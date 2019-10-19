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Все про:ГПУ (9398) Сакварелидзе (295)

 ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе

Экс-замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе заявил о том, что сейчас ГПУ должна запустить турбо режим задержаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он зяыил в эифре программы "Своюодв слова" с Савиком Шустером.

Сакварелидзе отметил: ""Руслана (Рябошапку) я не знаю, но надеюсь, что он порядочный человек. У него нет такой мотивации, как у Шокина и Луценко. Но потеряно очень много времени.

Основная задача - запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига. Быстрые посадки и возвращение наворованного в бюджет" -   заявил Давид Сакварелидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная наша задача, чтобы после реформы в ГПУ, никто не мог сказать, что прокуроры взяточники, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/n3154742
 
   
 Топ комментарии
 
А буде при цих турбозатриманнях дотримуватися закони України та права людини?
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Несколько дней назад, Руслан получил свою первую, "Генпрокурорскую" зарплату...
За прошлый месяц, Руслан "заработал"... 131 ТЫСЯЧУ 728 ГРИВЕН...
Ну, а самое интересное заключается в том, что из этой суммы... 94 ТЫСЯЧИ 728 ГРИВЕН, составила премия и надбавки...Будь как Руслан !!!.. ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1834
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моника создает секс-реестр для себя))

ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2707
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А буде при цих турбозатриманнях дотримуватися закони України та права людини?
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До пороховати ніякого закону дотримуватись не обов'язково. Вас просто треба ліквідовувати, як скажених собак..
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Тобто ви закликаєте до насилля без дотримання законів України. Це піде на Форум.
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У нас вже була спроба дотримуватись закона, коли така ж вата, як ви, тільки проросійська, робила теж саме, що й ви на сході України. І маємо результат. До речі, в Одесі патріоти діяли не по закону, і вберегли місто.
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Ага... Ви просто не можете на себе критично поглянути.
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Достатньо, що ви закликаєте порушувати Закони України.
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Та то я так, емоційно, не звертайте уваги. Зазвичай я за закон. Хоча, у вашому випадку можна і відступити від поавила.
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Нема у вас емоцій, бо ви закликаєте порушувати Закони України. Такі заклики повинна оцінити прокуратура.
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Напишіть тоді Рябошапці та Баканову, нехай розберуться. Може 10% мого майна отримаєте. )))
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Звичайно для шоколадної мерзоти буде реалізовано право відповідати за своє свавілля та сидіти за гратами.
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Сакваредидзе только что про Зелю с Беней - "Пока заработают ваши законы - сдохнет либо Осёл, либо хозяин Осла!"
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Або всі зебіли стануть веслюками.🐸🐐
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Вчорашні ЗеАктивісти кличуть на Майдан.
Ржака.
Вітаємо ФОПів, які скинули "баригу". Це їхне свято!

ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 9427
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И в чем зрада? Люди выбрали себе не царя и да, сторонники Зеленского имеют право требовать от власти и не соглашаться с ней, и ходить под ОП и протестовать.

