? удавить персионеров и повысит тарифы?
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А де Воно? Знову в п'яному угарі навколо піаніно без трусів скаче?
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ворюга и брехуняка порошенко облизывается в сторонке и горюет
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Лариса, как усрехи в поимке вывозящего из Козина вещи борыги?

Вы ж пока желчью блюёте на Цензоре - сбежит же ж?!
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джамалыч канешно казел,
но уважуха к нему есть - бо он даже не пытается маскиророваться под верблюда.
казел он всегда и везде казел...
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В твоей придорожной будке уже стоит кассовый аппарат?
Или подопечным Авакова можно без оных...
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у меня до тебя тут многа добрых побажань скопилось...
тебе все сразу отдать или по трохи? ))
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ларик славный такой гавнюк, но кошек любит,,, ЄС може виділити Україні транш ще цього року, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4863
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не выделяйте лучше кацапии, трубу сламайте - больше дела будет...
оббескоеные они...
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перспектива в України - проплигати з Воном навколо піганіно 5 наступних років.
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"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году.

Украинская власть своей преступной деятельностью все больше загоняет народ в долговую кабалу, чтобы потом рассказывать украинцам о долгах папиредников и что на этом основании нужно выполнять все прихоти внешних хозяев Украины, поднимать тарифы, цены и т.д.
А ЕС рад стараться, выдавая кредиты, заработает на этом и получит в полную зависимость территорию, как сырьевой придаток.

О независимости Украины и говорить не приходится, ее уже нет, украинские власти продали ее за дешевые кредиты.
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Помогают, помогают, а толку никакого... Мне вот никто не помогает и ничего кручусь как-то)
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Ни какие транши не помогут будет только хуже, потому что: президент и правительство Украины - это команда дилетантов.
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Было бы не так плохо, если бы они были дилетантами. Новое поколение себялюбов.
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А без комуняцких денег не пробовали жить? Советую очень- это раза в два дешевле.
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Вот это сегодня петька свинорыл нажрётся с горя.
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Порохосвиньи визжат на всю тему. Особенно петушок под американским флажком-трёхпятнашкин )))
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Просто радость наблюдать как Юлькоботи перекрасились не зебилов.
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Бобик , ты уже заплатил налоги сепарам ?
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Джамал, а ты десятину дал своей грузинской диаспоре?
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Он Горик Лар - иногда с Лариком Гором здоровается - беседы там ведут, но то такое...
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ЄС-може.Невелика плата за відновлення торгівлі з москалями.
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"уже выполнены все условия, кроме одного" - возврата Привата Бене!
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Очередное правительство дыбилов-побирушек. Вот только дыбилами можно быть, чтобы довести Украину до нищеты, поэтому никогда, нароод, не думайте, что в украинской власти умные - они все дыбилы.
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Заложила в ломбард МВФ страну вместе с потрахами и хвалится этим. Это государство клептоманов будет заниаться этим последнго вздоха если не поменять систему.
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Цензор, хватит спать с новостями - там суд уже начался над Гладковским, который оказался обычным Свынарчуком.
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