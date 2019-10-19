 Мы не сдаем и не будем сдавать позиции, - замкомандующего штабом ОС Бондарь о разведении сил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на "Громадском"
"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется, и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. Пять лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил Бондарь.
По его словам, успех разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском не будет решающим шагом для дальнейшего разрешения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.
"Пока разведения сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются у Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены ", - добавил Бондарь.
По его словам, разведения войск не воспринимается военными как капитуляция.
Напомним, 18 октября наемники РФ открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.
Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.
Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.
Так должно быть по минским соглашениям!
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
73 % уставших от войны пенсионеров,диванных вояк и жлобов отирающих штаны по барам с утра до вечера,снова продали кацапам Украину.
отступление это не сдача позиций.а что это? Армия ,которой запрещают стрелять чтобы защитить свою страну ,своих граждан,молча выполняет преступные приказы.
если невозможно договориться о простом (и самом важном и жизненно необходимом).. просто тупо установить тишину на линии разграничения (а не только запретить стрелять нашим вплоть до ответки, которую они могут давать только если враг уже в нашем окопе?)
как можно довериться в сложном, если обманывают постоянно в простом?
а тут прямо отойдем - перестанут стрелять и наступит тишина???
а может наоборот! наступит тишина ..а там будем посмотреть????