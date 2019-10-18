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Все про:контрразведка (155) суд (22640) офицер (103) Национальная гвардия (1271)

 Офицера отправили под суд за неисполнение приказа, который оказался незаконным

Командующий бригадой 3018 Нацгвардии Иван Миропольский поручил офицеру Анатолию Мозговому следить за прибывшим в часть контрразведчиком. Когда Мозговой не стал это делать, его отправили под суд.

Офицера обвинили в невыполнении приказа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники. Материалы его дела военная прокуратура Киевского гарнизона передала в Ирпенский городской суд Киевской области.

Анатолий Мозговой – разведчик. Когда в их воинскую часть прибыл представитель контрразведки, и.о. командира части полковник Иван Миропольский приказал Мозговому вести за ним скрытое наблюдение.

Офицер понимал, что скрытое наблюдение за представителем контрразведки без разрешения суда – это нарушение закона. Поэтому он рассказал обо всем контрразведчику. Но тот сообщил об этом разговоре руководству воинской части.

После этого комбриг Миропольский заявил, что Мозговой не выполнил должным образом приказ. И заодно обвинил его в возможной передачи служебной информации незаконным вооруженным формированиям. Мозгового отстранили от исполнения служебных обязанностей, объявили выговор и приостановили выплату денежного обеспечения.

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"С материалами ознакомиться некоторое время не позволяли. Впоследствии получил вызов в военную прокуратуру в связи с рассмотрением возможного административного правонарушения по статье 172-15. Оказалось, сначала прокурор хотел составить протокол по ненадлежащему выполнению обязанностей, но остановились на отказе от выполнения приказа статья 172-10", - рассказал военнослужащий.

Судья постановил: признать Мозгового невиновным, поскольку факты ненадлежащего исполнения обязанностей и неисполнения приказа не подтвердились.

За время, пока военная прокуратура изучала документы и передавала их в суд, Мозговому объявили шесть дисциплинарных взысканий, по нему начато как минимум восемь служебных расследований. Одно из них - за то, что поставил "лайк" под комментарием в фейсбуке, другое - потому, что без разрешения разговаривал по телефону в кабинете начальника части.

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"Служебное расследование назначается тогда, когда поступок масштабный и имеет серьезные последствия. В таком случае несколько специалистов анализируют собранные факты. К тому же, наказание может быть серьезнее, чем выговор. В случае же Анатолия назначается расследование по каждому чиху", - комментирует происходящее его адвокат Алла Панченко.

Прокуратура не решила, будет ли подавать апелляцию на решение суда. Определиться обещают после того, как ознакомятся с его полным текстом.

Источник: https://censor.net.ua/n3154718
 
 
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Когда я служил, было так, сказал командир, мышь проела бронь, значит проела, сказал, железная бочка рассохлась, значит рассохлась. Вот это была АРМИЯ.
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Ага, типа копайте траншею от меня и до следующего дуба.))
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Вот теперь такая "армия" из-за поребрика и убивает украинцев на украинской земле.
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сказал тебе дедушка очко зубной щёткой драй,а ты и рад ...
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"Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство"
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Комбриг мав рацію. ХЗ якого засланого казачка прислали.
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а отличительная черта контрразведчика-умение молчать...нах гнать таких "контрразведчиков".которые сливают источники информации.это не только НЕ СПЕЦИАЛИСТ,это-скрытый предатель..
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+100 . сдать источник означает только одно . что этот контрразведчик приехал с целью найти факт для вымогательства .
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На каком основании приостановили выплату денежного содержания?
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Все вопросы по армии-к гражданину Израиля Коломойскому. Он назначил главнокомандующим четвреждыуклониста от армии, министром обороны назначил в армии не служившего, начальником генштаба назначил неизвестно за что.Возможно за это: У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским/ Я был удивлен: он задавал вопросы с пониманием (!-это об уклонисте) дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским
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