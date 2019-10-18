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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (672) Федур (20) мера пресечения (64)

 Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому

Адвокат Андрей Федур заявил о том, что ситуация с избранием меры пресечения Сергею Пашинскому называется одним словом - "беспредел".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

\Федур отметил: "Беспредел (неограниченная власть, отсутствие законности, справедливости). Именно так сегодня (по горячим следам) я могу охарактеризовать ситуацию с избранием меры пресечения Сергею Пашинскому!

Вопрос не в том, что Пашинский кому-то не нравится, или наоборот. Да и проблема собственно уже не в нем. Беда в другом. Народ и власть живут в Украине в разных параллельных мирах.

У каждого Президента Украины, начиная с Кучмы, была своя сакральная жертва. На примере которой демонстрировалась людям "всесилие вождя" и покорность "Суда".

У нынешней Надежды Нации такой сакральной жертвой стал Пашинский. Очевидно, что когда-то его дело развалится и он выйдет на свободу, как вышли другие.

Беда в том, что Украина так и не стала на путь демократического, цивилизованного развития. И при нынешней власти уже и не станет.

Я не знаю сколько времени Господь отвел здесь господствовать нынешним, но закончат они грустно.

Что касается Суда (его реформы), то я уже склоняюсь к мысли, что в украинском остается только один путь - опыт Италии конца 70-х прошлого века.

Без Суда (места цивилизованного разрешения спора) нет Государства, и народ не может жить на такой территории.

В современной Украине были Майданы.

Так, очевидно, по моему мнению, впереди революции и гражданская война, распад и деградация. Этот сценарий очевиден.

Избежать его мы можем только через приход к власти настоящей национальной элиты. Государство спасет меньшинство. Большинство еще никогда не было право".

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3154716
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво було б почути від адвоката щось інше... хто б йому б тоді платив... Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 2248
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на подсосе у Пашинского?
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Не,сейчас повылазят пе-ляди защищать невинного поцриота сирожу пошинского.
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Це детка слуги уродов у власти.голодныыыыыыые!
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Это ж надо стрелять в прохожих, оказывается, нельзя. Доколе?!
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Дай тобі доля зустрітись, з от таким «прохожим».
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Я с разными прохожими встречалась, у нас тут одно время беженцев было на улицах очень много и уж как они себя вели поначалу, так мало не казалось.
Но стрелять ни в кого не пришлось. Я просто не представляю себе, чтобы мой муж полез к кому-то с кулаками, если бы тот про меня что-то не то сказал. Мы ж не дети гор, а воспитанные европейцы.
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Не спорю, карма она такая. Вон к Пашинскому уже вернулась.
Если ты защищаешь право власти отстреливать народ, относясь к нему как патриции к плебсу, обязательно испытаешь это на своей шкуре

