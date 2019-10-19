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Все про:ФГИ (541) Загребельская (53) Слуга народа (364)

 "Слуги народа" не отменили схему в ФГИУ, которая вытягивает из наших карманов миллион в день, - Загребельская

"Слуги народа" решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИУ и гражданином, которые за счет такого "паразитирования" вытягивают из наших карманов 1 млн грн в день.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, за последнюю неделю прошли два знаковых события, свидетельствующие о достижении договоренности между отцом площадочной схемы, которым по информации из СМИ является Антон Яценко, и "новыми лицами" президентской партии", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, вчера на заседании парламентского налогового комитета за отмену схемы проголосовали семь народных депутатов: руководитель комитета Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк, А. Сова, А. Ковальчук, Г. Васильченко, Марьян Заблоцкий и Анатолий Усенко.

"Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура. В итоге, схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания мог стать шире", - отметила Загребельская.

"Фонд государственного имущества Украины также продолжает отчаянно защищать картель площадок прокладок. Громкие заявления нового руководителя Дмитрия Сенниченко о необходимости скорейшей отмены схемы не соответствуют действиям самого Фонда. Неосвобожденные со времен прошлой власти заместитель руководителя ФГИУ Е. Асташев отказал в разрешении новой площадке "Проперти Апи", которые не имеет связей с Яценко и не платит чиновникам откаты. Основание для отказа: картель площадок не предоставил "Проперти" письменное разрешение для входа на рынок. Что понятно, потому что владелец новой площадки Виталий Семенченко не раз публично заявлял о том, что стоимость его услуг будет ниже в несколько раз за картель, а значит миллион в день уже зарабатывать не получится", - добавила Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госрегулирование маржи для оптовых и розничных продавцов сигарет, которое предлагают в "СН", - это шаг к уничтожению рыночной экономики, - Загребельская

Слуги народа не отменили схему в ФГИУ, которая вытягивает из наших карманов миллион в день, - Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154763
 
   
 Топ комментарии
 
😀😀😀

- Моня, а шо такое экономическая реформа?
- Ой, Яша, это элементарно просто: с тебя снимают шикарный пиджак, вместо него на тебя одевают жилет и говорят, шо ты прекрасно выглядишь в этом новом пальто!
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Пацаны перетерли и решили, шо паразиты бывают и "полезными"
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😀😀😀

- Моня, а шо такое экономическая реформа?
- Ой, Яша, это элементарно просто: с тебя снимают шикарный пиджак, вместо него на тебя одевают жилет и говорят, шо ты прекрасно выглядишь в этом новом пальто!
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Пацаны перетерли и решили, шо паразиты бывают и "полезными"
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"Проперти Али"... в общем, дебилы со всех сторон!
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Странный и преждевременный вопрос - неужели зе-билов уже отгоняют от кормушки?
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мда.похоже к весне все зеленое посинеет окончательно.Слишком много в них "желтого" оказалось "Слуги народа" не отменили схему в ФГИУ, которая вытягивает из наших карманов миллион в день, - Загребельская - Цензор.НЕТ 5873
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Я всё больше убеждаюсь, что когда он в предвыборном ролике хрипел "Я готовий!" имел ввиду, что он наваленный.
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А вот при Порошенко такого не было!!! "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 638
Да, панове трололо? Ты ж тут из трусов выскакиваешь за сывочолого гэтьмана, а оказывается, что при нем пистец чего творилось и ныне продолжили новые.
Хотя... вам все - "божья роса! ".
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бостууга!! было любезный, было! так, что изменилось с приходом мирового лидера!? хорош хрипеть за клоуна, он такой же как и порох, только моложе!
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Ну зачем ломать что-то отлаженное? Пусть работает!
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За рекламу президента платят граждане Украины из своего кармана - мечта комика..В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен

а можна якось позначити 73% зебілів? нехай самі і платять за свого зеленого хероя
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Главзебіл не бажає платити свої, нехай платять лохи за виставу. Нічого особистого, просто бізнес. "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8758
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Після втечі Януковича в скарбниці залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Вовочка витратив на базар- шоу на 66 263 грн більше ніж було в бюджеті в 2014 році. МАлАдец"Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8220
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Да на каждого ЗЕбила совсем дешево получается!

P.S. Вот удивительно, это кто же на такую сумму наел? Ведь у хидранта рот был занят, он на вопросы отвечал. "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 566
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Папрашу!

Это раньше была "злочинна схема", а теперь это кого надо схема!

