 "Слуги народа" не отменили схему в ФГИУ, которая вытягивает из наших карманов миллион в день, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, за последнюю неделю прошли два знаковых события, свидетельствующие о достижении договоренности между отцом площадочной схемы, которым по информации из СМИ является Антон Яценко, и "новыми лицами" президентской партии", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, вчера на заседании парламентского налогового комитета за отмену схемы проголосовали семь народных депутатов: руководитель комитета Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк, А. Сова, А. Ковальчук, Г. Васильченко, Марьян Заблоцкий и Анатолий Усенко.

"Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура. В итоге, схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания мог стать шире", - отметила Загребельская.

"Фонд государственного имущества Украины также продолжает отчаянно защищать картель площадок прокладок. Громкие заявления нового руководителя Дмитрия Сенниченко о необходимости скорейшей отмены схемы не соответствуют действиям самого Фонда. Неосвобожденные со времен прошлой власти заместитель руководителя ФГИУ Е. Асташев отказал в разрешении новой площадке "Проперти Апи", которые не имеет связей с Яценко и не платит чиновникам откаты. Основание для отказа: картель площадок не предоставил "Проперти" письменное разрешение для входа на рынок. Что понятно, потому что владелец новой площадки Виталий Семенченко не раз публично заявлял о том, что стоимость его услуг будет ниже в несколько раз за картель, а значит миллион в день уже зарабатывать не получится", - добавила Загребельская.

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