 ГПУ должна запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига быстрых посадок и возвращения наворованного, - Сакварелидзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он зяыил в эифре программы "Своюодв слова" с Савиком Шустером.

Сакварелидзе отметил: ""Руслана (Рябошапку) я не знаю, но надеюсь, что он порядочный человек. У него нет такой мотивации, как у Шокина и Луценко. Но потеряно очень много времени.

Основная задача - запустить турбо режим задержаний. Сейчас время блицкрига. Быстрые посадки и возвращение наворованного в бюджет" - заявил Давид Сакварелидзе.

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