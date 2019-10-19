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Все про:Нацполиция (10252) пытки (456) Труба (169) ГБР (644)

 Полицейским, которые на протяжении 4 часов пытали мужчину на Киевщине, сообщено о подозрении, - Труба

Вчера следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата", - говорится в сообщении.

По словам директора ГБР, после этого полицейские надели на мужчину наручники, вывезли его в безлюдное место в Васильковском районе, где продолжили избивать.

"Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около 4 часов", - отметил директор ГБР.

Родственники разыскивали мужчину и обратились в то самое Васильковское отделение полиции. А полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154766
 
 
 Топ комментарии
 
Лежит на руководителе МВД, а также на тех, кто все 5 лет врал, рапортуя про успешную реформу полиции. И Порошенко тоже в их числе.

Так что коллективная ответственность.
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Президент Зеленский не рапортовал об успешной реформе полиции, как это делали Турчинов и Порошенко.
Так что в этот список он не попадает.

Если начнёт покрывать такие моменты - попадёт.

Я тоже выше вопрос задала. Можешь не отвечать.
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А чому їх не арештовано? Тому що вони не носять прізвище Пашинський?
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и фашисты есть и мальчик распяты есть все в лучших традициях киселевщины!
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Прям как в Греции...Я вже не помню у нас друга Франция чи друга Греция?
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А чому їх не арештовано? Тому що вони не носять прізвище Пашинський?
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Потому что потерпевший не Химикус и не знаком с Портновым
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"Мы пошли путем реформ, сломали старую систему. И вместо милиции советского образца Украина имеет Национальную полицию", - сказал он.

По словам Турчинова, реформы "не должны уменьшить готовность защищать граждан".

"Люди перестали бояться своего главного правоохранительного органа.

https://www.depo.ua/rus/politics/turchinov-privitav-politseyskih-z-tim-shcho-voni-teper-ne-strashni-04082016103700

А. Турчинов, 2016 год
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А я думал, что ответственность за работу полиции лежит на руководителе нацполиции и главе МВД... Странно, что не вплела сюда Пороха
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Лежит на руководителе МВД, а также на тех, кто все 5 лет врал, рапортуя про успешную реформу полиции. И Порошенко тоже в их числе.

Так что коллективная ответственность.
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Но произошло при президенте Зеленском. Его тоже в этот список, или лицо неприкасаемое?.. Хотя, кого я спрашиваю
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Происходило и раньше. Шо ж по-твоему, пять лет полиция была образцово-показательной, а тут после выборов в 2019 резко испортилась? 😁
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Привыкай отвечать на заданный вопрос по существу... Хотя, опять же, кому это говорю
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Президент Зеленский не рапортовал об успешной реформе полиции, как это делали Турчинов и Порошенко.
Так что в этот список он не попадает.

Если начнёт покрывать такие моменты - попадёт.

Я тоже выше вопрос задала. Можешь не отвечать.
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Значит, по твоей логике, теперь Зеленский ни за что не отвечает? Класс!!!! Это гениально!!!!... Кто у вас на смене сегодня старший, что пропускает в эфир подобный бред?!
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По моей логике не так. Не надо мне свои выводы приписывать.
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"Если начнёт покрывать такие моменты - попадёт." А как это - "покрывать"? Вот, к примеру, Аваков вновь министр. Не это ли и есть "покрывать"
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Боже, какой дешевый троллинг. Вы, боты, мне напоминаете анекдот про мышек-девственниц, 12 копеек пучок.

Что такое «покрывать» можешь нагуглить. Предъявлять Зеленскому, что за 1,5 месяца он не исправил все, что наделала прошлая власть за последние 10 лет, как минимум смешно.
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Нагуглил. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Не бьётся с 1.5 месяца... Что-то у тебя сегодня действительно троллинг с валом ошибок. Или то у вас старший смены мышек-девственниц с похмелья?
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Балалайка, ты же была адекватной..чего тебя кинуло то в поддержку Моники? ты же не дура и прекрасно понимаешь, что сработала технология..хочешь что бы в Украине все развалилось и ты со ста ойрами скупала квартиры в Жданове? я другого мотива просто не вижу
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Аню не прикидайся дурнішою ніж ти є . Там одне прізвище Бєня . І ти добре це розумієш .
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это сделано по указанию ОПГ МВД
челу государство нанесло умышленный вред,
послав своих представителей покуражиться над гражданином
пострадавшему надо просить убежища в другом государстве,
иначе мусора добьют попозже
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Всі мусора однакові,просто ті спалились
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В них нетримання, бо вони, як були так і залишилися беркутнею вшивою. Жодна нормальна людина не піде мусором працювати, а якщо і піде не протримається там и тижня, оскільки все залишилося по старому.
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Чому цензор не банить ольгінські висери прахоботів, всі як під копірку??
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Ти тримай голову бо дах поїхав від зєлєманії . Всі хто є патріоти , але не зазєля в тебе ольгінські порохоботи ? Тільки це речі взаємовиключні . Хоча для 73% дурників все можливо .
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"..то гляди тебя ограбят,то гляди тебя убьют"- це про нашу поліцію-мИлИцію.
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Зебилы теперь только вы ответсвенны за выбор Слуги уродов,которые назначили а не уволили опять "новое лицо " Авакова,давай начинай так это же мародер Петя призначил-ну как не пойдёт отмазка?
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Ой, а кто это на фото позирует, рассказывая о успешной реформе, одной из 144 успешных?
Неужели это Зеленский в маске Шоколадного клоуна?

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чого не повідомлено: то хто ж переміг в тій словесній дискусії та предмет дискусії?

Мабуть спір був про останні дослідження далекого космосу, або про цікаву колористику в картинах ******** імпресіоністів, на крайній випадок спір міг бути про вплив брексіту на економіку України.
Прошу продовжити журналістське розслідування та повідомити предмет дискусії поліцейських та громадянина. То може й правильно вони йому надавали кулаків.
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Что за бред? какой еще приклад автомата?
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