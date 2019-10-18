 На Сумщине пограничники помогали легализоваться выходцам из Центральной Азии, получая по 600 долл. с человека, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Военнослужащие Госпогранслужбы в сговоре с гражданином РФ за деньги ставили отметки о якобы пересечение государственной границы иностранцами. Пограничники также вносили соответствующие недостоверные данные в государственные информационные системы.
Стоимость таких услуг составляла в среднем 600 долларов, а заказчиками были нелегалы из столичного региона. Спрос на такие "услуги" был в том числе и среди лиц, находившихся в международном розыске.
Правоохранители задержали посредника, гражданина РФ, в Киеве во время получения очередного заказа.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов дела в столице и в Сумской области, а также на пункте пропуска Госпогранслужбы, обнаружены паспорта с фальсифицированными отметками, деньги, огнестрельное оружие и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас посреднику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Также решается вопрос о сообщение должностным лицам Госпогранслужбы о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.