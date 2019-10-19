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 Экс-министр энергетики США Перри отрицает, что ушел в отставку из-за "украинского" вопроса

Министр энергетики США Рик Перри, который покидает кабинет Трампа, отрицал, что его отставка связана с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

"Это не имеет никакого отношения к Украине", - сказал Перри, комментируя новости о его завершении карьеры в Министерстве энергетики США.

Он подчеркнул, что намерен реализовать другой масштабный проект в родном Техасе.

В то же время, Перри стал на защиту президента Трампа на фоне обвинений демократов в давлении со стороны Белого дома на Украину.

"Не было никакой "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.) в том смысле, как хотели эти люди (демократы, инициировавшие расследование по импичменту президента – ред.), что мы, мол, не будем давать вам эти деньги, если вы не расследуете Джо Байдена и его сына. Я никогда не слышал, чтобы об этом шла речь где-нибудь, в любое время, в любом разговоре", - отметил Перри.

Он подчеркнул, что президент Трамп принял решение приостановить финансирование оборонной помощи для Украины из-за того, что имел обеспокоенность относительно коррупции в этой стране.

Перри также заявил, что не видит никаких проблем с привлечением к делу личного адвоката президента Руди Джулиани, поскольку так президент полагался на помощь внешних экспертов.

"Знаете, со всем уважением к Государственному департаменту, но я, наверное, знаю людей в сфере энергетике более умных, чем людей из Госдепартамента. Я вообще не вижу проблем в связи с этим", - отметил Перри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил скорую отставку министра энергетики США Перри

Источник: https://censor.net.ua/n3154741
 
 
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Если вы думали что «прекрасный военный» опарыш куда то исчез, то нет.
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Экс-министр энергетики США Перри отрицает, что ушел в отставку из-за "украинского" вопроса - Цензор.НЕТ 1865
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