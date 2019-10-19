 ЕС может выделить Украине транш еще в этом году, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
Она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.
"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - говорится в сообщении.
Речь идет о 500 млн евро.
Напомним, ранее в ЕС заявили, что готовы выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий.
Никто этой гоп-компании клоунов просто так денег не даст.
(Я ж не думаю, що у Вас була інша пропозиція.)
Если ты от жизни своей устал
Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал...
порохоботи скавчали через зубожіння,а вихід є
А прикинь что будет, когда борИгу прикроют? Мама дорогая?! Это ж ту притрушенную девочку что в ООН истерила вообще в хлам порвёт когда ледники начнут таять не по днчм, а по часам.
Зефилы, пожалейте хоть припадошную.
Як платили $4000 так і платять.
А ще обіцяють надбавку 15% за роботу з зєбанутими.
От ще б на скрипці, чи на гітарі....
А на ударних?
Случаем не условие угомонить немного аппетит игарьвалеьича?
Украинский боксер Александр Гвоздик после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование. Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.»
Хтось дивився ?
Вы ж пока желчью блюёте на Цензоре - сбежит же ж?!
но уважуха к нему есть - бо он даже не пытается маскиророваться под верблюда.
казел он всегда и везде казел...
Или подопечным Авакова можно без оных...
тебе все сразу отдать или по трохи? ))
оббескоеные они...
Украинская власть своей преступной деятельностью все больше загоняет народ в долговую кабалу, чтобы потом рассказывать украинцам о долгах папиредников и что на этом основании нужно выполнять все прихоти внешних хозяев Украины, поднимать тарифы, цены и т.д.
А ЕС рад стараться, выдавая кредиты, заработает на этом и получит в полную зависимость территорию, как сырьевой придаток.
О независимости Украины и говорить не приходится, ее уже нет, украинские власти продали ее за дешевые кредиты.
Мотузку дати?