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 Джулиани добивался выдачи американской визы Шокину, - CNN

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину.

Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Источник, знакомый с ходом слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа сообщил, что по словам Кента, Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года.

В 2016 году Байден был среди многих западных лидеров, которые призвали Украину отстранить Шокина от должности главного прокурора страны, сославшись на его недостаточную работу по искоренению коррупции.

CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы для Шокина, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.

CNN оттмечает, что ранее Джулиани рассказал, что хотел лично пообщаться с Шокиным, потому что экс-генпрокурор Украины обещал раскрыть "грязь на демократов". В конце концов Джулианы и Шокин поговорили по Скайпу в декабре 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154762
 
 
 Топ комментарии
 
Шокин хороший мужик, и добродушный. Может дать ему визу в тюрьму?
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Югик, Шокин... уже не стало бы особо удивительным, если бы этот Джулиани добивался выдачи визы и Пшонке, например.
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Порошенко тащил в прокуратуру кучу всякого непотреба,торгующего всем ради своей шкуры.,только на приципах преданности, кроме отвращения других эмоций нет
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Югик, Шокин... уже не стало бы особо удивительным, если бы этот Джулиани добивался выдачи визы и Пшонке, например.
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Шокин хороший мужик, и добродушный. Может дать ему визу в тюрьму?
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А кто ты такой?) зебанутые кацапы такие ржачные...
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В Золотом теленке, Ильфа и Петрова Шурик и Слепой
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А вы Лера аблигация? Или под бабу подмарафетились/?
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Я даже не знаю Лера что тебе предложить, или мужик ты или баба... Джуліані домагався видачі американської візи Шокіну, - CNN - Цензор.НЕТ 7311
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Да что ж ты истеришь аля простигосподи... Я в твоих услугах не нуждаюсь от слова совсем, и не важно баба я или мужик)
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Шото опять про шокина ,может лучше пробахсёра.хвоздик как бахсёр до сегодня был не плохой но зато как сепар отменный всегда за такую пургу как этот идиот несёт вешать надо. Отмудохал его же кацапский братушка беетербиеф так что ему не обидно даже приятно.
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Ой, как не хорошо получается)) И пусть еще напишут про адвокатов Фирташа, с кем они связаны))
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Порошенко тащил в прокуратуру кучу всякого непотреба,торгующего всем ради своей шкуры.,только на приципах преданности, кроме отвращения других эмоций нет
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