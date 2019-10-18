 Враг с начала суток 18 октября 12 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям:
неподалеку Золотого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Луганского - из гранатометов различных систем;
дважды у Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковское - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем;
у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было".
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.
(хокку)
тихої ночки, синочки
бережи вас Боженька