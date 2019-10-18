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 Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ

Европейский Союз приветствует приверженность руководства Украины мирному урегулированию конфликта на Донбассе и призывает Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования действовать аналогичным образом.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном 18 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей "является важным для полного выполнения Минских договоренностей". Кроме того, "все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины".

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Отмечается, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские соглашения и полностью выполнить свои обязательства, чтобы достичь устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность за это, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Нужно восстановить уважение к этим принципам и обязательствам.

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Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, которые контролируют вооруженные формирования, поддерживаемые Россией", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3154723
 
 
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Ыыы, енто шо людоеда уговаривать стать
вегетарианцем...
🤗
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раньше хоть озабоченность была с обеспокоенностью
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Там на гранях как-то выдвинули хорошую идею, выходить на эти ихние пикеты с пустыми листами. Дескать а зачем писать, когда всем и так всё понятно?
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А тут все без изменений Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7127.Призываем Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7127.Когда уже ***** к ним в дом полезет,по другому до этих призывальщиков не доходит.Пора уже.
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Дык может укр.власть на ставит вопрос конкретно перед ЕС- какие доказательства нужны, для признания России оккупантом.
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А это нуждается в доказательствах?
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Да, чтобы заявления от ЕС были с призывом к самой России, как агрессору.
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Смех да и только.Международного права нету,о чем вы))))
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Ыыы, енто шо людоеда уговаривать стать
вегетарианцем...
🤗
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И поэтому, чтобы у оккупанта и нарушителя международного права вдруг не закончились деньги решили построить СП 2.красивые слова и черные дела....
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А еще Украина закупает электроэнэргию у страны окупанта что бы деньги не закончились,а сколько автосалонов продают ГАЗы-ВАЗы,надо жэ поддерживать "братский нарот".
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А что здесь странного??? У евреев только одна Родина и это не Украина. Что Лолита еврей, что Моника....
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Ну так Европа не собирается заделывать пробоины в борту корабля экипаж которого в другом борту прорубает следующие.
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С этим согласен. Только при этом не надо делать из себя, мы типа не за цены, а за ценности. А то, что ж#ды торгуют с рашкой, печальный но факт. На то они и ж#ды....
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На Бамбасі , представники ОБСЕ , глухуїваті , і підсліпкувті , рускоязичні агенти кацапстану !😈
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та там только одна липецкая фабрика
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ще падло назвалося моїм рідним містом
тільки за це цього кацапа вже тре за бейці підвісити
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А что должно произойти, чтобы ЕС признала Россию воюющей стороной на Донбассе . Стирай номера бронетехники и нашивки с формы, и захватывай что хочешь
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ЕС приветствуют оккупантов в ПАСЕ, Макрон и прочие потрясают ************** потные ручки и одновременно комиссары ЕС выражают озабоченность прямо в атмосферу.
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З приводу Крима, Луганська та Донецька...
- Коли у хаті завелися пацюки, гарний господар не їде шукати нову хату, а травить і знищує пацюків.
До речі, ніколи не чув про якісь там перемовини з пацюками.
А ви?..
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это заявление нечто новое, и за последнее время риторика ЕС изменилась, они начали говорить о выводе войск и наемников о чем прежде не упоминали.
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