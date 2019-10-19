 ЕС может выделить Украине транш еще в этом году, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Речь идет о 500 млн евро.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что готовы выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий.

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