 Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому. ФОТОрепортаж

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей" Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским.
Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей", после чего Игорь Коломойский высказал свою позицию главе Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому.
Первые три скрина - переписка Игоря Коломойского с главой ФБУ Михаилом Бродским.
В этой переписке имя "Валера" - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК "Днепр".
Далее Коломойский и Бродский обмениваются роликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.
Следующие два скрина - это переписка Игоря Коломойского и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского.
На последнем скрине - список украинских баскетбольных судей - красным подчеркнуты те, которые судили данный матч
ENJOY.
Наверное то, где Гепа говорит: "от, змей, бл..."
Я ж говорил , шо Коломойский Цензор почитывает . Зе тоже иногда заходит , когда время позволяет .
и видео гепы с темой " какойто змей"
Это Бродский, что ли?)))
Опенисеть, и он ещё расшаркивается перед Коломойским.
Яка гидота.
Вспомнилось устойчивое матерное выражение: "вые#али, как шпротА".
Тьху.