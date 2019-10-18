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Все про:ГПУ (9398) правоохранительные органы (402) прокуратура (3704) Чумак (129) Переаттестация (105)

 Главная наша задача, чтобы после реформы в ГПУ, никто не мог сказать, что прокуроры взяточники, - Чумак

Тестирование прокуроров будет проходить в автоматическом режиме, а главная цель изменений в ГПУ - возрождение доверия к органам прокуратуры.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В Генеральной прокуратуре сейчас идут очень серьезные процессы. Процессы переатестации. До нас доходят слухи, что кто-то говорит, что уже договорился, что займет в ГПУ какую-то должность, кто-то договорился, что он пройдет тестирование. Но это все вранье и безосновательные слухи. 

Тестирование, которое для первой группы прокуроров состоится 24-25 октября, пройдет в автоматическом режиме. В выставочном центре на Броварском проспекте будут оборудованы рабочие места, с компьютерами  и защищенным сервером. Сдают прокуроры тесты - тут же будет ответ и он сразу становится публичным. И никто ничего не подделывает, никто ни с кем не договаривается. С машиной договорится невозможно. Тесты сдают все и это назвывается очищение", - рассказал Чумак.

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Главной задачей реформы органов прокуратуры замгенпрокурора считает возрождение доверия к правоохранительной системе.

"Главная наша задача в этой реформе - чтоб про 10-11 тысяч прокуроров, которые будут после этой реформы, ни один человек не мог сказать, что прокуроры взяточники. Наша главная задача - возродить доверие к прокуратуре, потому что это стержень криминальной юстиции. Как будет работать прокуратура - так будет работать полиция, так будет работать ГБР, так будет работать СБУ", - заявил Чумак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154738
 
 
 Топ комментарии
 
ось так прямо зельцам в лоба
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
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ну не будет взяток,будут *выиграши в лотерею* Эх нам бы так везло в эти *лотереи*)
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Я думаю что реально говорить о каком-то процессе очищения после переаттестации и это будет хорошо на сегодня

Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.

Но дай Бог чтобы процесс шёл.
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ну не будет взяток,будут *выиграши в лотерею* Эх нам бы так везло в эти *лотереи*)
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ось так прямо зельцам в лоба
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
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Вцілому Чумак справляє позитивне враження.
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Я думаю что реально говорить о каком-то процессе очищения после переаттестации и это будет хорошо на сегодня

Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.

Но дай Бог чтобы процесс шёл.
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А Чумак так і сказав що на це потрібно буде багато часу, але починати потрібно.
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Он не то сказал. Он считает, что после переаттестации будет Царствие Божие
Не будет

Зачем такие заявления делать, хз. На мой взгляд, людей, испорченных совком, исправить практически невозможно: те же пятилетки в 4 года и космические корабли, которые бороздят.
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Саме так. Вже прийшла нова генерація прокурорів яка не зіпсована совком, але їх ще мало. До речі, не всі були при совку зіпсованими.
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Их ещё мало, и они не появятся сразу. Это процесс не одного месяца или года.
Главное, чтобы начался процесс очищения и шёл, а там уже постепенно.

Хз есть ли в прокуратуре из старых кадров реально незамаранные. Не могу себе представить. Имхо есть больше и есть меньше замазанные. А так система там порочная.

Но мне не нравятся обещания, которые даются на всю страну, потому что они неисполнимые. А потом начнутся попытки подогнать реальность под обещанное, дутые результаты, чтобы не получить по шапке.

Имхо лучше бы Сакварелидзе взяли. Жалко, что ему не нашлось там места. Вот у него там ни кума, ни свата, ни брата. Сплошное беспристрастие 😁
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Сакварелідзе варяг, а нам потрібні свої принципові прокурори і по "щучьему велению" вони не з"являться. Кадри потрібно вирощувати роками, а не клепати їх в турборежимі.
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Не вижу ничего плохого в привлечении варягов. Это никак не мешает появлению нового поколения. Наоборот.
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Чумак чел серьезный,не надо поклонникам петра "зеленкой" блевать...
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Я вот не понимаю как тестирование коррелируется со взяточничеством?

Вы там им вопрос задавать будете : Будешь брать взятки?!
А они такие:Нет!

Или что?
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Но могут задать каверзный вопрос: Ты брал взятки?
Прокурор, стыдясь ответа: Извините, нет....
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Да легко-"монобольшенство" мгновенно проголосует за легалезацию взяток прокурорами.
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Наприклад, якщо не більше 100000 гр. за раз- все нормально, а якщо більше- перебор.
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