Если бы в последние 5 лет вы бы тоже требовали от власти, глядишь, Петя бы сейчас вторую каденцию бы мотал.
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"Веслюк" від слова "весло"? Петріот ти безграмотний!
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Несколько дней назад, Руслан получил свою первую, "Генпрокурорскую" зарплату...
За прошлый месяц, Руслан "заработал"... 131 ТЫСЯЧУ 728 ГРИВЕН...
Ну, а самое интересное заключается в том, что из этой суммы... 94 ТЫСЯЧИ 728 ГРИВЕН, составила премия и надбавки...Будь как Руслан !!!.. ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1834
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Соєвий,так то ж луценко такі зарплати встановив,Руслану щось урізали
Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 324 479 гривен.Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.После взыскания налогов и сборов Луценко получил 261 206 гривен.Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи. При этом чистый оклад Луценко составил 37 тысяч гривен
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Ну ок) так, а что мешает отменить такие зарплаты, борцунам с эпохой бидности?)
Шо? Вся власть у них, без коалиции))
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Ви єго спрашиваєтє об очєнь сложних матєриях. Он не понімаєт.
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зебил, похоже мозгов у тебя меньше чем даже у ватников рашки))
какой луценко, убогий?)) ты утверждаешь что Порох и Луценко правят ГПУ?
помнится, моника зе ПЕРВЫМ делом стал подписывать указы о повышении зп себе и друзьям..
Вот и до рябюошапки очередь дошла..
Он конечно отказывался, но зебил Garsia UA утверждает, что ПРЕМИИ и НАДБАВКИ рябошапке начислил.... Луценко... Браво)))
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А, так це Зеля руслану нарахував,а хто ж тоді луценку
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не-не.. это лично Луценко, а кто ж еще - отдал приказ рябошапке начислить премии.. Рябошапка жутко отказывался, на коленях просил не давать ему этих денег, и в сл.месяцы - тоже будет отказываться - и сквозь слёзы, братьГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 3405

у зебилов всегда так - тарифы поднимает и снижает лично президент (Порох конечно же, ибо даже зебилы уже НЕ ждут что моника снизит тарифы), сажает - тоже президент, зарплаты - тоже президент (ну, в ГПУ - Луценко, однозначно) и т.д. ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 3405
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Лахта,давай краще свої улюблені картинки з лубьянки,тут ти неперевершенний дебілоїд як і всі цапи
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что такое, кацап, подгорело от правды?))
так и будешь долбится своей бошкой о стену - с пеной у рта доказывая что "это луценко зарплату рябошапке назначил"
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чухонец, тебя снова гугл-транслейтер подвел)
НЕ лубЬянка, а Луб'янка ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 5812
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зебилы, над вами и вашими кумирами смеются ВСЕ..
Вот и ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 5614 Супрун рассказала о геморое - сопроводив свой пост мордой типичного зебила
ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 5172
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Возьми калькулятор и раздели 324 тыс на 131 тыс.

Увидишь, что почти в 2,5 раза уменьшился месячный доход генпрокурора
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у балалайки - уменьшился?ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8247 после первого месяца - работы?))
помнится, первая зп данилюка тоже "уменьшилась"... с 17 тысяч (Турчинов) до 90 тысяч.. Из которых половина была "за выслугу лет" ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8247

Очень показательно, что зебилы НЕ возмущаются коррупцией "новых лиц", и лепят отмазки "а у луценко еще выше была" - тем самым подтверждая, что понимают всю гниль своего выбора "новых лиц"))
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А почему так скромно умалчиваете о премии))
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Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь 2019 увеличилась на 42 тыс. гривен по сравнению с декабрем и составила 218 793 гривны.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.
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Кстаті, а ето очень даже рядом с числом $4000.
Совпадєніє?
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Скорєє всєго шото напуталі.
Зарплату учітєльніци отдалі Генпрокурору.
Бо получаєтся, что Слуга Народа дерьот с Народа такоє бабло?
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Кубанських кізяків в першу чергу
ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 4922
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моника создает секс-реестр для себя))

ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2707
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А хто його привів до влади ? Хто винен що за 5 років 54 % перетвоилися на 73 %? І що було досягнуто парашенко ?

