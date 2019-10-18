EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2823  72
Материалы по теме:
Все про:авто (3664) армия (7553) закупки (180) Богдан Моторс (1)

 Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс"

Компания "Богдан Моторс" опровергает информацию про якобы завышенную цену автомобилей "Богдан-63172", которые поставлялись в рамках Государственного оборонного заказа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую ​​технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений.

Следует особо подчеркнуть, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464. Они четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Война на Востоке и активные боевые действия на линии разграничения последних лет стали катализатором ощутимого некомплекта автотранспорта в рядах Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Поэтому насущной стала потребность заменить транспортные средства времен СССР и фактически производства России, которые до сих пор используются на фронте нашими частями и подразделениями.

Первые поставки автомобилей "Богдан 6317" на базе белорусских машкомплектов начались в 2016 году после того как в 2015 состоялись все подготовительные работы по настройке производственных возможностей Черкасского автомобильного завода компании "Богдан Моторс". В этих автомобилях использовался двигатель зарубежного производства, который тогда устанавливался и на автомобили семейства КрАЗ.

На основании предварительного обращения "Богдан Моторс" в Министерство обороны,в 2017 году вышло поручение МО Украины, согласно которому было принято решение о проведении межведомственных испытаний модификации автомобиля с двигателем Weichai Power. Это позволило достичь большей унификации техники, которая эксплуатируется в войсках.

В том же году состоялись определяющие ведомственные испытания, которые успешно завершились с минимумом доработок и замечаний. Войска получили новый автомобиль "Богдан 63172" с мощным надежным двигателем, коробкой передач Fast Gear и сцеплением Hummer турецкого производства.

Также читайте: Ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец

Автомобиль "Богдан 63172" был допущен к подопытной эксплуатации в войсках и в 2018 годуначал поступать в войска.

Учитывая огромную потребность армии в военных грузовиках, которая обусловлена ​​устаревшим на 80% автопарком ВСУ, войска нуждаются преимущественно в грузовых автомобилях.

"В настоящее время на предприятии ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" работает более 400 сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу и полны гордости за то, что причастны к укреплению обороноспособности государства и его Вооруженных сил. В то же время, в период 2014-2019 года предприятие уплатило в государственную казну почти 700 млн грн налогов и сборов разных уровней.

Читайте также: Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов

Более 1 200 военных автомобилей различных классов и модификаций производства "Богдан Моторс" сейчас эксплуатируются в войсках. При этом следует заметить, что подавляющее количество этой техники выполняет задачи в районах проведения ООС. Военные автомобили "Богдан" находятся в рядах всех видов и родов войск. Основные их функции - подвоз вооружения, техники и боеприпасов, логистика продовольственного и вещевого снабжения. Шасси "Богдан" предполагается использовать в логистических центрах ВСУ и в качестве топливозаправщиков. Завод постоянно работает над усовершенствованным и унификацией транспортных платформ для нужд силовых ведомств Украины", - отметили в компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3154708
 
   
 Топ комментарии
 
сначала секретарь СНБО свинарчук , протаскивает завышенную сумму закупки а потом пропихивает свои "дешёвые" богданы , бинго ...теперь надо убедить лохов в том - шо це потужна перемога
 показать весь комментарий
 
И совершенно случайно Свинарчук - давний друг и бизнес-партнер президента и главнокомандующего. Ну просто так "соупало".
 показать весь комментарий
 
А корыто с болтами стоит еще дешевле, и в принципе на втором сроке Пеци Свинарчук вполне мог производить и продавать такие корыта бюджету по цене военных грузовиков.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не не похож. У нас "Волот" называется.
 показать весь комментарий
 
 
Не здалося. "Богдан Моторс" - гайковьорточна компанія, а потужності для виробництва подібних авто в Україні має лише КрАЗ (і то без двигунів). Дешевше купити готовий у білорусів. Або за ті ж гроші кращий - у чехів, поляків, чи турків.
Ця казка петріотів така ж однотурова, як і історія з виробництва бронесанітарних автомобілів "Богдан 2251" на шасі старого китайського "Грейтвола", які після встановлення будки ПП з ношами дорожчали мало не втричі.
 показать весь комментарий
 
 
А валюту де брати? У ЗЁ в офшорах позичити?
 показать весь комментарий
 
 
У ПЕ в Панамі.
На МАЗи петріоти валюту де взяли?
Чи вони бартер гідності з Лукою затіяли?
Невже педроти і досі вірують, що зібраний на непристосованому виробництві з готових імортованих комплектуючих БогдаМаз коштуватиме 25% від вартості імпортованого "готовим"? Чому ці скромняги з гідністю не назвали ціну на той свій "вітчизняний продукт" - історія з китайськими тачанками "чомусь навчила"?
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, усі вірять ЗЁбілам, що отримати повний машкомплект (до останнього гвинтика) і зібрати його в Україні вийде дорожче, ніж придбати ціле авто.
PS Погугліть, скільки там у ПП в Панамі...
PPS І у портянки про це спитайте. Він точно знає, бо прокуратура Панами проти нього кримінальну справу порушила за брехню про саме ці "офшори"
 показать весь комментарий
 
Для людини, яка не має поняття про автовиробництво, будь-яке свунарчуківство видається солодким петріотизмом. Ціну на те щастя назвати можеш?

