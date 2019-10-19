 Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей", в которой были обнародованы факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами "Прометей" и "Днепр", глава ФБУ, бизнесмен Михаил Бродский переслал в редакцию скрины переписки с Игорем Коломойским.
Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетбол.
"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - подчеркнул Бродский.
Напомним, ранее стало известно, что в Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".
В документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ, отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".
По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.
Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей"
Позже Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским. Сам Коломойский угрозы Бродскому и Дубинскому отрицает.
"Калина" - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский приезжал туда 17-го числа.
и что в этих смс - мне не понятно напрочь - не исключаю что просто фейк ))
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Бєнєфоби, хто більший волонтер в Україні? Бєня найбільший волонтер. Коли Ахметка дудів і фінансував сєпарський Оплот, то Бєня фактично очолив і забезпечував у 2014му опір проти російської окупації.
Котлы - часы.
Часы - годинник?
Может Ваня и не пользуется гугл переводчиком.
Может он сам как гугл переводчик?
Да это не он сделал это вы сделали Ванятко.
Є проблема. Воювати піду, але не у Лугандон. Не люблю я дамбасів. Не хочу я їх, дамбасів, визволяти.
19.10.2019 12:23
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UA БМП 1
охренеть..а куда ты тогда пойдешь воевать? против нашествия марсиан? я украинец с Донбасса и прошу помочь украинцев освободить нашу землю..в чем проблема,ванюша? а может ты просто сцикло?
БМП дело не в том что он сцикло.
Он ЗеСепар и для него Донбасс это не Украина.
Є в мене маленький бізнес, який дозволяє мені займатись НАЙВАЖЛИВІШОЮ справою - справою напрацювання нашої влади. Справді нашої, української влади. Ось на це я і витрачаю весь свій час і зусилля.
Да, и я сюда иногда захожу, чтобы написать пару шуток или, если есть настроение, попинать очередного завравшегося бота - тебе просто сегодня не повезло, Ваня.
кумиров... т.е. "уважаемых людей", можно заключить, что ты существуешь только физически, а вот с интеллектуальным присутствием здесь у тебя как-то не сложилось.
Розумію Бєніну образу. За те, що він фактично зупинив російську агресію його було пограбовано українцями. Нехай пограбував Бєню російський шпигун Порошенко, але українці де були? Де були тоді українці?
Какая окуупация если это гражданская война?
В самом начале война очень много ходило версий о том что это война олигарха Коломойского и олигарха Ахметова.
Если ты так не любишь Донбасов и Лугандон тебе не нужен что бы за него воевать то тогда о каком сопротивлении оккупации ты поешь?
Шмаркля виявився на таким гарним, як вони сподівались, та й взагалі всі погані - і Порошенко і ЗєлєБєня, як виявилось. Але вони помиляються-
ЗеЛена шмаркля набагато гірша, бо
Порошенко не пропонував зійтися з ворогом десь посередині Дніпра, підняти руки вгору та капітулювати, Порошенко не погоджувався на формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а по простому на формулу пуйла для легітимізації дЫр, вштовхуванню їх в Україну на умовах Сцарька-педофіла та їх фінансуванню за рахунок всіх українців,
Порошенко, прийшовши до влади, коли на державному рахунку був нуль, а армії фактично не було, залишив нормальні, достойні для воюючої країни валютні резерви, зростаючий бюджет, зростаючий 14 кварталів ВВП, міжнародну підтримку, Порошенко в кінці кінців не знущався все своє життя над Україною та всім українським, не називав Неньку старою акторкою з дешевого німецького порно...
а тепер ЗеЛена шмаркля єдине, що може запропонувати- це капітулювати на умовах кремляді, відступати, залишаючи свою територію, подоїти до крові малий бізнес, віддати бородатій бабі каломойші Приват, який вона пограбувала, та за який вже розплатився бюджет, тобто всі українці, при Зеленій шмарклі бюджет вже рекордно не виконуються, при ЗеЛеній шмарклі, квартальні рашистській консерві, що розраховується з рашистами за антиукраїнський гівно-проект Свати шляхом зливу та зради України, тікає великий іноземний капітал, що був одним з найбільшим сплатників податків...
далі буде...
З покращенням вас, хАхли-малороси, з покращенням, ЗеБіли!
Цікаво чому від цього повинні страждати українці.
Сьогодні зелений остолоп показав нашу слабкість всім.
Він уступив полякам в їхніх гуманітарних претензіях, які мають підґрунтям одвічний територіальний спір. ...
Він уступив ізраїльтянам згоду на визнання окупації Єрусалиму Ізраїлем всупереч інтересам України, які полягають у повазі до міжнародних резолюцій щодо окупованих територій....
Гравцям на Близькому Сході, особливо головному гравцю - Туреччині, це показує, що любитель браслетиків, котрий очолив Україну, готовий діяти всупереч інтересам українців на користь інтересів ізраїльтян. Результат: на днях ми отримали "випадкове" визнання Ердоганом "кримської делегації" РФ.
Він уступив росіянам:
- в розмові з патріархом Варфоломієм відмовився підтримувати Православну Церкву України. Патріарх поставив свою репутацію на визнання нашої церкви. Він поставив під загрозу розколу все світове Православ'я заради цього.
- він віддав Цемаха і отримав спалах бажання Нідерландів визнати нас частково винними за знищений Боїнг.
- він підписав "формулу Штайнмайєра-Лаврова". У них одразу спалахнуло бажання здихатися цієї проблеми за наш рахунок.
Він показав нас слабкими. Це найбільша помилка, яку він міг зробити.
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Жінка по природі слабка. Але жінки природньо не є тими, хто війни починають. Але тим не меньш жінки керують багато чим у цьому Світові. Україна має жіночий початок, і це багато про що говорить.
Почему он не чемпион Америки и мира по баскетболу ?
Беня показал какой он дешёвый.
У нього ім'я Грегорі.
он сконструировал сыну детский карт и построил трассу для тренировок.
Он не отвлекался на рейдество и угрозы конкурентам.
не исключено что под коксом
Юра, а нафига оно тебе это все нужно?)