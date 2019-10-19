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Все про:Коломойский (1209) скандал (4301) баскетбол (85)

 Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому. ФОТОрепортаж

Игорь Коломойский изложил Цензор.НЕТ свое видение ситуации в связи со скандалом, возникшим после матча баскетбольных клубов "Днепр" и "Прометей".

После публикации на Цензор.НЕТ  и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей" Игорь  Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей", после чего Игорь Коломойский высказал свою позицию главе Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому. 

Первые три скрина - переписка Игоря Коломойского с главой ФБУ Михаилом Бродским.

В этой переписке имя "Валера"  - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК "Днепр". 

Далее Коломойский и Бродский обмениваются роликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.

Следующие два скрина - это переписка Игоря Коломойского и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского.

На последнем скрине - список украинских баскетбольных судей - красным подчеркнуты те, которые судили данный матч

Также читайте: Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды Дубинскому. ДОКУМЕНТ

Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 01
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 02
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 03


Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 04
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 05
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 06

Источник: https://censor.net.ua/n3154743
 
 
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Это Беня так кофе попить приглашает, это еще вежливо для него
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Причем он спокойно посылает такие скрины, считая это вполне в порядке вещей. Мораль калиброванных ганд*нов.
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Оно и не переставало так жить. Есть куча Бениных разговоров в сети, так что эти еще не самые. Там есть и "квартал", и Ткаченко, и другие.. Оно теперь хозяин. Если что - посылает Мандича типа "попить кофе" или Корбана. Навыбирали дебилы
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И видео с Гепой прислал...
Наверное то, где Гепа говорит: "от, змей, бл..." Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 8335Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369
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Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона

Я ж говорил , шо Коломойский Цензор почитывает . Зе тоже иногда заходит , когда время позволяет .
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шпрот)))
и видео гепы с темой " какойто змей"
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Шпрот?
Это Бродский, что ли?)))
Опенисеть, и он ещё расшаркивается перед Коломойским.
Яка гидота.
Вспомнилось устойчивое матерное выражение: "вые#али, как шпротА".
Тьху.
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Ждём в тему фанатов бубочки с пояснениями ....они прольют свет...ну и конечно же в сухом остатке железно докажут шо во всём виноват Порошенко...
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