 Полицейским, которые на протяжении 4 часов пытали мужчину на Киевщине, сообщено о подозрении, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата", - говорится в сообщении.

По словам директора ГБР, после этого полицейские надели на мужчину наручники, вывезли его в безлюдное место в Васильковском районе, где продолжили избивать.

"Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около 4 часов", - отметил директор ГБР.

Родственники разыскивали мужчину и обратились в то самое Васильковское отделение полиции. А полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушениях.

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