 Главная наша задача, чтобы после реформы в ГПУ, никто не мог сказать, что прокуроры взяточники, - Чумак

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"В Генеральной прокуратуре сейчас идут очень серьезные процессы. Процессы переатестации. До нас доходят слухи, что кто-то говорит, что уже договорился, что займет в ГПУ какую-то должность, кто-то договорился, что он пройдет тестирование. Но это все вранье и безосновательные слухи.
Тестирование, которое для первой группы прокуроров состоится 24-25 октября, пройдет в автоматическом режиме. В выставочном центре на Броварском проспекте будут оборудованы рабочие места, с компьютерами и защищенным сервером. Сдают прокуроры тесты - тут же будет ответ и он сразу становится публичным. И никто ничего не подделывает, никто ни с кем не договаривается. С машиной договорится невозможно. Тесты сдают все и это назвывается очищение", - рассказал Чумак.
Главной задачей реформы органов прокуратуры замгенпрокурора считает возрождение доверия к правоохранительной системе.
"Главная наша задача в этой реформе - чтоб про 10-11 тысяч прокуроров, которые будут после этой реформы, ни один человек не мог сказать, что прокуроры взяточники. Наша главная задача - возродить доверие к прокуратуре, потому что это стержень криминальной юстиции. Как будет работать прокуратура - так будет работать полиция, так будет работать ГБР, так будет работать СБУ", - заявил Чумак.
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.
Но дай Бог чтобы процесс шёл.
Не будет
Зачем такие заявления делать, хз. На мой взгляд, людей, испорченных совком, исправить практически невозможно: те же пятилетки в 4 года и космические корабли, которые бороздят.
Главное, чтобы начался процесс очищения и шёл, а там уже постепенно.
Хз есть ли в прокуратуре из старых кадров реально незамаранные. Не могу себе представить. Имхо есть больше и есть меньше замазанные. А так система там порочная.
Но мне не нравятся обещания, которые даются на всю страну, потому что они неисполнимые. А потом начнутся попытки подогнать реальность под обещанное, дутые результаты, чтобы не получить по шапке.
Имхо лучше бы Сакварелидзе взяли. Жалко, что ему не нашлось там места. Вот у него там ни кума, ни свата, ни брата. Сплошное беспристрастие 😁
Вы там им вопрос задавать будете : Будешь брать взятки?!
А они такие:Нет!
Или что?
Прокурор, стыдясь ответа: Извините, нет....