 Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений.
Следует особо подчеркнуть, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464. Они четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Война на Востоке и активные боевые действия на линии разграничения последних лет стали катализатором ощутимого некомплекта автотранспорта в рядах Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Поэтому насущной стала потребность заменить транспортные средства времен СССР и фактически производства России, которые до сих пор используются на фронте нашими частями и подразделениями.
Первые поставки автомобилей "Богдан 6317" на базе белорусских машкомплектов начались в 2016 году после того как в 2015 состоялись все подготовительные работы по настройке производственных возможностей Черкасского автомобильного завода компании "Богдан Моторс". В этих автомобилях использовался двигатель зарубежного производства, который тогда устанавливался и на автомобили семейства КрАЗ.
На основании предварительного обращения "Богдан Моторс" в Министерство обороны,в 2017 году вышло поручение МО Украины, согласно которому было принято решение о проведении межведомственных испытаний модификации автомобиля с двигателем Weichai Power. Это позволило достичь большей унификации техники, которая эксплуатируется в войсках.
В том же году состоялись определяющие ведомственные испытания, которые успешно завершились с минимумом доработок и замечаний. Войска получили новый автомобиль "Богдан 63172" с мощным надежным двигателем, коробкой передач Fast Gear и сцеплением Hummer турецкого производства.
Автомобиль "Богдан 63172" был допущен к подопытной эксплуатации в войсках и в 2018 годуначал поступать в войска.
Учитывая огромную потребность армии в военных грузовиках, которая обусловлена устаревшим на 80% автопарком ВСУ, войска нуждаются преимущественно в грузовых автомобилях.
"В настоящее время на предприятии ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" работает более 400 сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу и полны гордости за то, что причастны к укреплению обороноспособности государства и его Вооруженных сил. В то же время, в период 2014-2019 года предприятие уплатило в государственную казну почти 700 млн грн налогов и сборов разных уровней.
Более 1 200 военных автомобилей различных классов и модификаций производства "Богдан Моторс" сейчас эксплуатируются в войсках. При этом следует заметить, что подавляющее количество этой техники выполняет задачи в районах проведения ООС. Военные автомобили "Богдан" находятся в рядах всех видов и родов войск. Основные их функции - подвоз вооружения, техники и боеприпасов, логистика продовольственного и вещевого снабжения. Шасси "Богдан" предполагается использовать в логистических центрах ВСУ и в качестве топливозаправщиков. Завод постоянно работает над усовершенствованным и унификацией транспортных платформ для нужд силовых ведомств Украины", - отметили в компании.
Ця казка петріотів така ж однотурова, як і історія з виробництва бронесанітарних автомобілів "Богдан 2251" на шасі старого китайського "Грейтвола", які після встановлення будки ПП з ношами дорожчали мало не втричі.
На МАЗи петріоти валюту де взяли?
Чи вони бартер гідності з Лукою затіяли?
Невже педроти і досі вірують, що зібраний на непристосованому виробництві з готових імортованих комплектуючих БогдаМаз коштуватиме 25% від вартості імпортованого "готовим"? Чому ці скромняги з гідністю не назвали ціну на той свій "вітчизняний продукт" - історія з китайськими тачанками "чомусь навчила"?
PS Погугліть, скільки там у ПП в Панамі...
PPS І у портянки про це спитайте. Він точно знає, бо прокуратура Панами проти нього кримінальну справу порушила за брехню про саме ці "офшори"
МАЗ-6317 - бортовой полноприводный грузовик повышенной проходимости, выпускаемый Минским автозаводом.
Разработан в конце 1980-х годов по заданию Министерства обороны СССР
Производство начато в 1993 году.
Предсерийные автомашины (оснащённые двигателем ТМЗ-8424 производства Тутаевского моторного завода мощностью 425 л.с.) прошли испытания в различных климатических условиях и в 1996 году были предложены на продажу.
В 1998 году в вооружённые силы Белоруссии передали первые 12 шасси МАЗ-6317. После завершения заводских и полигонных испытаний, в 2001 году было принято решение о поставках МАЗ-6317 в вооружённые силы Белоруссии.
В марте 2016 года было подписано соглашение о сборочном производстве грузовиков МАЗ-6317 в Черкассах, на дочернем предприятии корпорации "Богдан" «Автосборочный завод № 2» (под наименованием "Богдан-6317"). В дальнейшем, киевская компания ЗАО НПО "Практика" освоила изготовление бронированного варианта МАЗ-6317 (с бронированной кабиной собственной разработки и защитой кузова).
Состоит на вооружении вооружённых сил Белоруссии, РФ, Азербайджана, а также используется пожарными службами и другими гражданскими организациями этих стран.
Собственность осталась у Пети
Порошенко продав "Богдан"
Порошенко продал корпорацию "Богдан"
Чому я не здивований?
Цитата з статті запаребріка.
Иначе его бы оторвали с руками и ногами в близлежащих странах
А так только по госзаказу удаётся втюхать
Интересно узнать, какова себестоимось этого "Богдана". Порохоботы, спросите у Пети.
Назовите, хоть узнаём, почем мы покупали это г
Это хлеб чиновников. Можно брать любую закупку на любом уровне и сажать всех к ней причастных. Ни разу не ошибёшься.
И здесь главное шоб опять не было врагам закон а своим по кую.
Хотя и это не плохо. Они начали грызться между собой. А раньше только дорывались до корыта и никогда не наказывали папередников. Теперь будут воровать с опаской и не так масштабно бо те кто прийдёт после них начнёт паковать нынешних.