 Враг с начала суток 18 октября 12 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям:

неподалеку Золотого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Луганского - из гранатометов различных систем;

дважды у Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковское - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем;

у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было".

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