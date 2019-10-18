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 Враг с начала суток 18 октября 12 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды неподалеку Авдеевки  - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям:

неподалеку Золотого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Луганского - из гранатометов различных систем;

дважды у Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковское - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем;

у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 29 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3154711
 
 
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Странно и петя уже не президент и война не заканчивается хоть и перестали стрелять..?
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Виникає запитання: хто збагачується на війні якщо вона не закінчується?. Принаймні так верещали зебобіки до виборів.
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Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
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Що вони дурниці говорять ? Зєля ж сказав що вже два дні "*******************" . І "уставшієатвайни" 73% твердо в цьому переконані .
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Сподіваюся, шо зе-шмаркля , в пєлодкє а ля наполіон, стримувало *уйла на передовій! Бо я б також обісралалася б на місті будь-кого ... від сміху! Враг с начала суток 18 октября 12 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6435
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