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Все про:Коломойский (1212) скандал (4302) баскетбол (87)

 Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский передал Цензор.НЕТ скрины своей переписки с Игорем Коломойским.

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей", в которой были обнародованы факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами "Прометей" и "Днепр", глава ФБУ, бизнесмен Михаил Бродский переслал в редакцию скрины переписки с Игорем Коломойским.

Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетбол.

"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - подчеркнул Бродский.

Напомним, ранее стало известно, что в Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".

В документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ, отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".

По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей"

Позже Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским. Сам Коломойский угрозы Бродскому и Дубинскому отрицает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды Дубинскому. ДОКУМЕНТ

Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами 01

"Калина" - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский приезжал туда 17-го числа.
Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154765
 
 
 Топ комментарии
 
Ты тоже уже начал соглашаться что в Украине нет президента, а есть през!? Шо не дали 4000уе к зарплате?
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А що скаже преЗедент по поводу цього чорта?
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А уровень бреда подобных разборок - это уровень преза?
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Раньше была война записей. Типа голос Пети говорит типа голосц Сени. Теперь другая жара, уже по телефону не трепяться, а писульки пишут. Завтра кто от из них завит, что это все лобуда, на этом все и закончится
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Щоб пан так жив, як сміявся Міша Бакалєйщік, як цей мусор проваливсь у мусорну яму... Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 1112
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ванька, а может к нам в бригаду? ты так воюешь в инете за бабЮлю, а потом за Монику-может у тебя энергии очень много?.я тебе дам отношение в 54 бригаду-покажешь свой пыл реально..но ты видать инвалид или тебе 70 лет(такие отмазки я уже видел)
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Є проблема. Воювати піду, але не у Лугандон. Не люблю я дамбасів. Не хочу я їх, дамбасів, визволяти.
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охренеть..а куда ты тогда пойдешь воевать? против нашествия марсиан? я украинец с Донбасса и прошу помочь украинцев освободить нашу землю..в чем проблема,ванюша? а может ты просто сцикло?
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так и есть - а верить бутербродскому может только больной на голову Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 7045
и что в этих смс - мне не понятно напрочь - не исключаю что просто фейк ))
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Ойойой ! И шо же ж там такого, гаспадин Бутусов? Када за это Беню можно будет задвинуть на "кичу"? Шо за это сказал Мародёр? Када на митинг шоб топить Зелю?
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Пацанська позиція. Бєнє тільки респект.
_________________
Бєнєфоби, хто більший волонтер в Україні? Бєня найбільший волонтер. Коли Ахметка дудів і фінансував сєпарський Оплот, то Бєня фактично очолив і забезпечував у 2014му опір проти російської окупації.
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Ванятка! шо тебе опять вкололи???? ты там проверяй, что тебе ширяют! а то без тебя станет не так смешно жить!
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Ну так і добре, що вам весело. Всі найбільші злочини в світі робились з серьозним виразом обличча
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Ваня! В оригинале не преступления, а ГЛУПОСТИ!
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Ваня, Юля уже на Беню и Зелечку обиделась, поэтому можешь за них уже не топить.
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Юля - це Юля, а Ваня - це Ваня. В мене нема авторитетів. В мене є шановані люди
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а чем ты занимаешься,Ванька? вот по жизни ты кто?я сейчас защищаю свою землю от рашистов. и могу тебе тоже помочь начать защищать СВОЮ землю от оккупантов..
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Найбільша наша проблема - влада. Російський шпигун Порошенко тисячами знищував добровольців у штучних казанах, різних підставах, цим він перетворив черги в воєнкоматах на патрулі, що виловлюють молодь в супермаркетах. Як він нищив економіку і військові склади - має ще розбиратись прокуратура. Якщо всі стануть лицем до росіян і дупою до наших мародерів і шпигунів, то це буде гарантована поразка. Пан хоче поразку?
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Ванюша, у тебя ус отклеился: не применяют в украинском слово "казан" в значении "территория, занятая войсками, окруженными противником".
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кстати да..да ванька известный клоун..просто не противно ему этим заниматься? какое оно убогое, если живет с постиков в инете..
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Це не ти перший мені кажеш. Але слово "казан" - українське. І я буду його використовувати і надалі.
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Предложи ему украинское слово годинник.
Котлы - часы.
Часы - годинник?
Может Ваня и не пользуется гугл переводчиком.
Может он сам как гугл переводчик?
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цим він перетворив черги в воєнкоматах на патрулі, що виловлюють молодь в супермаркетах.

