 ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он зяыил в эифре программы "Своюодв слова" с Савиком Шустером.
Сакварелидзе отметил: ""Руслана (Рябошапку) я не знаю, но надеюсь, что он порядочный человек. У него нет такой мотивации, как у Шокина и Луценко. Но потеряно очень много времени.
Основная задача - запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига. Быстрые посадки и возвращение наворованного в бюджет" - заявил Давид Сакварелидзе.
Ржака.
Вітаємо ФОПів, які скинули "баригу". Це їхне свято!
Если бы в последние 5 лет вы бы тоже требовали от власти, глядишь, Петя бы сейчас вторую каденцию бы мотал.
За прошлый месяц, Руслан "заработал"... 131 ТЫСЯЧУ 728 ГРИВЕН...
Ну, а самое интересное заключается в том, что из этой суммы... 94 ТЫСЯЧИ 728 ГРИВЕН, составила премия и надбавки...Будь как Руслан !!!..
Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 324 479 гривен.Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.После взыскания налогов и сборов Луценко получил 261 206 гривен.Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи. При этом чистый оклад Луценко составил 37 тысяч гривен
Шо? Вся власть у них, без коалиции))
какой луценко, убогий?)) ты утверждаешь что Порох и Луценко правят ГПУ?
помнится, моника зе ПЕРВЫМ делом стал подписывать указы о повышении зп себе и друзьям..
Вот и до рябюошапки очередь дошла..
Он конечно отказывался, но зебил Garsia UA утверждает, что ПРЕМИИ и НАДБАВКИ рябошапке начислил.... Луценко... Браво)))
у зебилов всегда так - тарифы поднимает и снижает лично президент (Порох конечно же, ибо даже зебилы уже НЕ ждут что моника снизит тарифы), сажает - тоже президент, зарплаты - тоже президент (ну, в ГПУ - Луценко, однозначно) и т.д.
так и будешь долбится своей бошкой о стену - с пеной у рта доказывая что "это луценко зарплату рябошапке назначил"
НЕ лубЬянка, а Луб'янка
Вот и Супрун рассказала о геморое - сопроводив свой пост мордой типичного зебила
Увидишь, что почти в 2,5 раза уменьшился месячный доход генпрокурора
помнится, первая зп данилюка тоже "уменьшилась"... с 17 тысяч (Турчинов) до 90 тысяч.. Из которых половина была "за выслугу лет"
Очень показательно, что зебилы НЕ возмущаются коррупцией "новых лиц", и лепят отмазки "а у луценко еще выше была" - тем самым подтверждая, что понимают всю гниль своего выбора "новых лиц"))
Общий доход был 324 стал 131
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.
Совпадєніє?
Зарплату учітєльніци отдалі Генпрокурору.
Бо получаєтся, что Слуга Народа дерьот с Народа такоє бабло?
Мінський договорняк, лугандонівська гнояра на шиї України, потужно-геноцидні реформи і як наслідок - 10 млн трудових мігрантів (біженців) до Європи ? Україн стала найбіднішою країною Європи саме за режиму Мародера!
Порох реально крутой мужик - заставил зебилов голосовать против их убеждений))
Впрочем, твой пост только подтвердил простую истину:
зебилы НЕ способні к будь-какому мышлению, тем более к критическому мышлению.
Любой зомбоящик способен вертеть зебилами как захочет, и куда захочет.
Максимум на что способны зебилы - тупо повторять расейские фейки про "10 млн. миграции"
а то вон, уже ни среди учителей, ни среди фоповцев, таксистов и т.д. - нет НИ ОДНОГО кто голосовал бы за зеленую шмарклю))
Щас у зєбанутих форміруют чьоткую мисль, шо ето Порошенко віноват, что зєбанутиє ізбралі Зє.
І поетому Порошенка надо посадіть.
У тьоті Али приступи?
Имхо все это «по возвращению Кубани» сведётся к куче ботов, которые в российском инфопространстве будут писать про Кубаньнаш и срать на всех, кто так не думает, а в украинском - петь осанну прошлой власти и лично Леше Гончаренко
Офшоры кипрские пусть так же не забывают)
І тих і цих
Найбільш жорсткі прогнози антиукраїнськогр реваншу, стають реальністю у режимі «турбо».
Кремль попрацював ретельно.
Бо, це його останній шанс.
Интересно, смогут ли замахнутся на него - к тому же - создателю ДНР?
Мы подождем, нужно, что бы у них задницы пригорали))
как и следовало ожидать, турбообыск окончился турбовозмещением морального ущерба. дорогие сторонники Зеленского! денег в бюджете не будет не потому, что табачные фабрики закрываются или собираются увеличить рентную плату за железную руду. их не будет потому, что каждому попавшему в турбину слуг народа придется выплачивать компенсацию. и 60 тысяч гривен это не потолок, а начало отсчета. если у кого-то нет времени чтобы подумать, значит найдутся деньги чтобы заплатить.
З даного питання в Генпрокуратуру зверталися народні депутати.
Крім того, близько 50 парламннтаріїв звернулися в сенат США.
Як заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, мова йде про розкрадання в одному випадку $200 тис., в іншому - про $2 млн
Справу буде відкрито за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Звинувачення ГПУ на адресу Сакварелідзе в нецільовому використанні $ 20 млн, виділених США на розробку тестів на посади місцевих прокурорів, вперше пролунали 12 серпня 2015 року.
ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ был «правой рукой» экс-Главного прокурора Грузии, впоследствии - министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили - «серого кардинала» грузинской политики и кассира правящей партии «Национальное движение», который находится в розыске Интерпола по Красному циркуляру и одновременно - в кабинетах киевской власти, пока - неофициально, как приглашённый советник.
Давид Сакварелидзе был одним из реализаторов глобальной схемы, разработанной Адеишвили по переоформлению бизнеса непокорных по политическому признаку бизнесменов на близких и родственников власть имущих, а также - «добровольных пожертвований» - перечислений огромных сумм на спецсчета в Главной прокуратуре и МВД Грузии, откуда и берёт начало один из истоков ЭЛИТАРНОЙ КОРРУПЦИИ в Грузии.
Всё сливки преступного высшего общества уже забугром...
Вон, только свинорылый не успел....
А лысый кононенко прямо сказал - я в Украину пока возвращаться не буду.
Сакварелидзе неспособен мыслить креативно, он лишь - послушный исполнитель, поэтому получал задания непосредственно от Адеишвили, а потом «шил дела», причём - не квалифицированно, «белыми нитками», а его прокуроры, которым поручалось вести эти дела в суде, оказывали на судей грубое давление.