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Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9398) правоохранительные органы (402) Горбатюк (380) Переаттестация (105) Ромалийская Ирина (393) Рябошапка Руслан (150)

 Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ

Чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ журналистка Ирина Ромалийская.

"Новый генпрокурор Руслан Рябошапка затеял новую реформу. Если упрощать, то ее суть такая: переименовать органы прокуратуры (например, Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора), и на основании этого ввести аттестацию для всех сотрудников", - поясняет журналистка.

При этом до переаттестации допускают только тех, кто подпишет заявление специального образца. В нем прокурор должен согласиться на то, что кадровая комиссия может принимать во внимание информацию, полученную анонимно от физических и юридических лиц.

"То есть! Представьте, что вы прокурор. Любой человек может написать на вас АНОНИМКУ, которую НЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ. И все. Вы больше - не прокурор", - пишет Ромалийская.

Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская 01

Читайте на Цензор.НЕТ: 94,6% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Первый этап начнется уже на этой неделе, - Касько

По данным журналистки, около 200 прокуроров решили не подписывать такие заявления. Они написали другие документы о том, что согласны пройти аттестацию и проверку на добропорядочность, соответствующие закону.

"Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - утверждает журналистка.

Ромалийская предполагает, что из-за этого прокуратура лишится из-за этого в том числе толковых, порядочных и принципиальных сотрудников.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуроры обжаловали в Окружном админсуде Киева приказ Рябошапки о переаттестации

"Более того - потом эти прокуроры скорее всего пойдут в национальные суды и в ЕСПЧ. Восстановятся в должности и получат огромные компенсации из бюджета", - подытожила журналистка.

Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская 02
Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3154734
 
 
 Топ комментарии
 
вот злодей, что вытворяет: незаконно ущемляет честнейших и решительно реформированных прокуроров. может ещё прикажете жить на одну зарплату, сатрапы?
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Какие ценные кадры, вон горбатюк 5 лет дело Майдана расследует на одном месте.
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Изверги, самые натуральные. Там пару недель назад новость была как один из прокуроров на Донетчине или Луганщине ездит на убогом китайском внедорожнике Ssang-young, стыд и позор.
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Какие ценные кадры, вон горбатюк 5 лет дело Майдана расследует на одном месте.
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Как кто думает: "откуда ноги растут" у этого гофновброса?
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Если Вы о Цензоре, то достаточно посмотреть их раздел "фотожабы", там сразу понятно, что редакция независима и незаангажована.
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ГПУ-МАЛЬДІВИ-МОСКВА: ЯК ЖИВЕ ДРУЖИНА ПРОКУРОРА-АНТИКОРУПЦІОНЕРА

https://bihus.info/gpu-maldivi-moskva-yak-zhive-druzhina-prokurora-antikorupcionera

И таких в ГПУ - 99%
Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 5418
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Так все-таки, граждане, с какой целью используется служебный конь? Варианты ответа мне неизвестны. Но может кто знает? Тогда ему в прокуроры.
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Сына Луценко везти, Гелетей подтвердит, ну что вы как мальчик в самом деле...
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То опечатка, служебный не конь, а коньяк.
Его используют, и не только его, в служебных целях
Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 9663
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вот злодей, что вытворяет: незаконно ущемляет честнейших и решительно реформированных прокуроров. может ещё прикажете жить на одну зарплату, сатрапы?
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Изверги, самые натуральные. Там пару недель назад новость была как один из прокуроров на Донетчине или Луганщине ездит на убогом китайском внедорожнике Ssang-young, стыд и позор.
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он корейский, но всё-равно как-то не по пацански на таком ездить)).
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У меня на старой работе мастер продал одну квартиру, в другой сделал на эти деньги ремонт, и на остаток купил этот Ссань. А потом в 14-15 прятал эту кучу штампованного железа везде где только мог, коколченцы же, бывало, реквизировали машины. А как топил за элдэнээрию страшно вспомнить, но элдэнээрия это одно, а власне авто ближе к телу Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 5867
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Питро Аліксєйович поклав на алтарь вільної України своє здоров'я, статки, і все-все що в нього було. Створив справедливі суди, підібрав найчесніших прокурорів і створив Україну!! А зебіли хочуть все це знищити!!! На святе сцуки посягають!!!
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У завданні з трикутниками - рішення 1) . І мені не здається що це так уж вочевидь
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горбатюк это тот прокурорский шнырь который за 5 лет смог расследовать убийства на Майдане и наказать виновных? Он что до сих пор в прокураторах ходил?
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Wevelsburg А как можно было расследовать, если генплокулол, например, сказал, что расследовать версию, в которой грузинские снайперы сами признаются в расстреле, не нужно. Может, стреляли и не они и это массовый самооговор. Но, согласно Закона, они должны были быть, как минимум, опрошены, а как максимум - проведены с ними все процессуальные действия.
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Эпическая "рехворма" от зе-банды:
Одной заявой оставить на работе только САМЫХ ПРОДАЖНЫХ прокуроров!

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генитальные алкоплокулолы онижы соевые дети?
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...лишится из-за этого в том числе толковых, порядочных и принципиальных сотрудников...
Бу га га, плять. Самый порядочный английский язык учит
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алкаша мове рептилоидов наверное учит лучшая пьяная жаба галактики ( по соевой свиноверсии) сатановская по кличке гонтарева.
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