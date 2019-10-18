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Все про:ГПУ (9392) Мамедов Гюндуз (14)

 Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября, подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как напоминают в пресс-службе Генпрокуратуры, Мамедов с августа 2016г до нынешнего времени занимал должность прокурора Автономной республики Крым.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013г по июль 2014г Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014г назначен прокурором Одессы, в декабре 2015г - заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016г назначен прокурором АРК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154725
 
 
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Ну, соевые, что у вас там за досье на него в ваших методичках?Давайте, излагайте, гуглить лениво.
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А він убд ешнік? Воював? Чи як? А декларацію і в гуглі його подивитись можна.
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вчені ступені - кандидати та доктори наук у людей, які не були професійними науковцями останнім часом починають сильно насторожувати.
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