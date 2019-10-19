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 Цена на газ для Украины была бы на 20% ниже, если бы "Газпром" работал по европейским правилам, - Витренко

Цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже, но для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко прокомментировал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 октября заявил, что цена для конечных потребителей в Украине при прямых поставках газа из России может быть ниже на 20%.

"Для этого не обязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы Газпром в соответствии с евпропейськими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. В частности чтобы Газпром не отказывал европейским компаниям перенести точки передачи газа на границу Украина-РФ", - отметил Витренко.

Кроме того, "Газпром" обязан был предлагать свопы другим газодобывающим компаниям в России. Кроме того, "Газпром" должен бы был прекратить фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и Европейский союз.

"Мы за то, чтобы "Газпром" осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы по поставкам газа "Газпром" тоже действовал в соответствии с европейскими правилами", - подытожил Витренко.

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Цена на газ для Украины была бы на 20% ниже, если бы Газпром работал по европейским правилам, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154759
 
   
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Дык, мародёр же расплетал, шо Украина не покупает газ в рашке чуть ли не пять лет. На скромную просьбу, указать ту европейскую страну, в которой добыча выросла на объём, что потребляет Украина, порохоскот стыдливо молчал...
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Порошенка вже як півроку як не президент, всі питання до ************* моніці.
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MrDemarson. Витренко и Коболев - заклятые враги кремлёвского "Газпрома". Это видно по реакции х**лоботов.
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Российский "Газпром" требует от украинской стороны отказаться от взыскания миллиардных сумм по итогам выигранных судов и возобновить закупки российского газа
***
Это что, тизер третьей части кинофильма "Фантастические твари и где они обитают"?
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Газпром ніколи не буде працювати за європейськими правилами, газпром є "енєргєтіческім оружієм" - про що тринділо ***** ще років п'ять тому на піку цін на енергоносії.. Потім ціни впали , і цей тезис ***** почав забуватись, але це до пори.. ***** завжди , при нагоді, використає і застосує цей свій аргумент..
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а денежки по судебным искам уже поперли в Украину ? или только бонусы маманям?
а если бы немножечко сократить зарплаты-доплаты администрации нафтогаза и облгазам... то может и еще копейка малая капнула...
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Ціна на газ була б значно нижчою, якби ви з кабєльовим менше наживалися на ньому...
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Ну да , правильно виноваты все, кроме мордатого подсвинка Коболева и любителя экзотического отдыха дебила Витренко.
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