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 На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном отчете СММ ОБСЕ.

"17 октября в южных районах неподконтрольного правительству Луганска члены патруля Миссии видели автоколонну, которая заехала на парковочную площадку с севера. Автоколонна состояла из 10 грузовиков (без номерных знаков) с белыми прицепами, на которых был трехцветный флаг, используемый вооруженными формированиями, и надписи "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), а также 4 транспортных средств (1 с российскими номерными знаками и с табличками "ЛНР")", - говорится в отчете.

Кроме того, в тот же день на южной окраине н.п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км на восток от Донецка), наблюдатели видели "автоколонну из 25 грузовиков с российскими номерными знаками), при этом на двух из них была надпись на русском языке "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Автоколонну, которая двигалась на запад, сопровождали 5 транспортных средств с табличками "ДНР".

"Позже в тот же день тот же конвой был снова замечен в н.п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км на северо-восток от Донецка), когда он следовал по дороге в направлении границы с Российской Федерацией. На лобовом стекле всех грузовиков были картонные таблички с надписью "Пусто" на русском языке", - сообщается в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154746
 
 
 Топ комментарии
 
А вот вчера на Еленовке колонна ЗА гуманитаркой в Украину.
Знают же что их там отправосечят, пеной задуют, а все равно прутся. На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3987
Кстати знакомый наблюдал картину: на посту сидели дед с бабкой
и чавкали «фашыздскую» колбасу (не пропадать же добру), а все потому
что их сынки-защитнеги рускава мира
запрещают провоз мясных изделий.
На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4877
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Главное прекратить стрелять млять ...
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Боеприпасы агрессора прибывают в Украине, а Зеленский готовиться отступать с завоеванных позиций. Хорошая "логика" идиота.
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Боеприпасы агрессора прибывают в Украине, а Зеленский готовиться отступать с завоеванных позиций. Хорошая "логика" идиота.
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С зелёной соплей ясно было все задолго до выборов вопрос к тому стаду шо его избрало чем они думали и есть ли там вообще мозги
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а лни или не думали как вариант смягщающий или скорей всего думало скорее бы Путин сюда в Украину....«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра) На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6362
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ДА ОН НЕ ИДИОТ он негодняй двуличное создание и ЭТО ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО за такое вообще то раньше расстреливали или вешали.. или как оправдание он полный ...оця безвозвратно....и медицина тут бесильна.. такое также лечат усмирительной рубашкой или вводят в медицнскую кому..... чтобы под ногами не путалось....
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наглые кацапские рылы везут смерть и разрушения
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А зачем им гуманитарка?
Продукты на улицах валяются рядом с закрытыми банками.

На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2950
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Нормальный такой ребрендинг) Просто слово "Приват" стёрли. И эти "гении" будут нам ещё что-то рассказывать за декоммунизацию)
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У них так на каждом углу.
Был Фокстрот, стал Фокс.
Был Комфи, стал Комфорт.
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Сколько г.конвоев уже и ни разу не прилетело неизвестно откуда ???
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Интересно а ДЫРОВцы уже все растоптаные в 14 году Рошенки откопали или ещё заначки есть ?
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А вот вчера на Еленовке колонна ЗА гуманитаркой в Украину.
Знают же что их там отправосечят, пеной задуют, а все равно прутся. На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3987
Кстати знакомый наблюдал картину: на посту сидели дед с бабкой
и чавкали «фашыздскую» колбасу (не пропадать же добру), а все потому
что их сынки-защитнеги рускава мира
запрещают провоз мясных изделий.
На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4877
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Такое самое в КНДР. Там запрещенно ввозить пиндоские товары. Поэтому перед границей все этикетки обдирают) А в руззком мире походу до этого ещё не додумались)
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Ни разу не обстреляли, хотя всем и известно что возят.
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Мир Зеленскому везут и к формуле Штайнмаера готовятся.
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Зеленскому даже заикаться о перемирии с ****** не стоит. ***** просто наглеет
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А зачем маленьким угольным процветающим швейцариям гумонитарка? И зачем маленьким угольным процветающим швейцариям, получающим ко всему своему богатству дополнительное богатство из любимой росии, стремится в состав нищей,замерзающей, фашиствующей Украины?????
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Рядом с медвежонком, всегда есть медведица. Где вас, дурных, берут?
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Замечены две колоны, разведчики))) Я тоже заметил, это по всем RUTV показывают
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Инвестиционный климат Долбаса?
Патсталом На окупованому Донбасі помічені дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2356
На окупованому Донбасі помічені дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7622
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