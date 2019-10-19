 "Слуги народа" не отменили схему в ФГИУ, которая вытягивает из наших карманов миллион в день, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, за последнюю неделю прошли два знаковых события, свидетельствующие о достижении договоренности между отцом площадочной схемы, которым по информации из СМИ является Антон Яценко, и "новыми лицами" президентской партии", - говорится в сообщении.
По словам Загребельской, вчера на заседании парламентского налогового комитета за отмену схемы проголосовали семь народных депутатов: руководитель комитета Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк, А. Сова, А. Ковальчук, Г. Васильченко, Марьян Заблоцкий и Анатолий Усенко.
"Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский, Нина Южанина, Александр Качура. В итоге, схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания мог стать шире", - отметила Загребельская.
"Фонд государственного имущества Украины также продолжает отчаянно защищать картель площадок прокладок. Громкие заявления нового руководителя Дмитрия Сенниченко о необходимости скорейшей отмены схемы не соответствуют действиям самого Фонда. Неосвобожденные со времен прошлой власти заместитель руководителя ФГИУ Е. Асташев отказал в разрешении новой площадке "Проперти Апи", которые не имеет связей с Яценко и не платит чиновникам откаты. Основание для отказа: картель площадок не предоставил "Проперти" письменное разрешение для входа на рынок. Что понятно, потому что владелец новой площадки Виталий Семенченко не раз публично заявлял о том, что стоимость его услуг будет ниже в несколько раз за картель, а значит миллион в день уже зарабатывать не получится", - добавила Загребельская.
- Моня, а шо такое экономическая реформа?
- Ой, Яша, это элементарно просто: с тебя снимают шикарный пиджак, вместо него на тебя одевают жилет и говорят, шо ты прекрасно выглядишь в этом новом пальто!
Да, панове трололо? Ты ж тут из трусов выскакиваешь за сывочолого гэтьмана, а оказывается, что при нем пистец чего творилось и ныне продолжили новые.
Хотя... вам все - "божья роса! ".
а можна якось позначити 73% зебілів? нехай самі і платять за свого зеленого хероя
P.S. Вот удивительно, это кто же на такую сумму наел? Ведь у хидранта рот был занят, он на вопросы отвечал.
Это раньше была "злочинна схема", а теперь это кого надо схема!
Расследун дубинский не может же ошибаться?
А тут "экспэрды" с умным видом рассказывают почему $ дешевеет,а цены растут?!
Просто количество свинарчуков у корыта прибавилось,а вывезти гривны в валюту и "за бугор" хотят все и сейчас.
Наверное в отличие от зебилов что - то знают.
Є від неї заява до прокуратури/НАБУ/ГБР?
Чому не підключає головного Петреота?
Це хороший шанс вмокнути СН в лайно!
Чому порохоботи ще тут на форумі, а не під ОП?
Це ж не означає,що ці прокладки яценко залишатся назавжди.Там різні варіанти розлядаются як їх прибрати,але головне зманіпулювати і кинути педрозадротам тему для скавчання.
Як з таксі,ганапольський з бодуна прокинувшивсь видав на кривому про податок на таксі і понеслось по трубах і спростовувати брехню ніхто не думає,бо задроти ще не нахльобались гівна.
Похоже ЗЕ и БОГДАН руководят в УКРАИНЕ по этому сюжету
СГОВОР ОЛИГАРХОВ?
какая никакая, а польза....
P.S. Только одна Прилуцкая табачная фабрика заплатил в прошлом году 16 млрд. грн налогов. Это почти пять годовых бюджетов Чернигова (3,4 млрд. грн).
Вам олигофренам не дошло, что это в статье о схемах воровства госбюджета прекрасно работавших при Святом Пэтре Порошенко ?
Теперь нужно всем вместе собраться и идти одновременно в налоговую закрывать свои ФОПы. Именно массово завалить заявленияеми налоговую. Тогда они охренеют и только тогда власть поймёт что с ФОПами шутить не стоит.. пусть лучше как сейчас платят на упрощёнке свои налоги, чем тупо все закроются, уйдут в тень, будут работать в чёрную и вообще нихрена не платить! Это должна быть массовая акция!
ненавистник постмайданной Украины, живущий на зарплату журналиста, и скупающий десятками квартиры в центре Киева, строящий дом в центре Киева, только коробка которого стоит больше, чем он официально зарабатывает за год. Принадлежащие Дубинскому и его жене квартиры (16 штук) сданы в аренду. Однако, с 2014 г. ни Дубинский, ни его жена не декларировали доходы от предпринимательства. В ежегодных декларациях Дубинский указывает нули, злостно уклоняясь от уплаты налогов. Кто то знает о помощи от Дубинского ВСУ? Он волонтерил? Он помогал переселенцам? Он обличал в эфире оккупантов и захватчиков, постоянно борясь с российскими фейками в телеэфире? Нет, нет и еще раз нет. Понятно почему, семейная традиция.- Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из Донецка.