МАЗ-6317 - бортовой полноприводный грузовик повышенной проходимости, выпускаемый Минским автозаводом.
Разработан в конце 1980-х годов по заданию Министерства обороны СССР

Производство начато в 1993 году.
Предсерийные автомашины (оснащённые двигателем ТМЗ-8424 производства Тутаевского моторного завода мощностью 425 л.с.) прошли испытания в различных климатических условиях и в 1996 году были предложены на продажу.
В 1998 году в вооружённые силы Белоруссии передали первые 12 шасси МАЗ-6317. После завершения заводских и полигонных испытаний, в 2001 году было принято решение о поставках МАЗ-6317 в вооружённые силы Белоруссии.
В марте 2016 года было подписано соглашение о сборочном производстве грузовиков МАЗ-6317 в Черкассах, на дочернем предприятии корпорации "Богдан" «Автосборочный завод № 2» (под наименованием "Богдан-6317"). В дальнейшем, киевская компания ЗАО НПО "Практика" освоила изготовление бронированного варианта МАЗ-6317 (с бронированной кабиной собственной разработки и защитой кузова).
Состоит на вооружении вооружённых сил Белоруссии, РФ, Азербайджана, а также используется пожарными службами и другими гражданскими организациями этих стран.
 показать весь комментарий
 
И МАЗ и КАМАЗ похожи на GM. Успокойтесь.
 показать весь комментарий
 
сначала секретарь СНБО свинарчук , протаскивает завышенную сумму закупки а потом пропихивает свои "дешёвые" богданы , бинго ...теперь надо убедить лохов в том - шо це потужна перемога
 показать весь комментарий
 
 
И совершенно случайно Свинарчук - давний друг и бизнес-партнер президента и главнокомандующего. Ну просто так "соупало".
 показать весь комментарий
 
 
Alex Rozhenko. А если бы друг Плешивого или Пригожина то нормально ?
 показать весь комментарий
 
 
А ещё более случайно что бывший президент владелец Богдана
 показать весь комментарий
 
 
Владелец Богдана - свинарчук, порошенко передал ему этот бизнес.
 показать весь комментарий
 
В управление, а не в собственность
Собственность осталась у Пети
 показать весь комментарий
 
 
Так що там з ціною, "закордоний експерте"?
 показать весь комментарий
 
 
Наверное дороже Мерседеса, раз никто не бросился покупать такую цацу
 показать весь комментарий
 
 
Тобто "закордонний експерт" виявися просто базікалом?
Чому я не здивований?
 показать весь комментарий
 
 
Она просто тупо врет и петляет, когда ее прижимаешь фактами.
 показать весь комментарий
 
 
Так вона того й не приховує, що лиш "лалала лалалала" і жодних фактів...
 показать весь комментарий
 
 
А якщо текст статты прочитати, "розумнику"?
 показать весь комментарий
 
А ничего, что МАЗ\Богданы до сих пор закупают для НГУ и ВСУ, совсем не так давно назад закупили очередную партию тех-же МАЗ\Богданов для НГУ. Кто же тогда сейчас наживается на коррупции с МАЗ\Богданами? Гладковский уже месяца 4 не в СНБО, а они снова выиграли конкурс у КрАЗа,,Фотона и какой-то там третьей компании на поставку машин для НГУ. Ну и кто теперь главный барыга, Зеля?
 показать весь комментарий
 
 
А корыто с болтами стоит еще дешевле, и в принципе на втором сроке Пеци Свинарчук вполне мог производить и продавать такие корыта бюджету по цене военных грузовиков.
 показать весь комментарий
 
 
Alex Rozhenko. Российский спутник «Космос-2535», запущенный в июле, развалился на орбите - MK.RU
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю я кто именно там полон гордости и прочего пафоса, о котором эта пресс-служба пишет, но кое-кто полон кое-чего иного.
 показать весь комментарий
 
 
І все оплатив блазень за свої. Вірю, а як же.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То й що? Одна вечеря одного свинарчука, з друзями, в ресторані, набагато дорожче.
 показать весь комментарий
 
