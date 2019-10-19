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Все про:Бондарь (90) Донбасс (19700) операция Объединенных сил (1693) Золотое (53) Станица Луганская (87)

 Мы не сдаем и не будем сдавать позиции, - замкомандующего штабом ОС Бондарь о разведении сил

Заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь прокомментировал разведение войск на Донбассе и отметил, что Вооруженные силы не будут сдавать позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на "Громадском"

"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется, и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. Пять лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил Бондарь.

По его словам, успех разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском не будет решающим шагом для дальнейшего разрешения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.

"Пока разведения сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются у Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены ", - добавил Бондарь.

По его словам, разведения войск не воспринимается военными как капитуляция.

Напомним, 18 октября наемники РФ открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время разведения сил противник тоже уйдет - из Ясиноватой и частично из Донецка, - генерал Бондарь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3154751
 
   
 Топ комментарии
 
Швидше Зєля Маріуполь віддасть, ніж кацапи Дебальцеве.
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Вчера в Ютубе писало одно существо Владимир Александрович мы разочаровались 🙋🙋🙋🙋сначала они устали от вайны а вот теперь разочарование у них 😂😂😂тупее Зебилов только лугандонцы
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В Киеве можно подготовить куда более мощные фортификационные сооружения, семь холмов, Днепр, как естественная преграда. Давайте разведемся до Киева. Уж Киев-то мы не сдадим. Разве что Макрель с Макароном попросят.
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
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Вчера в Ютубе писало одно существо Владимир Александрович мы разочаровались 🙋🙋🙋🙋сначала они устали от вайны а вот теперь разочарование у них 😂😂😂тупее Зебилов только лугандонцы
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Хорошо, когда под украинский контроль отдадут Дебальцево?
Так должно быть по минским соглашениям!
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Швидше Зєля Маріуполь віддасть, ніж кацапи Дебальцеве.
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В тебе Маріуполь Зеля ще на початку літа здав,це шо тепер знову
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Узбагойся )(уйло Вовка не для того начинало войну потеряло от санкций 180 миллиардов долларов за пять с половиной лет чтобы что то отдать . Угадай кто должен по плану возместить убытки? Ну ничего страшно ЗЕленая сопля все порешает 🙋🙋🙋
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В Киеве можно подготовить куда более мощные фортификационные сооружения, семь холмов, Днепр, как естественная преграда. Давайте разведемся до Киева. Уж Киев-то мы не сдадим. Разве что Макрель с Макароном попросят.
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
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Я слушая ветеранов,думала что поддерживаю ВСУ,против капитуляции, однако вижу что контрактники в армии ,это немного не то что патриоты в 2014,если они готовы сдавать украинскую землю оккупантам и оставлять украинцев беззащитными ,только потому что этого требует оккупант, уже не знаю что и сказать.Было 400 лет кабалы москальской ,может мы заслуживаем еще 400 лет оккупации, ведь вожди такие какой народ.
73 % уставших от войны пенсионеров,диванных вояк и жлобов отирающих штаны по барам с утра до вечера,снова продали кацапам Украину.
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Так и есть и тут не будет ничего хорошего пока не развалится расея ибо большая часть живущих в Украине это население потомственные тупые холопы и армия тут не причём если ее граждане продали с потрохами врагу
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Вы посмотрите что несет этот заместитель командующего ВСУ ?
отступление это не сдача позиций.а что это? Армия ,которой запрещают стрелять чтобы защитить свою страну ,своих граждан,молча выполняет преступные приказы.
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Для контрактника есть военный суд, не выполнил приказ- сразу тюрьма,там командир думает, для патриота "партизана" такого нет, он как бы гражданский. Вы хотели от контрактников чтоб перестали подчиняться командирам-начальникам ? А от начальников ничего не хотели, так ?
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Нажаль, ви праві. Військові візьмуть під козирьок і будуть виконувати наказ. Така сутність армії. Патріотичне, передусім має бути верхівка. Не може рука діяти проти голови. А голова у нас на 73% хвора.Не патріоти, нажаль, формують ЗСУ. Тому військові формування це не сотні майдану, а зріз того самого хворого невіглаством суспільства. Тому патріоти і покидають ЗСУ, бо не можуть існувати в совковій системі координат. Але, вважаю, що свідомість здатна прокинутись. Питання тільки в тому, як далеко зайде ворог і скільки української крові прол'ється перед тим, як вона прокинеться.
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я не военный...просто оккупант захватил мою землю и очень естественно было пойти защищать свою землю..на нуле кого только нет-шахтеры,учителя,трактористы...вот только кадровых военных-практически НЕТ..где деваются сотни выпускников военных училищ-у нас в бате офицеров-20%(и то пиджаки, такие же как и я)?.а СЛУЖИТЬ кадровые идут в тыловые части. один молоденький офицер-был у нас аж полгода(перевелся в тыловую часть)-он так и заявлял-"меня учили СЛУЖИТЬ, а не ВОЕВАТЬ"-вот что тут добавить?
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Мы не сдаем позиции, просто немножко передвигаем границу назад. Вчера писали что все норм, отходим на заранее подготовленные позиции. Можна еще написать что мы не отходим, а тактически производим маневр заманивания противника в военные и политические ловушки и засады
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Брехло. Не розводити, а відступати в чисте поле, щоб збирати вбитих вже сотнями і "не стрелять".
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То херня что рашисты не уходят со своих позиций, мы то отходим
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Мерьі , осуществляемьіе ВСУ по разведению войск ощутимо усиливают позиции Украиньі на предстоящих переговорах Нормандской четверки , где Путину будет ребром поставлен вопрос о прямом военном участии РФ в конфликте на Донбассе. Маска "Россия не является стороной конфликта" будет сброшена.
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Здавати території треба ще вміти,так соєві чи ні
Мы не сдаем и не будем сдавать позиции, - замкомандующего штабом ОС Бондарь о разведении сил - Цензор.НЕТ 3952
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Вони вміють, на усіх фронтах: нищать закони, економіку, армію, здають землю, і скоро її решту зовсім продадуть.
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Танюха,навіщо пошкрябала журналіста на суді у Пашинського?
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тут вопрос еще (и самый главный!) где гарантии что ихтамнеты отойдут? а не займут наши позиции, отобрав у нас кусок серой, но кровью отвоеванной территории?
если невозможно договориться о простом (и самом важном и жизненно необходимом).. просто тупо установить тишину на линии разграничения (а не только запретить стрелять нашим вплоть до ответки, которую они могут давать только если враг уже в нашем окопе?)
как можно довериться в сложном, если обманывают постоянно в простом?
а тут прямо отойдем - перестанут стрелять и наступит тишина???
а может наоборот! наступит тишина ..а там будем посмотреть????
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Мы теряем километры своей территории, свои позиции и все равно остаёмся в пределах досягаемости любых видов вооружения. Нах такое разведение. Только на украинско-российской границе нужно разводить.
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