Да это не он сделал это вы сделали Ванятко.

Є проблема. Воювати піду, але не у Лугандон. Не люблю я дамбасів. Не хочу я їх, дамбасів, визволяти.
19.10.2019 12:23
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UA БМП 1
охренеть..а куда ты тогда пойдешь воевать? против нашествия марсиан? я украинец с Донбасса и прошу помочь украинцев освободить нашу землю..в чем проблема,ванюша? а может ты просто сцикло?

БМП дело не в том что он сцикло.
Он ЗеСепар и для него Донбасс это не Украина.
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👏 Респект!!! Тільки справа в тому, що у Вані немає не те, що своєї землі, немає навіть Батьківщини. Землі нема тОму, що Ваня не до землі - земля потребу роботи. А Батьківщина якраз і передбачає СВОЮ!!! землю, хатину, садочок - те, за що справді треба гризти ворога зубами. Ваня застряг у дрімучому совку і заробляє гроші, служачи на даному етапі Кодомойському у ботоіермі "джіджіталіста" Федорова.
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Нехай все, що я заробив в мережах, буде тобі, Ростислав, помножене на мільон і кожен день. Тільки дивись з голоду не загинь.
Є в мене маленький бізнес, який дозволяє мені займатись НАЙВАЖЛИВІШОЮ справою - справою напрацювання нашої влади. Справді нашої, української влади. Ось на це я і витрачаю весь свій час і зусилля.
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Ванюша, и у меня был опыт работы на себя, и у кучи моих друзей, знаешь, в такой ситуации иногда даже некогда глаза поднять, а о постоянном разведении срача на "Цезоре" даже и речи не может идти, поэтому поработай над своей легендой тщательнее.
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Тобто? Що пан мені закидує? На Цензорі мають бути лише продажні мародерські підніжки "олександри", що торгують совістю за крихти з столу російського шпигуна Порошенка? Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 582
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Прости, Ванюша, могу помочь с легендой: ты будешь простой украинский рантье, получивший крупное наследство от нигерийской бабушки.
Да, и я сюда иногда захожу, чтобы написать пару шуток или, если есть настроение, попинать очередного завравшегося бота - тебе просто сегодня не повезло, Ваня.
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Понимаешь, Ваня, есть Юля и она Юля, есть Беня и он, как ни странно, Беня, а вот есть ли Ваня или Зеля - большой вопрос. Учитывая, что тебе даже лень выяснить, сколько, например, "крупнейший волонтер" и "патриот" Беня заработал на поставках по завышенным ценам топлива ВСУ в 2014, и ты просто ретранслируешь пропагандистов твоих кумиров... т.е. "уважаемых людей", можно заключить, что ты существуешь только физически, а вот с интеллектуальным присутствием здесь у тебя как-то не сложилось.
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Розумієш, Олександре, гарна ложка до обіду. Коли Бєня у мене в Дніпрі фактично очолив супротив російської окупації, заправляв танки і БТРи власним паливом, купував спорядження і провіант за свій кошт, коли в бюджеті не було коштів взагалі, то це чогось варте. Бєня захищав свій бізнес? А волонтери що захищають? Добровольці? Чому вони не їдуть в Польщу? В Америку? Бо тут їхнє майно? Їхня земля? Їхній бізнес?
Розумію Бєніну образу. За те, що він фактично зупинив російську агресію його було пограбовано українцями. Нехай пограбував Бєню російський шпигун Порошенко, але українці де були? Де були тоді українці?
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Ванятко вы с Бенею немножко заврались.
Какая окуупация если это гражданская война?
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У меня к тебе есть вопрос Ванятко.
В самом начале война очень много ходило версий о том что это война олигарха Коломойского и олигарха Ахметова.
Если ты так не любишь Донбасов и Лугандон тебе не нужен что бы за него воевать то тогда о каком сопротивлении оккупации ты поешь?
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главное есть ваш гавнопеця - и он нам не авторитет - прикинь да ))))))))))))))))
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Деякі ЗеБіли, ті, що ще не абсолютні дауни, починають щось підозрювати та казати, що
Шмаркля виявився на таким гарним, як вони сподівались, та й взагалі всі погані - і Порошенко і ЗєлєБєня, як виявилось. Але вони помиляються-
ЗеЛена шмаркля набагато гірша, бо
Порошенко не пропонував зійтися з ворогом десь посередині Дніпра, підняти руки вгору та капітулювати, Порошенко не погоджувався на формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а по простому на формулу пуйла для легітимізації дЫр, вштовхуванню їх в Україну на умовах Сцарька-педофіла та їх фінансуванню за рахунок всіх українців,
Порошенко, прийшовши до влади, коли на державному рахунку був нуль, а армії фактично не було, залишив нормальні, достойні для воюючої країни валютні резерви, зростаючий бюджет, зростаючий 14 кварталів ВВП, міжнародну підтримку, Порошенко в кінці кінців не знущався все своє життя над Україною та всім українським, не називав Неньку старою акторкою з дешевого німецького порно...
а тепер ЗеЛена шмаркля єдине, що може запропонувати- це капітулювати на умовах кремляді, відступати, залишаючи свою територію, подоїти до крові малий бізнес, віддати бородатій бабі каломойші Приват, який вона пограбувала, та за який вже розплатився бюджет, тобто всі українці, при Зеленій шмарклі бюджет вже рекордно не виконуються, при ЗеЛеній шмарклі, квартальні рашистській консерві, що розраховується з рашистами за антиукраїнський гівно-проект Свати шляхом зливу та зради України, тікає великий іноземний капітал, що був одним з найбільшим сплатників податків...
далі буде...

