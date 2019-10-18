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Все про:местные выборы (1233) ЦИК (3349) ОТГ (52)

 ЦИК назначил первые местные выборы в шести объединенных громадах на 29 декабря

Центральная избирательная комиссия на своем заседании назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседание в пятницу, рассмотрев обращения 4 областных государственной администрации (ОГА) относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Так, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львоской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

Кроме того, ЦИК объявила с 9 ноября 2019 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК назначил первые местные выборы в 86 территориальных громадах

Источник: https://censor.net.ua/n3154729
 
 
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