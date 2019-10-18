 Главная наша задача, чтобы после реформы в ГПУ, никто не мог сказать, что прокуроры взяточники, - Чумак

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В Генеральной прокуратуре сейчас идут очень серьезные процессы. Процессы переатестации. До нас доходят слухи, что кто-то говорит, что уже договорился, что займет в ГПУ какую-то должность, кто-то договорился, что он пройдет тестирование. Но это все вранье и безосновательные слухи.

Тестирование, которое для первой группы прокуроров состоится 24-25 октября, пройдет в автоматическом режиме. В выставочном центре на Броварском проспекте будут оборудованы рабочие места, с компьютерами и защищенным сервером. Сдают прокуроры тесты - тут же будет ответ и он сразу становится публичным. И никто ничего не подделывает, никто ни с кем не договаривается. С машиной договорится невозможно. Тесты сдают все и это назвывается очищение", - рассказал Чумак.

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Главной задачей реформы органов прокуратуры замгенпрокурора считает возрождение доверия к правоохранительной системе.

"Главная наша задача в этой реформе - чтоб про 10-11 тысяч прокуроров, которые будут после этой реформы, ни один человек не мог сказать, что прокуроры взяточники. Наша главная задача - возродить доверие к прокуратуре, потому что это стержень криминальной юстиции. Как будет работать прокуратура - так будет работать полиция, так будет работать ГБР, так будет работать СБУ", - заявил Чумак.

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