З покращенням вас, хАхли-малороси, з покращенням, ЗеБіли!
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Громадянська війна в середині однієї нацменшини України розгорається з ново силою.
Цікаво чому від цього повинні страждати українці.
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А хто їм доктор, українцям - то бандюка виберуть то клована ,а їх виявляеться вього нічого- тільки ті ,що на майдан виходять , а тепер й ще менше - на війні гинуть...
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... то бандюка виберуть то клована-мародера
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Таки так, тепер клован-мародер. Тепер він на війні наживається.
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На Одеському Привозі пресмарафон , Одеський Привоз у спорті,у парламенті, як з Привозу подають заявки дипломати... Був бандитський сходняк з Данбаса , зараз це... А де брати лідерів нації ?
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ДЖОН СМІТ ПУТІНА ВІ БОЇТЬСЯ БІЛЬШЕ ЗА УКРАЇНЦІВ.
Сьогодні зелений остолоп показав нашу слабкість всім.
Він уступив полякам в їхніх гуманітарних претензіях, які мають підґрунтям одвічний територіальний спір. ...
Він уступив ізраїльтянам згоду на визнання окупації Єрусалиму Ізраїлем всупереч інтересам України, які полягають у повазі до міжнародних резолюцій щодо окупованих територій....
Гравцям на Близькому Сході, особливо головному гравцю - Туреччині, це показує, що любитель браслетиків, котрий очолив Україну, готовий діяти всупереч інтересам українців на користь інтересів ізраїльтян. Результат: на днях ми отримали "випадкове" визнання Ердоганом "кримської делегації" РФ.
Він уступив росіянам:
- в розмові з патріархом Варфоломієм відмовився підтримувати Православну Церкву України. Патріарх поставив свою репутацію на визнання нашої церкви. Він поставив під загрозу розколу все світове Православ'я заради цього.
- він віддав Цемаха і отримав спалах бажання Нідерландів визнати нас частково винними за знищений Боїнг.
- він підписав "формулу Штайнмайєра-Лаврова". У них одразу спалахнуло бажання здихатися цієї проблеми за наш рахунок.
Він показав нас слабкими. Це найбільша помилка, яку він міг зробити.
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Укнраїна добровільно відмовилась від третього в Світі арсеналу ядерної зброї, а тепер нас попрікають за слабкість?
____________
Жінка по природі слабка. Але жінки природньо не є тими, хто війни починають. Але тим не меньш жінки керують багато чим у цьому Світові. Україна має жіночий початок, і це багато про що говорить.
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интересно, а кто вообще боится Монику? да только те кто боится потерять место у корыта..зеленые ублюдки сменят шоколадное дерьмо-а фамилии все те же..Авакян-яркий пример
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Теперь Зеленский пришлёт в Калину маски шоу проверять чеки
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Пишут разную Х...... ю. Есть 2 варианта, выиграл или проиграл, проиграл, не умеешь играть или продался, НУ и на оборот. ЗРИТЕЛЬ смотрит и все понимает. ИГРЫ , забыл, как называются и внука нет под рукой.
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Если сын Коломойского так здорово играет в баскетбол - почему он не в Америке ?
Почему он не чемпион Америки и мира по баскетболу ?
