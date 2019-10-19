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 США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском

Россия должна заставить вооруженные формирования на Донбассе, которые находятся под ее контролем, придерживаться режима прекращения огня с тем, чтобы произошло разведения сил в Золотом и Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене.

"Соединенные Штаты проявляют осторожный оптимизм по поводу того, что возобновлено разведение сил в Золотом и Петровском может следовать за прогрессом в Станице Луганской. Таким образом, мы надеемся увидеть шаги, которые гарантируют безопасное разведение сил и средств с этих районов, и призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем", - заявил он.

Американский дипломат добавил, что только когда обе стороны будут демонстрировать свою приверженность к постоянному уменьшению насилия, можно будет ожидать улучшений на местах.

Отдельно Макрис указал на прогресс в районе Станицы Луганской, где продолжается долгожданный ремонт моста и произошло возведение временного обходного моста, что способствовало более безопасному доступу для людей.

"Для гражданских лиц, которые годами страдали от тяжелых переходов, последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время этого многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией", - заявил он.

Напомним, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154754
 
   
 Топ комментарии
 
Тоді нехай відправляється дивитися у "сумні очі" захерченко,він там ії дуже чекає.
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США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 406

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала всю правду о войне на Донбассе, 18 октября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко отметила, что именно нынешний президент страны Владимир Зеленский пытается найти разрешение военного конфликта и выполнить положение Минских соглашений.
«Порошенко раньше врал, что мы все выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко.
При этом она подчеркнула, что выполнение этих предписаний - довольно непростая задача, которая потребует «определенных действий» на каждом этапе. Савченко также рекомендовала Зеленскому поддерживать непрерывный диалог с Россией «во всех возможных форматах»... (??????)
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Идет подготовка к Парижскому саммиту Нормандской четверки. Позиция Украньі явно сильнее.
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Особливо це видно по кількості обстрілів українських позицій сєпарами.
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В Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития, где находилось до 80 человек.
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.
Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести.
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Уйти с Крыма и Донбасса не призывал ?
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США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 406

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала всю правду о войне на Донбассе, 18 октября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко отметила, что именно нынешний президент страны Владимир Зеленский пытается найти разрешение военного конфликта и выполнить положение Минских соглашений.
«Порошенко раньше врал, что мы все выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко.
При этом она подчеркнула, что выполнение этих предписаний - довольно непростая задача, которая потребует «определенных действий» на каждом этапе. Савченко также рекомендовала Зеленскому поддерживать непрерывный диалог с Россией «во всех возможных форматах»... (??????)
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Все врут. Большая политика и честность - понятия несовместимые.
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Отчего же она ,эта **** трансвеститная,поперла на позиции кацапов самовольно?
И положила ребят которые с ней пошли в гробы,а сама в плен сдалась?
Как ни ************ так на стороне зели.Видать очень нужно к корыту .
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Она скучает без внимания,хоть и мужлан.
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Тоді нехай відправляється дивитися у "сумні очі" захерченко,він там ії дуже чекає.
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***
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, -
XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?
(Не допоможе й двоопукла лінза)
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Ліна Костенко
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Вся в маму.Та,**** меркантильная,участок в Киеве выцарапала для доченьки-"героини",когда всей этой мужебабой после плена гордились.А сейчас,когда всем стало ясно что это за тварь-денежные потоки и слава куда то пропали.Вот и суёт своё рыло Гадя куда только может.
До чего же мерзкое создание.Это у них семейное.
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В суде её "суку" обвиняли в том числе, что она корректировала огонь артилерии ВСУ с позиций сепаратистов.
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Какой суд ее обвинял,кацапский?Что прям на позициии сепаров стояла и передавала корректировку?Кто в этот бред поверит? На Донбассе были и есть корректировщики из местных ,не набивайте Гаде цену.
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Помилкою Порошенка, через яку він зокрема втратив підтримку значної кількості виборців було небажання, чи нездатність вичистити відвертий антиукраїнський елемент. Тут потрібна була жорсткість одразу ж після виборів, які він виграв в один тур. Але швидше за все саме оця ейфорія від безперечної перемоги і зробила його поблажливим щодо цього елементу. Він не зміг правильно оцінити його загрозу і в результаті отримав проросійський антимайданнний реванш.
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Занадто захопився зовнішньою політикою.
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Порошенко и не собирался никого вьічищать , что и бьіло согласовано с кремлевским смотрящим Фирташем в Вене перед президентскими вьіборами 2014 г.
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Иди на хер-собачий сын...Твое место на параше-под Рязанью
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він як був частиною побудованої кучмою системи, так і залишився..тому цей елемент то його партнери і друзі..він апріорі не хотів нікого з них вичищати..
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У Гади перманентная алкогольная интоксикация.Немедленно сделайте ей клизму на 30 литров и дайте полизать добасского угля.Активиранного не предлагать,а то опять развезет. США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 7657
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Гадю могут послушать только малограмотное быдло
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не... ну 8 человек же за нее проголосовало (мама, сестра...и еще 6 упоротых))))
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Савченко,из семьи алкоголиков, в детстве ее насиловал собственный отец
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А як щодо решти частини Донбасу? Чому перестати стріляти потрібно лише біля Золотого-4 і Петровського? Хто погодив таку фуйню? Для розведення військ потрібно припинити стріляти по всій лінії розмежування мінімум місяців на три. Тоді справді буде зрозуміло, що сторони прагнуть мирного врегулювання. Те, що пропонується зараз є від лукавого і по суті - шантажем, причому щодо однієї лише сторони і то явно не тої, яка здійснила агресію.
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Так договорился Порошенко. Станица Луганская, Петровское и Золотое в первую очередь.
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Мария, помощник госсекретаря США Керри, Вики Нуланд, в 70-х была в "Артеке". Была отчислена. Причина - она семечки покупала и сыпала на землю, дети их собирали, а она смеялась. Была избита пионервожатой, украинкой между прочим. (гугли) Позже Вики печеньки раздавала. Кончилось все по другому, никто в морду не дал.
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Заголовок - грозный США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов, потом мня мня мня... Ни одна страна мира не признает ЛДНР террористами.
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А как насчет поставок вооружения и боеприпасов ,или-же ,это уже никого не е22ет ?
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Да они просто резвятся, с кем помолодости небывало, как их тут дисциплинируешь. Порезвятся и успокоются, правда, наверно только в гробах.
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При Порошенко,США предоставляла джавелины и катера,а при циркаче-ушлепке ,выражает обеспокоиность...Где вы нашли этого не до деланного прЯзедента-чернь
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От там у Париже,все вашего клоуна и поимеют
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"Голосуй за Парашенка, а то Гітлер нападеееее...!"
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