Я же просто не понимаю, что мешало сесть в машину и уехать. Я бы так и сделала.
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Расскажешь потом. Почему не получилось, как думалось.
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У каждого Президента Украины, начиная с Кучмы, была своя сакральная жертва. На примере которой демонстрировалась людям "всесилие вождя" и покорность "Суда".У нынешней Надежды Нации такой сакральной жертвой стал Пашинский.
Источник: https://censor.net.ua/n3154716
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Это ещё шо, к власти пришёл кровавый режим злого кловуна, будет каждую неделю требовать новую сакральную жертву
Свинарчуки, Кононенко, Грановский, Яценюк, Гройсман, Порошенко
И список там длиннющий
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Без малейшего понятия. Но если спокойно ходил по киевским улицам, значит, ему ничего не предъявили.
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ты забыл написать самых главных врагов Украины-МертвечукПортновБойко или они для тебя союзники?
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Для Пети, видимо, да, раз никого из них за 5 лет не осудили и не преследовали по закону
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Хунта... распінают Сєрожу, как нєвіннага мальчика-ісусіка...
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Сейчас налезет куча зесепарья выгораживать повстанца Химикуса которому прострелили ногу...
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на подсосе у Пашинского?
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Сепар ты на подсосе у путина выгораживаешь убийц украинцев.
Что твой подельник делал на востоке?
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Не,сейчас повылазят пе-ляди защищать невинного поцриота сирожу пошинского.
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Что твой подельник делал на востоке где такие "гуси" как Пашинский угрожали ему оружием?
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ты где-то прочитал,шо я выгораживаю химикуса?
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Кто у Пети был сакральной жертвой?
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Цікаво було б почути від адвоката щось інше... хто б йому б тоді платив... Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 2248
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Ану поділись, шо б ти хотів почути.
Не стісняйся.
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А, так ти зараз на параші.
Ну, кудакай.
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Андрей Федур хороший адвокат и отрабатывать деньги умеет, но ведь и народ не надо считать дураком
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БЕСПРЕДЕЛ, дать должны были давно так годиков 5. А всем порохоидиотикам надо прострелить голову и что бы ничего не было. Если прострелют, я буду против.
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Дурко, все в точности до наоборот. В данном случае, правосудие возвращается на рельсы справедливости и законности.
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Говорят Танька журналиста побила? 10 лет светит!
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Эту звезданутую давно пора закрыть в дурке, у нее давно сдвиги по фазе...
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Все правильно, сейчас до Пашинского дойдет что его дружки ему не помогут и он начнет активно петь соловьем.
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Этот очкатый персонаж получил по заслугам.А у адвоката ,просто работа такая и баблишко не хилое.Даже если очкатого не посадят,посидеть в сизо подумать,ему на пользу.Может поймет,что мандат не вечен,хотя в этом случае вряд ли поймет.
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Друзи мои! Єтим йомким словом можно ахарактеризовать практически усьо в Украине.
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Соевые идиоты, а вы в воскресенье выйдите на майдан с плакатами "Сироже и Свынарчуку волю! "?Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 8088
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😁 разве что прикрыться при этом радужным флагом, может, тогда пронесёт
Так - вряд ли
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Беспредел, это то что творил Пашинский.
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Водитель попросил его помочь вытолкать машину с проезжей части на обочину."Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Химикус.Он

Попрошу комментариев.
У кого есть какая то информация на эту тему...
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Не гони гусей...одна жена на двоих не делится
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Вы, уроды, хоть бы лампочки включили - это фраза Пашинского?
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Тебя фраза Пашинского волнует а не то что твой подельник убивал людей на востоке?
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коли це парашинське балотувалося по 64 округу, в поштовій скринці знайшов анти-пропагандистську газетку його конкурентів. Заголовок був пророчим Не хочу за грати, іду в депутати. Так що за грати рейдерська почвара.
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Я не понял. Они что, критикуют свои же потужно реформированные суды? Раньше чего молчал, деятель куев?
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Если бы Химикус был участником АТО об этом бы уже раструбили во всех СМИ.
Значит это чмо поехало убивать украинцев на восток а потом сдалось по программе тебя ждут дома и поэтому тишина....
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Смотри когда вас будут отлавливать и отстреливать как сепара из Мариуполя не удивляйся.
Когда правосудие не работает работают суды лиеча.
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Новая страшилка у вас?
Да все ждали этого- когда эта мразь будет за решеткой!
Надеюсь, ему влепят лет десять за его преступления.
Именно эти мрази нивелировали достижения революции достоинства. Именно тотальная коррупция таких подонков, их вседозволенность- привели к тому, что практически сняты санкции с рашки.
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Да нет, его дедушка был раньше бабушкой...
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Когда в 2000 г Пашинский занимал высокий пост в нацбанке и слямзил миллионы долларов, предназначенные на компенсацию утраченных вкладов категории людей старшего поколения, то это был не беспредел.
Когда Пашинский занимался рейдерством - это не беспредел.
А тут, когда , наконец-то эту мразь конченную взяли под стражу- это беспредел.
Где логика?
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Это он еще на зоне не видел бесрпдел, там любят таих депутатов.
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Вот такие они депутаты...когда их лично дело не касается они патриоты,а когда петух жареный ущипнул они с народом
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А до этого, Тот, это была успешная судебная реформа
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Так пенять не на кого,кроме. Как на себя
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Мало ли всяких придурков на дороге, если на каждого так реагировать, то никаких нервов не хватит. Ну толкают какие-то лыганы автобус без освещения - едь себе дальше, если уж так задело - сообщи в полицию о нарушении ПДД. А останавливаться, вылезать выяснять отношения, махать стволом - признак больных нервов.
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В это время ,по Киеву, в открытую ходят сепаратисты и раздают интервью, но дэбилов это совершенно не волнует!
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