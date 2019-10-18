 В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "В реанимацию госпиталя нужен очень дорогой монитор, там много крайне жизненно важных функций, он предназначен для подключения к больному для очень долгих и тяжелых операций. Вы знаете, что к нам в госпиталь поступают очень тяжелые раненые и такой монитор будет спасать жизни многих людей!

У меня есть 44 тыс от крутых парней и 8600 от организации, это уже почти 53 тыс. Решили купить, что то очень важное и нужное.

Скорее всего, что ещё будет скидка 5-10%. Я прошу всех помочь, кто чем может, каждая гривна очень важна. Я напоминаю, что в этом месяце мы купили уже 3 монитора(119 тыс), два негаскопа(16 т) и очень дорогую, крутейшую каталку для реанимации( 30тыс)Все публикации и чеки есть у меня на странице.

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