 Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе №764/2019 от 18 октября, обнародованном на сайте главы государства.
Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:
- секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- Финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы.
Кроме того, президент поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с указом.
власне кращІй
Потом спасибо за совет скажешь!
-Гончарук-дипломы не традиционной формы
-Дристайко-ставит ультиматум о капитуляции гражданам Украины
-Абрамавичус-гражданин Литвы
Список ********* на госслужбе стремительно растет
Голова Донецької ОДА запевняє, що не будуватиме водовід в обхід "ДНР"
Снять приличное жилье мин. 3000 евро за год 36 000 за пять лет 180 000 евро
В ЕС нельзя жить без документов более полгода. Особенно в Австрии. Документы австрийские стоят оочень дорого. И ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЛАЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ НИКТО НЕ СМОТРИТ . Как же он мог 5 лет жить в ЕС? Или жто была раша? ГПУ может с этим разобраться? Ведь этот тип сейчас играет роль СЕРОГО КОРДИНАЛА.
Продукты тоже недешевые
Или где дети учатся? Школы и садики дорогие.
И где обыкновенный юрист столько денег накопал? Или он в долгах у когото? Почему СБУ это не афиширует- ведь они знают все .
Куча бездельников
А тупой народ их должен кормить