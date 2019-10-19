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 Политика Украины, Экономика
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 ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины проверяет материалы по шести так называемым проблемным банках, а также в ближайшее время будет предъявлено подозрение одному из бенефициаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Направление продвижению активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас как минимум 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, то, что незаконно было выведено из этих банков", сказал Рябошапка.

Он отметил: "Несколько фигурантов, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уведомлены о подозрении и в настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена".

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Источник: https://censor.net.ua/n3154758
 
   
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Клломойского и зелёной шмары активы не забудьте пожалуйста проверить
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В розслідуваннях української правоохоронної системи, як у сексі - головне не результат, а сам процесс.
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Угу..ГПУ проверила движение активов,ну и пусть себе движутся на здоровье. ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7148
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Это же Коломойский и проверяет ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5616он уже имеет понятие как банки национализировать.
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Сподіваюсь , що йде слідство й над тим банком, через котрий були виведені з України гроші януковича..
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Бла-бла ні про що якшо не каже що це за банки.
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Не говорят, ждут бабло. Кто занес - тот белый и пушистый, остальные - на разрыв. Дело Гонтаревой не истребимо.
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колю лагуна за зад возьмите! люди ярды в дельте потеряли!
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Кубива, Порошенко и Гонтареву за уничтожение системного банка "Форум". Причина уничтожения - владелец Новинский. Мне похер ваши политические тёрки. Верните мне мои деньги. Хотели насыпать Новинскому соли на х"й - сыпьте, но зачем грабить вкладчиков????
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а что еще после гонтаревой остались какие-то проблемные банки?
она ж отрапортовала что все "вычистила" (или что она имела ввиду под этим термином?))))))
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