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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3379) СНБО (3284)

 Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе №764/2019 от 18 октября, обнародованном на сайте главы государства.

Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:

  • секретарь;
  • первые заместители секретаря;
  • заместители секретаря;
  • руководитель Аппарата;
  • первый заместитель руководителя Аппарата;
  • заместители руководителя Аппарата;
  • Служба секретаря;
  • Служба по вопросам внешней безопасности;
  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Служба по вопросам военной безопасности;
  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
  • Служба по вопросам экономической безопасности;
  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Служба Главного ситуационного центра;
  • Служба организационного обеспечения;
  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
  • Служба по правовым вопросам;
  • Финансовая служба;
  • Служба управления персоналом;
  • Служба режимно-секретной работы;
  • Служба координационной и административной работы.

Кроме того, президент поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с указом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский изменил состав СНБО. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3154737
 
 
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-Богдан- подпадает под Закон о люстрации
-Гончарук-дипломы не традиционной формы
-Дристайко-ставит ультиматум о капитуляции гражданам Украины
-Абрамавичус-гражданин Литвы

Список пидорасов на госслужбе стремительно растет
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Я сомневаюсь, что он имеет представление о том, что он "утвердил"...
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Зеленський, припиняй це. Припиняй війну, і роби вже людям харашо, як обіцяв. Нічого не робиш, тільки війною залякуєш, яку сам не хочеш зупинити.Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 6576
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-Богдан- подпадает под Закон о люстрации
-Гончарук-дипломы не традиционной формы
-Дристайко-ставит ультиматум о капитуляции гражданам Украины
-Абрамавичус-гражданин Литвы

Список ********* на госслужбе стремительно растет
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Конечно. Если брат служит в "ДНР" - как оставить брата без воды, да? Это вам не больницу - где наших раненых лечили - закрыть.

Голова Донецької ОДА запевняє, що не будуватиме водовід в обхід "ДНР"
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Нужно продолжать начатое давление на власть всеми возможными конституционными способами: мы уже убедились, что это работает - она (власть) хамовитая, но ссыкливая.Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 5512
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Я сомневаюсь, что он имеет представление о том, что он "утвердил"...
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Бєня все контролює,він "утвєрділ",що йому сказали. А взагалі йому просто треба в перукарню Зеленський затвердив структуру апарату РНБО - Цензор.НЕТ 6296
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байдена председателем поставить и няхай боронит украину от супостатов
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А ведь в свое время над фронтовиком Брежневым смеялись. А тут никогда не служивший в армии чудила увешался медальками как ёлка новогодняя. Рейхсмаршал Шойгу.Зеленський затвердив структуру апарату РНБО - Цензор.НЕТ 6213
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Яка чукча нарядна, її він скоро також "утвєрдіт",як ми далі будемо це просто слухати і мовчати.
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Вот пусть СНБО первым делом ПОСЧИТАЕТ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ ПОРТНОВА В АВСТРИИ ЗА 5 лет
Снять приличное жилье мин. 3000 евро за год 36 000 за пять лет 180 000 евро
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А может он недвижимость купил? Тогда это несколько мильонов

В ЕС нельзя жить без документов более полгода. Особенно в Австрии. Документы австрийские стоят оочень дорого. И ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЛАЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ НИКТО НЕ СМОТРИТ . Как же он мог 5 лет жить в ЕС? Или жто была раша? ГПУ может с этим разобраться? Ведь этот тип сейчас играет роль СЕРОГО КОРДИНАЛА.

Продукты тоже недешевые
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А вот авто. Это тоже вопрос ? В Австрии украинские авто не позднее чем через 6 месяцев надо растаможить, гаражи дорогие, всякие страховки тоже.

Или где дети учатся? Школы и садики дорогие.
И где обыкновенный юрист столько денег накопал? Или он в долгах у когото? Почему СБУ это не афиширует- ведь они знают все .
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Нужно структуру в сравнении подать. Было-стало. Просто интересно это "кінець епохи" или "начало"?
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це початок кінця,хіба ще незрозуміло?
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Апарат раздут непомерно
Куча бездельников
А тупой народ их должен кормить
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