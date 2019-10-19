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 Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября

18 октября Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Олегу Гладковскому, задержанному при попытке покинуть Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське.

Адвокаты просили суд признать задержание Гладковского незаконным и освободить его из-под стражи.

Прокурор САП Юрий Олефир заявил о том, что дело Гладковского прокуратура расследует с апреля 2018 года. Также он сообщил, что за это время была проведена основная часть следственных действий. А летом этого года прошло несколько обысков на предприятиях, бенефициаром которых является Гладковский.

"Хотел бы объяснить, что именно 17 октября 2019, когда была стадия досудебного расследования, когда мы получали последние доказательства для сообщения о подозрении... Была получена информация от правоохранительных органов о том, что господин Гладковский вместе с семьей принимает меры для того, чтобы с целью уклонения от уголовной ответственности покинуть территорию Украины", - заявил прокурор.

Также прокуратура потребовала для Гладковского меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога 100 млн грн.

Во время суда представители Национального корпуса требовалиарестовать бывшего заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороны и нынешнего президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Протестующие скандировали "Гладковского за решетку".

Готовность взять Гладковского на поруки выразили два народных депутата от "Европейской солидарности" - Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Около 2:40 минут суд принял решение перенести заседание на 12:00 19 октября.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154728
 
 
 Топ комментарии
 
Татусь-свинарчук повинен доєднатися до сірожі пашинського та гримчака.. Нехай гріють нари в очікуванні до камери найсолодшого сивочолого..
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Ну и рожа у этого свинарчука. Не надо быть физиономистом, чтобы определить уровень его честности
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Татусь-свинарчук повинен доєднатися до сірожі пашинського та гримчака.. Нехай гріють нари в очікуванні до камери найсолодшого сивочолого..
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Лёня, вот скажи пожалуйста.
Ты реально веришь, что если посадить борИгу, то завтра тебе платёжки в минусах принесут или продавцы за товар станут доплачивать? Или может быть пенсии и зарплаты до польских сразу вырастут? Мож ***** от Украины отстанет?

Вот что станет, Лёня?
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може просто вірити в те що є в Україні ЗАКОН?
Порушив - відповів!
Бо у нас можна красти тільки тим хто керує державою!
То вже нехай дозволять красти на законодавчому рівні президенту чи спікеру чи прем"єру там.
Для чого робити нас всіх дурнями?
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Богдан де?

Медведчук де?

Портнов де?

Чи вони нічого не порушували?
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Одна попробувала-семеро народила
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Що станеться ? Мародер отримає за мародерство вирок іменем України.. Цього для мене буде достатньо..
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А як же Ахмєтов? Ви ж кушать п'ять років не могли від того що "чому Ахмєтов не сидить?!".

Кончені одноклітинні істоти. Правильно Бєня зрозумів вашу сутність, щоб впарити моніку.
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Не переймайся , не репетуй і не при матюччя. І петя сяде, і ахметов сяде, і штепа сяде, і свинарчуки сядуть, і гєпа з трухановим сядуть, і медведчук сяде - всі , хто обкрадав Україну й зазіхав на її територіальну цілісність повинні отримати суворі вироки українських судів. В українського суспільства дуже великий запит на законне покарання мародерів-високопосадовців..
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меньше вони станет и больше общаг в Ростове построят, ведь барыг все повыдают (Лондон в том числе)
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Це дуже гарний прецедент. Кожні наступники повинні були саджати папередників починаючи з 90-хх. Зе і ко, ви наступні)
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чому ці всі свині і мародер ще не на пожиттєвому із конфіскацією?
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АУ, ПОРНО ХОБОТЫ, ВЫ ГДЕ?
АНУ НЕСПАТЬ. ВАШИХ БЬЮТ. 😂😅😂
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невже мароед переселяється в ростов чи ліпєцьк?
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АЛЕКСАНДРА, САШЕНЬКА, ТЫ ШО ТАКАЯ АКТИВНАЯ СЕГОДНЯ СРАННЯ????? 😂😅😂
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И 340 кг денег уже снял . Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября - Цензор.НЕТ 783
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Про це заявив Онищенко? А нагадайте, хто такий Онищенко.
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збрехав - украв - зрадив армію - на мільдіви - підро інкогніто!
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Отличная картинка, лгбт(чи як там тебе?)

То есть у боригоборцунов к негативу относятся не только "друзі" и"бабки", но и "армия". Классно! МаладэЦ!
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Про армію , після чотирьох знищених стратегічних арсеналів ЗСУ за часів каденції петі - петіним прихильникам краще не згадувати..
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А про армію в "пєнках" на босу ногу і в дубку можна згадувати?

Прихильникам соплі після залишеної сєпарам Станиці тим більше ***** свої про армію краще нк роззявляти.
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армія в "пєнках" на босу ногу і в дубку- не була завадою для никання петьою грошей по офшорах та відкликанням з фронту техніки для параду..
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Ну и рожа у этого свинарчука. Не надо быть физиономистом, чтобы определить уровень его честности
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Кинь свою фотку сюда , я тебе классньій коллаж сделаю !
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Друг в беде не бросит
Лишнего не спросит
Вот что настоящий
Верный Друг!
Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября - Цензор.НЕТ 4075
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Перевірив твітер- немає такого. Який висновок? Ти брехло)
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Короче для Пеца светит пожизненное,бедные Порохоботы
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Богдан де?

Медведчук де?

Портнов де?

Чи вони нічого не порушували?
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Снечала посадят директора "Богдана", потом твоего Петю.
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Сегодня в течение дня из особняка Петра Порошенко в Козине под Киевом вывозят имущество.
Эту новость несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-нардеп Александр Онищенко.
По официальной версии - экс-президент переезжает из своего дворца в другое место.
Реальная ситуация заключается в том, что Пётр Порошенко готовится к побегу за границу.
После серии громких задержаний Пётр Порошенко решил обезопасить своё имущество, картины и драгоценности.
Сегодня ночью Украину покинул ближайший соратник и бизнес-партнёр Петра Порошенко Игорь Кононенко, который в определённых кругах имеет кличку Лысый.
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олег начал кушать? что тревожно мне за его здоровья!
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