Расследун дубинский не может же ошибаться?
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Этих "слуг народа" надо убить и Петра Лексеевича вернуть.... "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 4711
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Вся суть "сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия ЗагребельскаяИсточник: https://censor.net.ua/n3154763" в слове "БЫВШАЯ"! Тётю от корыта отогнали.....
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В стране, где каждый первый продажный, их заменить и то достижение. Заметь, каждый ПЕРВЫЙ!
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Буду вас цитировать при обсуждении деятельности Порошенко
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А своих 2 теть пристроили. Тебе то какая разница,какая тетя из твоего кармана ворует!!!?
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Загребельская много чего хотела отменить за 5 лет... но не успела.
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Как раз с майданчикамт она боролась. Пытались их штрафовать. Но АМКУ не поддержал ни один госорган. И бубочка от греха подальше тетю эту уволил.
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" А то карусель получается : белие пришли - грабют, зеление пришли - тоже грабить начали. А куди ж крестьянину податься? Коли так, еще раз спасибо то обчества .." (к/ф "Чапаев")
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Неужели ещё кто-то всерьёз думает о благородных намерениях "новой" власти?
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щось не чути кролика сеню, ти також бyв за те "абинепорошенко", сеня ти морквою всі свої отвори заткнув чи ти дистанційно подаєш зеко манді свої рекомендації ?
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"Ей, гражданина! Ти туда не ходи , ти сюда ходи. А то снег башка попадет . Совсем мертвий будешь." (к/ф "Джентльмени удачи ")
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Простой передел,с увеличением количества кормящихся.
А тут "экспэрды" с умным видом рассказывают почему $ дешевеет,а цены растут?!
Просто количество свинарчуков у корыта прибавилось,а вывезти гривны в валюту и "за бугор" хотят все и сейчас.
Наверное в отличие от зебилов что - то знают.
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Ця інформація від Агії тільки на мордокнизі?
Є від неї заява до прокуратури/НАБУ/ГБР?
Чому не підключає головного Петреота?
Це хороший шанс вмокнути СН в лайно!
Чому порохоботи ще тут на форумі, а не під ОП?
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Коли б цю загребельну не прибрали,то вона мовчки сопіла як і раніше, її все влаштовувало.
Це ж не означає,що ці прокладки яценко залишатся назавжди.Там різні варіанти розлядаются як їх прибрати,але головне зманіпулювати і кинути педрозадротам тему для скавчання.
Як з таксі,ганапольський з бодуна прокинувшивсь видав на кривому про податок на таксі і понеслось по трубах і спростовувати брехню ніхто не думає,бо задроти ще не нахльобались гівна.
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" Можна постійно дивитися, як горить вогонь, тече вода і булькає лайно в головах зєбілів " ( Конфуцій ) 😃
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по поводу слуг народа и как они понимают свое предназначение в УКРАИНЕ - есть прекрасная французская комедия 2018 года ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО ФРАНЦУЗСКИ
Похоже ЗЕ и БОГДАН руководят в УКРАИНЕ по этому сюжету

"Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 4160
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НУ И КОНЕЧНО ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТ

"Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8884
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ЗАГАДКА - почему его перед украинскими выборами не показали в кинотеатрах .

СГОВОР ОЛИГАРХОВ?
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"слуги народа" - все хочется их заставить посуду помыть...
какая никакая, а польза....
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British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным. 600 человек на улицу. На втором туре президентских по Прилукам - 62% за Зеленского. Умные учатся сами, дураков учит жизнь.
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"Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура...." . Кстати, поправку к закону №1049, из-за которой British American Tobacco начала закрывать фабрики, внёс тоже Дубинский. Совпадение?

P.S. Только одна Прилуцкая табачная фабрика заплатил в прошлом году 16 млрд. грн налогов. Это почти пять годовых бюджетов Чернигова (3,4 млрд. грн).
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Пів мільончика за день Вовіку в кишеню, пів мільончика шахраям з ФДМУ "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3703
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Больше всего под этой статьей понравилось обилие соевых идиотов с каментами! "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8836
Вам олигофренам не дошло, что это в статье о схемах воровства госбюджета прекрасно работавших при Святом Пэтре Порошенко ?
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А тепер ця "схема " буде працювати на Вофку Зєлупєя та "слуг урода" . І що провякаєш далі ? 😕
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На дураков 73%ных не нужен нож им покажешь медный грош, и делай с ними шо хош. "Мы их ЗЕделали".
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Посадили б ее уже что ли. Недостоверные данные в декларации, неуплата налогов.
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Кого, Моніку Зелінскі? - Повністю вас підтримую 👏👏👏
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Итак законы против ФОПов приняты.. что теперь им делать дальше?
Теперь нужно всем вместе собраться и идти одновременно в налоговую закрывать свои ФОПы. Именно массово завалить заявленияеми налоговую. Тогда они охренеют и только тогда власть поймёт что с ФОПами шутить не стоит.. пусть лучше как сейчас платят на упрощёнке свои налоги, чем тупо все закроются, уйдут в тень, будут работать в чёрную и вообще нихрена не платить! Это должна быть массовая акция!
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Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский /
ненавистник постмайданной Украины, живущий на зарплату журналиста, и скупающий десятками квартиры в центре Киева, строящий дом в центре Киева, только коробка которого стоит больше, чем он официально зарабатывает за год. Принадлежащие Дубинскому и его жене квартиры (16 штук) сданы в аренду. Однако, с 2014 г. ни Дубинский, ни его жена не декларировали доходы от предпринимательства. В ежегодных декларациях Дубинский указывает нули, злостно уклоняясь от уплаты налогов. Кто то знает о помощи от Дубинского ВСУ? Он волонтерил? Он помогал переселенцам? Он обличал в эфире оккупантов и захватчиков, постоянно борясь с российскими фейками в телеэфире? Нет, нет и еще раз нет. Понятно почему, семейная традиция.- Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из Донецка.
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