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 Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

18 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов: 

- четыре раза у Водяного на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов;
- у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- в районе Березового и Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:

- дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
- неподалеку Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

- трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- в районе Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154744
 
 
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Пока рашисты ведут огонь ни о каких переговорах с ними и речь не должна вестись
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доброго ранку, Україно!
спасибо, что живые!!!
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Игнорирование командованием ВСУ данных (наших и не только) о развертывании артиллерийских подразделений РФ дорого обошлось вчера украинским подразделениям. 6 раненых (4 тяжело), 1 убит.(c)
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Зам. начальника Генштаба Таран пытался объяснить что можно "развести войска и не оставлять позиции". Это очевидно как не фиксировать обстрелы и списывать потере под грифом "боевые травмы".(c)
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