 Яценко добился того, что его прокладки по-прежнему будут задействованы в схеме ФДМУ, - журналист Николов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист программы "Наші гроші" Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ. "Антоша Яценко уделал "Слуг народа" по "прокладкам" в схеме ФДМУ", - написал он.

По данным Николова, дискуссия развернулась на заседании финансового комитета Верховной Рады. Депутат обсуждали законопроект 2047-2.

"Им предлагалось с 1 января ликвидировать антошины майданчики и с 1 апреля запустить новые правила: гражданин сам без всяких майданчиков обращался в державный оценочный модуль насчет цены своей квартиры, модуль бы отвечал гражданину, "в вашем районе такая квартира стоит 100 тыщ баксов", если б гражданину такая оценка не понравилась — он обращался бы уже к живому оценщику за человеческой оценкой, и если б эта оценка опять не понравилась гражданину — мог запросить рецензию в ФДМУ", - пояснил Николов.

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""За" этот проект в разных местах топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловец, Пидласа. Казалось бы, звездный состав.Но тут возвысили свой голос противники Южанина, Палица, Дубинский, Ковалев, да и позиция Качуры известна. Они таки взяли лохов в заложники мифами про "Прозорро"", - написал журналист.

В итоге комитет не поддержал внесение законопроекта в повестку дня парламента.

"Голый результат кристального идиотизма таков — антошина шобла продолжает рубить по 1 миллиону (!) гривен в сутки с монопольных майданчиков за доступ к государственной базе оценок ФДМУ. А эти тупорылые дегенераты, неспособные различить коррупционную схему как только в ней появляется тень Коломойского, обеспечивают прекрасный новостной фон для Зеленского. Ведь это именно у президента большинство в парламенте, и оно не способно принять закон толщиной в полторы страницы о ликвидации чрезвычайно простой, наглой и всем известной коррупционной монополии", - подытожил Николов.

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