 ЦИК назначил первые местные выборы в шести объединенных громадах на 29 декабря

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседание в пятницу, рассмотрев обращения 4 областных государственной администрации (ОГА) относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Так, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львоской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

Кроме того, ЦИК объявила с 9 ноября 2019 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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