 Полицейским, которые на протяжении 4 часов пытали мужчину на Киевщине, сообщено о подозрении, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.
"Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата", - говорится в сообщении.
По словам директора ГБР, после этого полицейские надели на мужчину наручники, вывезли его в безлюдное место в Васильковском районе, где продолжили избивать.
"Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около 4 часов", - отметил директор ГБР.
Родственники разыскивали мужчину и обратились в то самое Васильковское отделение полиции. А полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушениях.
По словам Турчинова, реформы "не должны уменьшить готовность защищать граждан".
"Люди перестали бояться своего главного правоохранительного органа.
https://www.depo.ua/rus/politics/turchinov-privitav-politseyskih-z-tim-shcho-voni-teper-ne-strashni-04082016103700
А. Турчинов, 2016 год
Так что коллективная ответственность.
Так что в этот список он не попадает.
Если начнёт покрывать такие моменты - попадёт.
Я тоже выше вопрос задала. Можешь не отвечать.
Что такое «покрывать» можешь нагуглить. Предъявлять Зеленскому, что за 1,5 месяца он не исправил все, что наделала прошлая власть за последние 10 лет, как минимум смешно.
челу государство нанесло умышленный вред,
послав своих представителей покуражиться над гражданином
пострадавшему надо просить убежища в другом государстве,
иначе мусора добьют попозже
Неужели это Зеленский в маске Шоколадного клоуна?
Мабуть спір був про останні дослідження далекого космосу, або про цікаву колористику в картинах ******** імпресіоністів, на крайній випадок спір міг бути про вплив брексіту на економіку України.
Прошу продовжити журналістське розслідування та повідомити предмет дискусії поліцейських та громадянина. То може й правильно вони йому надавали кулаків.