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Все про:Латвия (732) Рябошапка Руслан (150)

 Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что уголовные производства, в рамках которых Латвия арестовала активы бывших высокопоставленных украинских чиновников, были закрыты предыдущим руководством Генпрокуратуры, что могло привести к невозвращению в Украину $30 млн, сейчас расследование возобновлено и приносит результаты.

"Наши активы за границей. На этой неделе президент говорил, что благодаря сотрудничеству с компетентными органами Латвии есть возможность вернуть в Украину $30 млн, которые были арестованы судом в Латвии. Это средства наших бывших высокопоставленных чиновников и мы могли бы их потерять, так как перед назначением на должность эти уголовное производства были закрыты", - сказал Рябошапка на комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в пятницу вечером в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Рябошапка заявил, что уголовные производства, в рамках которых конфисковывались выведенные активы, были закрыты. Генпрокурор отметил: "коллега из правительства, руководитель силового министерства сказал мне об этом, так как мы этого и не знали. Поэтому мы очень быстро эти производства нашли, возобновили, в настоящее время они расследуются, они в одних руках, консолидированы и есть процессуальных результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представления на Дубневича находятся на этапе регистрации в Раде, - Рябошапка

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" экс-заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сказал, что эта информация Рябошапки не соответствует действительности. По словам Енина, судебные решения об аресте были приняты уже давно, но они не выполняются.

Как сообщалось, 15 октября 2019г пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.

"Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - уточняется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

Представитель Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска сообщила агентству BNS, что судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере EUR29 млн.

Эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти EUR29 млн коалиция может распределить на приоритетные меры. "Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", - сказал премьер. По его словам, если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3154724
 
   
 Топ комментарии
 
та ладна, агент кримля просто наговаривает на патриотов, долларовых.
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Оформляйте югу в привычные ему места.Пусть это будут даже палитические преследования.
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а сегодняшее руководство уверено шо оно Латвию с лабрадором не перепутало?
уточняю просто, бо были прецеденты
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Прикинь, и это на фоне новостей, что волонтеры собирают хлопцам на лечение
Не говоря уже о пенсионерах, поликлиниках, садах
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Информация не соответствует действительности. Зебилы фейкометчики.
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та ладна, агент кримля просто наговаривает на патриотов, долларовых.
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Так Латвия или Литва? Иран или Ирак? Осторожней .....
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******, небось... Неужели кумпЛокуЛоЛ закрывал дела против гос.воров? Да никогда такого не было и не могло быть!
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Надіюсь, що Генпгокугог все таки "сяде" і його поплічники - також.
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РябаяШапка мы дождемся когда нибудь дела или для начала повестки на допрос не только Порошенко но и Портнова Мертвечука Бойка главных врагов Украины?чтоб был один закон для всех а не пиар для повышения рейтинга ЗЕ который падает и ареста Гладковского Паишинского-а то смахивает реваншем одних сажают а тем ничего-и не надо переводить на пороха что он не посадил- это так это его прокол причем огромный но сейчас РябаяШапка ты ведь прокурор ваша власть и Мертвечуки и ко в Украине кто не дает начать уголовные дела раз Порошенко похерил в свое время почему Зе команда никак не реагирует на кума пуйла ?
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Оформляйте югу в привычные ему места.Пусть это будут даже палитические преследования.
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100% это пустые слова, сажайте виновных с конфискацией...
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там откат не светил , и продать дело некому было - такие дела у юрика в висяках числились
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а сегодняшее руководство уверено шо оно Латвию с лабрадором не перепутало?
уточняю просто, бо были прецеденты
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Юра не знал просто как вернуть их предыдущим хозяевам как остальные 40 лярдов денег Овоща которые куда-то потом делись
А потом забыл про эти деньги

Так бюджет Латвии пополнится на 30 лямов

Надеюсь, их потом вычтут из Луценко и Шокина
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Это говорит о том,что власть прогнила насквозь
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Им уже рассказывают , машут перед носом документами , а они все не слыша и не видят. Им говорят - Луценко, ты не посадил ни одного коррупционеры, ты посадил только Саакашвили в неопознанный самолёт , а он отвечает - это политический заказ, вы все агенты кремля.
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Ти про Коломойського розкажи, правдошук на повідочку.
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у папередника юридического образования не было. А Рябошапки-есть. И не цыганский факультет, а университет Соломона. Уж он то посадит больших ворюг начиная с Коломойского.
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Тааак! Тихо! Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6829 Ща , как поцаны разберуцца, где та Латвия , а где Литва... То все признают бубочку квартального величайшим дыбилом современности!
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С половины и закрывал, гешефт-прокурор
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а что, разве зря луцик с бородатой нечистю кофе в Амстердаме пил - попиил кофе и всё, но это действует для вас а Латвия спросила, докажите что ваши деньги и не вопрос, отдадим. Вот только дилема - если докажет что нелегальные, то вопрос - а чего борадатое чмо на свободе!
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Так бедные чиновники попали ********** на 15.. даже не сомневайтесь..и им таки пришлось,конечно скрепя сердцем и переступая через принципы, таки начать брать взятки..
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Сомневаюсь что кого то посадят, в СИЗО помурыжат и выпустят. После сегодняшнего видео, которое гуляет в инте с подачи ватника шария о допросе еще одной мрази - лукаш, я полностью убедился в деградации прокурорской системы. Последняя размазала нового назначенного профи Чумака и такого же следака. Она просто издевалась над ними. Стыдоба.
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Так а кто у власти? Клоун, марионетка коломойского и все его шестерки, которве еще деньги выводили из приватбанка на кипрские офшоры! Там есть и дубинские,шефиры и еще многих из *слуг бени*! Так шо, нас ждет много открытий чудных))
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Позор! Позор! А дальше? Гдезапрос на экстрадицию Луценка, и возобновление УД. Рябошапка пока что пустозвон. Ну ты понял Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7976
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Юга мову * агліцьку * вивчить .. та повернеться . !?
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Прочитал: ...в Латвии было арестовано 30 млн украинских чиновников,...

Эмоции - через край!
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так в чем проблема? Возобнови УД по вновь открывшимся обстоятельствам. За одно и прокугога-алкаша из Британии затребуй. Что-то он там "заучился" Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2001
Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1178
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Зебилы читают только заголовки и радуются)
Зебилы, такие зебилы))
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Глибоко похєру на передників. Цікавить теперешнє керівництво ГПУ. Бєня грабує країну, а вони де? А вони..*****, як завжди у долі.
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