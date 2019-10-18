 АсМАП и СК "Перша" выплатят компенсацию украинским перевозчикам, если суд поддержит решение Антимонопольного комитета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор компании-перевозчика ВАСТ-ТРАНС, экс-глава Укртрансинспекции Валерий Черненко в комментарии Первому Деловому Каналу.

"Мы надеемся, что верховенство права, закона и справедливость будут установлены в наших судах. Ну, кроме Апелляционного суда есть еще Верховный суд. Конечно, и там может быть поставлена окончательная точка. Но решение апелляционной инстанции вступает в законную силу, и это дает украинским перевозчикам возможность обратиться в суд с требованием о возврате чрезмерно уплаченных денег в двойном размере", - сказал он.

Как писало ИА УНИАН, украинские перевозчики могли переплатить за книжки МДП (TIR Carnets — разрешения на трансграничные грузовые перевозки) свыше 20 млн гривен в 2016-2018 годах.

"Необоснованный доход формировался на разнице между тарифами, которые АсМАП декларировал перед IRU (Международный союз автомобильного транспорта) и тарифами, которые, как следует из наших данных, АсМАП в связке с СК "Перша" закладывала в цену услуги для перевозчиков. В результате, в 2016 году украинские перевозчики переплатили около 200 тыс. швейцарских франков. В 2017 и 2018 годы переплата достигла 300 тыс. франков в год", — утверждал источник.

Это произошло на фоне монопольного положения СК "Перша" на рынке страхования ответственности международных автомобильных перевозчиков. Решение про монопольное положение страховщика и злоупотребление им, АМКУ принял 30 августа 2018 года. Этим же решением, суд оштрафовал СК "Перша" на 3,66 млн грн. Но 23 мая 2019 года Киевский хозяйственный суд признал решение АМКУ недействительным.

Теперь, если 21 октября 2019 г апелляционный суд признает законность решения АМКУ, перевозчики получат право требовать двойной размер чрезмерно уплаченного за книжки МДП. Это подтвердила и бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская в комментарии изданию Нова влада.

"В случае, если апелляционный суд поддержит позицию, что СК "Перша" была монополистом на этом специфическом страховом рынке и злоупотребляла своим монопольным положением, то потребители таких услуг компании смогут получить в судебном порядке возмещения вреда, причиненного таким злоупотреблениям, в двойном размере. Ведь решение Апелляционного суда вступает в законную силу немедленно, и ждать результатов обжалования в кассационной инстанции, если такое будет, нет необходимости", - сообщила она.

Согласно данных сервиса YouControl, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины принадлежит 24% акций ЧАО СК "Перша", а лично президенту АсМАП Леониду Костюченко – 22,4% акций страховой компании. Ни Леонид Костюченко, ни АсМАП, ни СК "Перша" официально не комментировали обнародованные СМИ данные о неоправданной выгоде, полученной от удорожания книжек МДП для украинских перевозчиков.