Беня показал какой он дешёвый.
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Може він живе в Америці.
У нього ім'я Грегорі.
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Гріша Коломойський, яки там "Грегорі".
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У Вовіка дуже мале вікно можливостей. Якщо буде плентатись в задніх і тягнути з реформами і покараннями топ-злочинців, то буде поганий. Буде бігти постійно, як зірвиголова у турборежимі, теж буде поганий. У Вовіка є лише маленьке вікно можливостей.
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Ну і шо? Два гівнюка міряються кількістю фекалій! Нам це до чого?
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Сегодня суббота. Евреи развлекаются.
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А где там угрозы ? Покажите пальцем. Цензор болото порохнявое
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Лондонські порохоботи оголосили твого господаря злочинцем...
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30 cентября в Харькове весь состав АзЭрЯнского(Младший муж горящий,АтаЯн-Отец горящий пер с азэри=одэри) монастыря должен был идти к Холодной горе( имеет другой перевод),куда из Куряжского(Ахыр ушского-Конец сознания пер с одэри) монастыря в сопровождении приносили Огонь(пишут сейчас АзерЯнская икона,наверное была с огнем). Его длжны доставить из Страны Огней=ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим Др)=Од(Аз)ЭрБэйДжана, куда спустился Атам с НЕБЕС 21 марта-в день вес.равн..А сейчас он разрывается на 12 частей и становится Младшим Мужем Горящим.Это и есть та икона АзЭрЯнская,с которой они опять возвращались в монастырь.Народу было всегда ПОЛНО до 1917года.В 1711 г.в братство Азрянского монастыря в Харькове входил и игумен(АгаМэн) Иезекиль Туранский(АтаЭрЯн-Отец муж горящий пер с одэри=азэри) так пишет Википедия. НАДО ВСЕ ЭТО ВОЗРОЖДАТЬ.НАШИ ОБЩИЕ ПРАЗДНИКИ.
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Жидівські ігри...Тіпа сперечаються...Значить,чекай якоїсь спільної афери...
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Когда отец Михаэля Шумахера хотел, чтобы сын стал великим гонщиком,
он сконструировал сыну детский карт и построил трассу для тренировок.
Он не отвлекался на рейдество и угрозы конкурентам.
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Швондеры между собой договорятся - нэпэрэймайтэсь. Каждый олигарх это паразит укравший у украинского народа бесплатную медицину, образование, жильё и спорт.
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Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским/ два сотрудника-еврея время от времени устраивали между собой показушные разборки на производственные темы. Окружающие наблюдали эти разборки с серьёзным видом, но внутри давились от смеха.
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бредятина какая-то - они оба в паралельной реальности
не исключено что под коксом Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416
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Это ппц )
Юра, а нафига оно тебе это все нужно?)
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пейсатые, а ну дуэль- кусками говна кидаться, кто кого закидает
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пейсатые, а ну на дуэль- кусками говна кидаться, кто кого закидает
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