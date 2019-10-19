 Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Следи за своими словами". ФОТО

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей", в которой были обнародованы факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами "Прометей" и "Днепр", глава ФБУ, бизнесмен Михаил Бродский переслал в редакцию скрины переписки с Игорем Коломойским.

Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетбол.

"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - подчеркнул Бродский.

Напомним, ранее стало известно, что в Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".

В документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ, отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".

По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей"

Позже Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским. Сам Коломойский угрозы Бродскому и Дубинскому отрицает.

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"Калина" - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский приезжал туда 17-го числа.