 
Бла бла бла, пусть лучше обьяснят откуда у Свинарчука-младшего нарисовался замок, с каких таких честных доходов.
 показать весь комментарий
 
 
На Львіщині, це будівля, середньої руки.
 показать весь комментарий
 
Краз почти банкрот. Богдан зелебобики положат. И начнут покупать КАМАЗы. Как и электроэнергию.
 показать весь комментарий
 
 
Цк МАЗ,від російської колонії Білорусі.
 показать весь комментарий
 
 
Це як у ДурНР випускали автобуси "Донбасс",наліплюючи назву на ПАЗіки з кацапиї.Ось такий це Богдан.
 показать весь комментарий
 
 
" новая модификация грузовиков Богдан (МАЗ)-63172 с двигателем WeichalPower"
Цитата з статті запаребріка.
 показать весь комментарий
 
с такой логикой надо посадить Коломойского за то что "заправил армию"
 показать весь комментарий
 
Треба. Бо заправив у кілька разів дорожче, ніж ринкові ціни.
 показать весь комментарий
 
 
Хаха, хитро как загнули, не дешевле чем аналогичные модели и именно дешевле чем в гособоронзаказе, к которому Свинарчук имел непосредственное отношение.
 показать весь комментарий
 
 
Если Богдан такой хороший и классный почему его никто не покупает заграницей?
 показать весь комментарий
 
 
вот вопрос , вы же наповал бьёте... Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 7622
Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 2609
 показать весь комментарий
 
 
он такой же "хороший",как и пэтины стопицот рехформ.
 показать весь комментарий
 
 
Я догадываюсь
Иначе его бы оторвали с руками и ногами в близлежащих странах
А так только по госзаказу удаётся втюхать
 показать весь комментарий
 
 
У них и автобусы такие хорошие что их даже в Украине уже никто не хочет покупать, через год разваливаются. Про троллейбусы вообще молчу, их наверное для гномов делали, потому что внутри места вообще нет.
 показать весь комментарий
 
КрАЗ стоит, зато МАЗ работает. Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 9545
Интересно узнать, какова себестоимось этого "Богдана". Порохоботы, спросите у Пети.
 показать весь комментарий
 
 
Покупать шасси у союзника ***** это так петреотично.Ну а как цены на конкурсах государственных формируются и кто побеждает на них,это вообще ноу комент.Кстати не знаю как эти ,но медицинские богданы на китайских шасси,военные оплевали по полной,но все равно их тулят.
 показать весь комментарий
 
 
Давай технические характеристики, вес, на 100 километров, пробег, грузоподъемность и т. д., Может тогда, кто то поймет. А так, только слова.
 показать весь комментарий
 
 
По цене металлолома? Чем он и является...
 показать весь комментарий
 
 
Простите, добавлю. Цена металлолома конечно ниже продукции.
 показать весь комментарий
 
 
Нюю, а ежели его покрасить и в два три слоя...))
 показать весь комментарий
 
Так цена какая?
Назовите, хоть узнаём, почем мы покупали это г
 показать весь комментарий
 
 
Тоді Свинарчук через ***** відібрав замовлення в КРАЗу щоб поставляти до ЗСУ МАЗи , колеса до яких прикручували на " Богдані " , при цьому посадивши КРАЗ з його лінійкою автомобілів на куприка . Тоді ***** запитали як таке може бути , то він почав молоти про те що КРАЗ не пройшов випробувань . Це КРАЗ , який з першого дня 60х більшу половину своєї продукції поставляв до армії ! Але зажерливості клептомана немає меж . Хоча 73% вибрали такий самий мерзотний варіант як і ***** , а там ще кремлівська вуля сиділа в засаді . Бррр.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно все го закупки чего угодно и кем угодно всегда были и есть дороже розничных цен.
Это хлеб чиновников. Можно брать любую закупку на любом уровне и сажать всех к ней причастных. Ни разу не ошибёшься.
И здесь главное шоб опять не было врагам закон а своим по кую.
Хотя и это не плохо. Они начали грызться между собой. А раньше только дорывались до корыта и никогда не наказывали папередников. Теперь будут воровать с опаской и не так масштабно бо те кто прийдёт после них начнёт паковать нынешних.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот кто-то верит что они дешевле продавать могли?) Если свинарчуки на закупках сколько накручивали. Эти грузовики 100% по такой же схеме собирались и продавались.
 показать весь комментарий
 
Автомобиль "Богдан 63172" был допущен к подопытной эксплуатации в войсках и в 2018 годуначал поступать в войска. Точно что к подопытной лучше не придумаешь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх