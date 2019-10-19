 США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене.
"Соединенные Штаты проявляют осторожный оптимизм по поводу того, что возобновлено разведение сил в Золотом и Петровском может следовать за прогрессом в Станице Луганской. Таким образом, мы надеемся увидеть шаги, которые гарантируют безопасное разведение сил и средств с этих районов, и призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем", - заявил он.
Американский дипломат добавил, что только когда обе стороны будут демонстрировать свою приверженность к постоянному уменьшению насилия, можно будет ожидать улучшений на местах.
Отдельно Макрис указал на прогресс в районе Станицы Луганской, где продолжается долгожданный ремонт моста и произошло возведение временного обходного моста, что способствовало более безопасному доступу для людей.
"Для гражданских лиц, которые годами страдали от тяжелых переходов, последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время этого многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией", - заявил он.
Напомним, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.
Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала всю правду о войне на Донбассе, 18 октября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко отметила, что именно нынешний президент страны Владимир Зеленский пытается найти разрешение военного конфликта и выполнить положение Минских соглашений.
«Порошенко раньше врал, что мы все выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко.
При этом она подчеркнула, что выполнение этих предписаний - довольно непростая задача, которая потребует «определенных действий» на каждом этапе. Савченко также рекомендовала Зеленскому поддерживать непрерывный диалог с Россией «во всех возможных форматах»... (??????)
И положила ребят которые с ней пошли в гробы,а сама в плен сдалась?
Как ни ************ так на стороне зели.Видать очень нужно к корыту .
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, -
XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
(Не допоможе й двоопукла лінза)
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Ліна Костенко
До чего же мерзкое создание.Это у них семейное.