Мінський договорняк, лугандонівська гнояра на шиї України, потужно-геноцидні реформи і як наслідок - 10 млн трудових мігрантів (біженців) до Європи ? Україн стала найбіднішою країною Європи саме за режиму Мародера!
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А про Дебальцеве, яке відповідно до мінських угод належало Україні, після його здачі соєва банда навіть не згадувала
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что-то не слышно от зебилов требований к монике вернуть Дебальцево, и НЕ отводить войска.. Сидят и сопли жуют, или ждут когда за выход на Майдан станут реально платить?))
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шо, снова Порох виноват?))
Порох реально крутой мужик - заставил зебилов голосовать против их убеждений))
Впрочем, твой пост только подтвердил простую истину:
зебилы НЕ способні к будь-какому мышлению, тем более к критическому мышлению.
Любой зомбоящик способен вертеть зебилами как захочет, и куда захочет.
Максимум на что способны зебилы - тупо повторять расейские фейки про "10 млн. миграции" ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 3921
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Что значит, "снова виноват"? Снова, это когда он за прошлое отсидел, и свою винул искупил. Так что, пока не " снова виноват", а просто виноват.
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мозгов у зебилов не хватает понять - что лично они виноваты за свой выбор, а не Порох)
а то вон, уже ни среди учителей, ни среди фоповцев, таксистов и т.д. - нет НИ ОДНОГО кто голосовал бы за зеленую шмарклю))
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Нє, нє, нє !
Щас у зєбанутих форміруют чьоткую мисль, шо ето Порошенко віноват, что зєбанутиє ізбралі Зє.
І поетому Порошенка надо посадіть.
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Порох, ты что творишь с американцами и японцами, астанавись!))


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Ця Міклаш- хвора. Хвора прихильниця Саакі
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Хворіших чим прихильники порошенка не існує.Чому не Крим або Донбас назвали свою зграю,чи може порошенко повернув ці території, а ми не помітили.і на часі про кубань згадувати
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Шо він там торпедує?
У тьоті Али приступи?
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Я уже писала, могу повторить

Имхо все это «по возвращению Кубани» сведётся к куче ботов, которые в российском инфопространстве будут писать про Кубаньнаш и срать на всех, кто так не думает, а в украинском - петь осанну прошлой власти и лично Леше Гончаренко
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И дело Бойко тоже откроют по вышкам? Схемы богатыревой,которая кстати, почему то вернулась в Украину, схемы лукаш.
Офшоры кипрские пусть так же не забывают)
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Якраз Портнов і буде сажати.
І тих і цих

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Та ні.
Найбільш жорсткі прогнози антиукраїнськогр реваншу, стають реальністю у режимі «турбо».
Кремль попрацював ретельно.
Бо, це його останній шанс.
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Больше всех наворовал Ахметов.
Интересно, смогут ли замахнутся на него - к тому же - создателю ДНР?
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и начать нужно с бени, богдана и портнова. а потом уже остальные "деепричастные".
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А почали якраз вони. Бєня, Богдан, Портнов.
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Как бы курс гривны не сел в турборежиме . Кажется намечается блицкрах .
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Ну так беня, говорил про *хороший* дефолт в Украине.
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Ти що з джунглів,у нас доллар по 100 ще після першого туру,і дефолт бєнін уже пережили
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Та да - и Порошенко уже пол года уже как удрал из Украины .
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Та да, и Гладковский с Грымчаком уже полгода как удрали из Украины.
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по 100 весной был,скоро по стопицот будет
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Популизм. Под пересидентом качается кресло.
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И так еще 10 лет будет качаться. У него просто кресло-качалка.
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Стошнит крысеныша, и к бабке Бене не ходи...
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Пока не очень, много зебилоидов верят в прынца на белом велосипеде, нужно время, что бы до многих дошло, куда ведут зеБЕНИНЫ слуги Украину.
Мы подождем, нужно, что бы у них задницы пригорали))
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Пока наблюдаем только шевеление БЕЛЫХ опарышей от зеленой мухи зе-зе .
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Ну ось! Навіть серед пороховати знаходяться адекватні люди, які розуміють, що про крісло, яке гойдається, то маячня! Дякую.
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У зезі перед його нижньою головою гойдається кришка піаніни . І йому реально страшно .
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Та мені якось начхати, страшно Зеленському, чи ні. То його проблеми.
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Надо посадить Порошенко гройсмана ахметова фирташа, остальные пойдут прицепом.
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надо быть ***@тым, чтобы такое предложить. или вы из коммуняк? тогда - сорри... ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1136
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Ох соратники "рукоруба" розійшлись. Влаштуйте Майдан за визволення свинарчука з пашинським. А то виходить пецька пОцріот, а його другани зрадники.
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Верховный Суд, отклонив кассационные жалобы прокуратуры и ДФС, оставил без изменений постановление Харьковского апелляционного суда, которым взыскано с Государственного бюджета Украины 60 тыс грн морального ущерба, причиненного адвокату Дмитрию Круговому проведением незаконного обыска. Источник: https://censor.net.ua/n3154735

