 Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую ​​технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений.

Следует особо подчеркнуть, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464. Они четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

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Война на Востоке и активные боевые действия на линии разграничения последних лет стали катализатором ощутимого некомплекта автотранспорта в рядах Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Поэтому насущной стала потребность заменить транспортные средства времен СССР и фактически производства России, которые до сих пор используются на фронте нашими частями и подразделениями.

Первые поставки автомобилей "Богдан 6317" на базе белорусских машкомплектов начались в 2016 году после того как в 2015 состоялись все подготовительные работы по настройке производственных возможностей Черкасского автомобильного завода компании "Богдан Моторс". В этих автомобилях использовался двигатель зарубежного производства, который тогда устанавливался и на автомобили семейства КрАЗ.

На основании предварительного обращения "Богдан Моторс" в Министерство обороны,в 2017 году вышло поручение МО Украины, согласно которому было принято решение о проведении межведомственных испытаний модификации автомобиля с двигателем Weichai Power. Это позволило достичь большей унификации техники, которая эксплуатируется в войсках.

В том же году состоялись определяющие ведомственные испытания, которые успешно завершились с минимумом доработок и замечаний. Войска получили новый автомобиль "Богдан 63172" с мощным надежным двигателем, коробкой передач Fast Gear и сцеплением Hummer турецкого производства.

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Автомобиль "Богдан 63172" был допущен к подопытной эксплуатации в войсках и в 2018 годуначал поступать в войска.

Учитывая огромную потребность армии в военных грузовиках, которая обусловлена ​​устаревшим на 80% автопарком ВСУ, войска нуждаются преимущественно в грузовых автомобилях.

"В настоящее время на предприятии ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" работает более 400 сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу и полны гордости за то, что причастны к укреплению обороноспособности государства и его Вооруженных сил. В то же время, в период 2014-2019 года предприятие уплатило в государственную казну почти 700 млн грн налогов и сборов разных уровней.

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Более 1 200 военных автомобилей различных классов и модификаций производства "Богдан Моторс" сейчас эксплуатируются в войсках. При этом следует заметить, что подавляющее количество этой техники выполняет задачи в районах проведения ООС. Военные автомобили "Богдан" находятся в рядах всех видов и родов войск. Основные их функции - подвоз вооружения, техники и боеприпасов, логистика продовольственного и вещевого снабжения. Шасси "Богдан" предполагается использовать в логистических центрах ВСУ и в качестве топливозаправщиков. Завод постоянно работает над усовершенствованным и унификацией транспортных платформ для нужд силовых ведомств Украины", - отметили в компании.