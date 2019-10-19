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Все про:Коломойский (1209) угрозы (632) баскетбол (85)

 Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды. ДОКУМЕНТ

В Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".

Об этом говорится в документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".

По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского  начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он выскзывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Также от И.Коломойского поступили угрозы на личный номер В. Дубинского, в которых он обещал "разрушить его личный бизнес".

В обращении отмечается, что в БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского - Грегори Коломойский, а сам Коломойский во время матча находился рядом с тренером БК "Днепр" Кондратьевым, то можно считать, что это было попыткой повлиять на официальный результат матча. 

Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды Днепр, где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды 01
Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды Днепр, где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154739
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра кишеньковий Рябошапка все парішає
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совсем у Коломойского крышу срывает, видать облом с Приватом конкретный
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Задолбало хамское украинское еврейство Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 7630
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А чего треш? Просто новый хозяин Украины, Его все-равно никто не тронет.
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Сакваредидзе только что про Зелю с Беней - "Пока заработают ваши законы - сдохнет либо Осёл, либо хозяин Осла!"
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Задолбало хамское украинское еврейство Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 7630
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совсем у Коломойского крышу срывает, видать облом с Приватом конкретный
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Завтра кишеньковий Рябошапка все парішає
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Шото Коломойскому в последнее время постоянно не прёт .
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Да уж. Любит Беня своего сына, нечего сказать. Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 1986
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так нет шоб банкиром сделать- баскетбалиста "лепит"...
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Говорят собаки похожи на своих хозяев

Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 6713
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Моника Зеленски позвонить на этого черта Коломойского в сбу ?
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У ЗЕбилов только Петя виноват, а Бабломойскому бандиту хозяину ЗЕбилов всё можно..
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Мальчик видимо просил победу. Но откуда же было знать Игорю Валерьевичу, что Победа - это победительница конкурса "Мисс ЛНР" приехавшая в Днепр оформлять пособие переселенца. Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 5876
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«18 октября 2019 Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера». Украина согласилась рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников стран «нормандской четверки». Это следует из письма главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, которое есть в распоряжении издания «Новое время». ....В числе «шагов» - обеспечить разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, достичь договоренностей относительно «хлебного перемирия», а также разработать план восстановления социально-экономических связей.
Документ датирован 16 июля 2019 года.»
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зраду протягивают "подковёрно"...на шо расчитывают-не понимаю...янык им не пример...?! Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 1470
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Tut cirk ne basketbol,interesno skolko Beni synok zabrosil ockov?U nas toze byl takoj basketbole oligarx.U togo bylo slabost uvolniat trenerov .Igroki sami byli trenerami Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 6231Viso po minutam razpisano skolko minut tot i drugoj igrok budet igrat ,sovsem nevazno kak tot igrajet.
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При Пете шота не помню таких статей
Тогда такого наверное не было 😁
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То ЗЕбилы голосовали за клоуна шоб было так же как и при Пете???
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Да при Пете Беня себе такого никогда не позволял!
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тебе походу пети в пастели не хватает - ну ни коммента вез его...
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А Портнов где? Или он уже не кукла Коломойского? 😁
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У каждой куклы папы Бени своя функция-маска. Как и у тебя
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Один ты независимый и честный с соевой методичкой 😁
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Нужно б бабломойскому для сынульки отдельную баскетбольную лигу прикупть.

С блекджеком и шлюхами©
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Смотрите, смотрите...возмущенных беспределом бандита Бабломойского ЗЕбилов в этой темке вы не увидите..Никаких претензий и возмущений у ЗЕбилов не будет. Вот если бы темка про Петю или Гонтареву..вот бы ЗЕбилятня усералась визжала про зраду...
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я возмущен,
если бы вы были так возмущены - шмаркли бы не было ....
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зеблики вчерась оргазм палучили от "статьи о "задержании" Кононенко... Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды - Цензор.НЕТ 9334
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Это конец баскетбольной карьеры его сына. Не повезло парню.
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Хабадник, дави гоев!
Зелепупики, скоро вам мало не покажется.
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ага і нам разом з тими придуркуватими
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Звичайно, нам теж. А як же ж без нас. Будемо всі разом з цими зебілами страждати.
Але у нас совість буде чиста та руки, та нам не буде соромно.
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Арбітра потрібно брати в Печерський суддею
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Во Львове недавно человек зарубил пенсионера топором из-за того что постоянно проигрывал тому в шахматы, я не шучу, это реальный случай.
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Бєня звичайний гопник і методи у нього як у гопника.
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И это Беня ещё из интеллигентной семьи инженеров. Отец не сиделец какой, как у Пети
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Типичное быдло при деньгах и власти.
Ж@па с бородой
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Шо ви хатите, щас взломать чужой вацап и напейсать там дряни проще чем фаршмак сделать.
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