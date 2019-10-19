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Все про:Коломойский (1212) скандал (4302) баскетбол (87)

 Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Следи за своими словами". ФОТО

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский передал Цензор.НЕТ скрины своей переписки с Игорем Коломойским.

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей", в которой были обнародованы факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами "Прометей" и "Днепр", глава ФБУ, бизнесмен Михаил Бродский переслал в редакцию скрины переписки с Игорем Коломойским.

Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетбол.

"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - подчеркнул Бродский.

Напомним, ранее стало известно, что в Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".

В документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ, отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".

По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей"

Позже Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским. Сам Коломойский угрозы Бродскому и Дубинскому отрицает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды Дубинскому. ДОКУМЕНТ

Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: Я и Зеленского не боюсь. Следи за своими словами 01

"Калина" - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский приезжал туда 17-го числа.
Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: Я и Зеленского не боюсь. Следи за своими словами 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154765
 
   
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А що скаже преЗедент по поводу цього чорта?
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А уровень бреда подобных разборок - это уровень преза?
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Херня а не переписка, два обиженных пейсатых не поделили победу...
а где же угрозы?
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Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
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потом помирились и пустили по кругу Лолиту 647е8b9
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И зачем это все ?
Разборки в стиле дет сада
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Разборки в стиле "зебилам хлеба и зрелищ"!
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Ну и где тут угрозы??
Ещё бы написал - 'Я не боюсь твоего путина!'
Так вернее бы получилось , сразу бы ещё и намекнул, шо Коломойский 'агент хремля'
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