как и следовало ожидать, турбообыск окончился турбовозмещением морального ущерба. дорогие сторонники Зеленского! денег в бюджете не будет не потому, что табачные фабрики закрываются или собираются увеличить рентную плату за железную руду. их не будет потому, что каждому попавшему в турбину слуг народа придется выплачивать компенсацию. и 60 тысяч гривен это не потолок, а начало отсчета. если у кого-то нет времени чтобы подумать, значит найдутся деньги чтобы заплатить.
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У березні 2016 року ГПУ анонсувала відкриття справи для перевірки факту розкрадання виділених США коштів на роботу заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе з реформування органів прокуратури.


З даного питання в Генпрокуратуру зверталися народні депутати.
Крім того, близько 50 парламннтаріїв звернулися в сенат США.
Як заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, мова йде про розкрадання в одному випадку $200 тис., в іншому - про $2 млн
Справу буде відкрито за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Звинувачення ГПУ на адресу Сакварелідзе в нецільовому використанні $ 20 млн, виділених США на розробку тестів на посади місцевих прокурорів, вперше пролунали 12 серпня 2015 року.
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У Бєні з Портковим як підборає. Вирішили брати бика за роги. Цікаво, а коли він нам дефолт організує, під Новий рік?
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Так уже ж доллар по 100 грн продают . Ты шо , слепая
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Мы пять лет в дефолте были.Кнур с кумой "достали" станок и сделали $ по 28, а нам втирали про потужни реформы.
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Сакварелидзе дружил с экс-мэром Тбилиси, одним из харизматических лидеров «Нацдвижения» Гиги Угулава (в данное время находится в тюрьме, продолжается судебное разбирательство по поводу нецелевой траты нескольких сотен миллионов из городского бюджета).Фото Угулава даже лежит в виде обложки Facebook-страницы Сакварелидзе.

ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ был «правой рукой» экс-Главного прокурора Грузии, впоследствии - министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили - «серого кардинала» грузинской политики и кассира правящей партии «Национальное движение», который находится в розыске Интерпола по Красному циркуляру и одновременно - в кабинетах киевской власти, пока - неофициально, как приглашённый советник.
Давид Сакварелидзе был одним из реализаторов глобальной схемы, разработанной Адеишвили по переоформлению бизнеса непокорных по политическому признаку бизнесменов на близких и родственников власть имущих, а также - «добровольных пожертвований» - перечислений огромных сумм на спецсчета в Главной прокуратуре и МВД Грузии, откуда и берёт начало один из истоков ЭЛИТАРНОЙ КОРРУПЦИИ в Грузии.
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Ага....
Всё сливки преступного высшего общества уже забугром...
Вон, только свинорылый не успел....
А лысый кононенко прямо сказал - я в Украину пока возвращаться не буду.
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Даже бывшие коллеги по Главной прокуратуре в частных беседах не скрывают крайне отрицательную неблаговидную роль Сакварелидзе практически во всех сфабрикованных делах, особенно - после 2007 года: убийствах, нападениях, расправах с политическими оппонентами силами зондер-бригад тогдашнего министра ВД Вано Мерабишвили (отбывает тюремное заключение по ряду обвинений, остальные находятся в стадии судебного разбирательства), во всех сфальсифицированных делах, где подкидывалось оружие и наркотики.
Сакварелидзе неспособен мыслить креативно, он лишь - послушный исполнитель, поэтому получал задания непосредственно от Адеишвили, а потом «шил дела», причём - не квалифицированно, «белыми нитками», а его прокуроры, которым поручалось вести эти дела в суде, оказывали на судей грубое давление.
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