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Все про:ранение (2225) госпитализация (127) волонтеры (1932) Юсупова (1)

 В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что в реанимацию госпиталя нужен дорогой монитор, который нужен для подключения к больному для очень долгих и тяжелых операций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Она отметила: "В реанимацию госпиталя нужен очень дорогой монитор, там много крайне жизненно важных функций, он предназначен для подключения к больному для очень долгих и тяжелых операций. Вы знаете, что к нам в госпиталь поступают очень тяжелые раненые и такой монитор будет спасать жизни многих людей!

У меня есть 44 тыс от крутых парней и 8600 от организации, это уже почти 53 тыс. Решили купить, что то очень важное и нужное.

Скорее всего, что ещё будет скидка 5-10%. Я прошу всех помочь, кто чем может, каждая гривна очень важна. Я напоминаю, что в этом месяце мы купили уже 3 монитора(119 тыс), два негаскопа(16 т) и очень дорогую, крутейшую каталку для реанимации( 30тыс)Все публикации и чеки есть у меня на странице.

Карта для перевода 4627 0551 5008 4795 приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья".

В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154706
 
 
 Топ комментарии
 
Ось цей монітор, новий, в максимальній комплектації, в півтора рази дешевше, ніж вказує волонтерка.
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
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печально всё!(( ну сколько можно уже побираться прости ГОСПОДИ на шестом году войны государству....? сколько уже америка и евросоюз деньгами задарил и закидал страну за эти 5 лет... где оно всё скажите пожалуйста?! ну сколько можно уже позориться собирать на тепловизоры. и другое для армии и раненых военных? а может не дать как пример пришибленному ЖЕНИХУ ГРИБУ как пример квартиру 2 комнатную за бешенные бабки, а купить людям прости ГОСПОДИ этот монитор. кучу металла с проводами всего навсего.... который будет спасть наших защитников...я в шоке... В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 217
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Хватит зебилоиды Петя вам страну сберег!
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Хватит зебилоиды Петя вам страну сберег!
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Тепер вже черга ЗЁ...
Може з кіпрських офшорів перекаже?
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Петя раскошелится , можешь не сомневаться . В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 4957 . Он и так раскошелился больше чем на миллиард . А вот интересно , зюзя , когда нибудь раскошелится ? Или он бидный як церковная мышь . ? 128 тыс это - в районе его гонорара , за игру на пианине , на корпоративе у Суркиса .
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Это в стране, где небывалые доселе расходы на минобороны (5% ВВП)...
Куда они бабки тырят?
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И налог никто не снимал. Исправно отстегиваю, но это вопрос к свинорчукам и компани, а раненных спасать надо. Потом на небесах рассудят.
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Свинарчуки своє вже вкрали. А зараз хто краде?
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Всё, что вам надо знать о порядке цен.
Вот - прекрасные мониторы, которые закупают частные клиники.
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
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Под Гостомелем есть военская часть, раньше были связисты, потом распустили, а теперь "поцгвардия"! ТАк они соляру продают кому сколько надо...
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Да перевезите вы уже военный госпиталь в Феофанию. Сколько ето можно терпеть собирать то на бинты то на оборудование. А раненные не могут ждать. Пускай депутаты и чиновники едут лечиться в *****
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может проще бюджет Феофании перевести в военный госпиталь а Феофанию перевести на платную основу - там люди не бедные , нечего с бюджета деньги тянуть
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Я очень сомневаюсь что бюджет Феофании по дороге в военный госпиталь не потеряется, а потом еще 2 раза потеряется при закупке оборудования. А так уже в Феофании есть и все оборудование и инфраструктура и мед. специалисты. А депутаны пускай пиз***ют в Житомир лечиться.
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Зеленський не виділить із своїх офшорів?
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Зеленский как и Парашенко выделяет деньги только для тех кто сдался в плен а не для тех кто был ранен или убит в бою с врагом. Секстуристам и морякам-капитулянтам как и политзаключенным кроме денег купили еще квартиры, а раненные умирают не дождавшись пока волонтеры соберут деньги по копейке на лекарства или необходимое оборудование.
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Так це ЗЁ ППО Кієва відновив?

Не знав...
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эпоха бідності закінчилась ,які можуть бути волонтери .все, бариги нема .починайте всіх закидувати грошами .
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Ось цей монітор, новий, в максимальній комплектації, в півтора рази дешевше, ніж вказує волонтерка.
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
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Вот я не самого большого ума человек, а всё ж таки интересуюсь: а как так у него выходит, что у него в постах ссылка на сбербанковскую карточку и яндекс кошелёк?Как-то КрАвавый режЫм ему ничего не позаблочивал?
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Тю. Зеленський ;Яндексом; користується, а чому Бабченку не можна?
В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7213
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А вконтактегом вообще уже никто в Украине не пользуется, да?Но я повторяю свой вопрос: почему же кровавая Гэбня ему не заблочила сбербанковскую карточку?
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А с чего вдруг? Так или иначе, он гражданин Российской Федерации, имеет полное право обслуживаться в российском банке
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Ну так он же там типа узник совести, без пяти минут политвьязень, которого вообще тут чуть ли не убить пытались, а тут выходит любой расеянин может без проблем ему денег подкинуть?Вот как так?
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у ЗЕ є "карманні" олігархи,вони все придбають просто зверніться до ОП.
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Вся благодійність в країні здійснюється виключно Порошенком.
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печально всё!(( ну сколько можно уже побираться прости ГОСПОДИ на шестом году войны государству....? сколько уже америка и евросоюз деньгами задарил и закидал страну за эти 5 лет... где оно всё скажите пожалуйста?! ну сколько можно уже позориться собирать на тепловизоры. и другое для армии и раненых военных? а может не дать как пример пришибленному ЖЕНИХУ ГРИБУ как пример квартиру 2 комнатную за бешенные бабки, а купить людям прости ГОСПОДИ этот монитор. кучу металла с проводами всего навсего.... который будет спасть наших защитников...я в шоке...
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Шел 6-й год войны. Государство выделяет десятки миллиардов на армию чиновников, депутатов, мусоров и прочей нечисти и дармоедов а на тех кто защищает нашу страну не выделяют деньги даже на самое необходимое. Дожили до того что наших раненных бойцов как бомжей распихивают по другим государствам на лечение и реабилитацию.
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http://www.med-shopping.com/mindray-umec12-fda-ce-patient-monitor-device-price-with-touch-screen_p22667.html

$1.360 x 25 = 34.000
128.528 - 34.000 = 94.528 = $3.781 - остаток на оформление бумаг или что-то с калькулятором?

монитор в студию!!
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Оні іщут розового цвжта. Такой цвєт в 5 раз дороже.
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давно було державі в особі МОЗ Уляни Супрун, та Петра Порошенко в 2014-19 роках розмістити державне замовлення на розробку власних медичних приладів, запустити нову галузь економіки по виробництву медичного обладнання, яке би потім можна було продавати і в інші країни. Це який би був стрибок та розвиток. А не побираються сіромахи по світам - дайте нам, хелп.
Власне це вже тепер питання до самокатника Гончарука та батька нашого теперішнього Зеленського - Президента України.
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так не прикольно, лучше придумать оборудку и получить гешефт здесь и сейчас. А пиплу рассказать про потужные лиформы
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Я вів бесіду з турком, який купив будинок у Львові, та будує там маленький готель на 15 кімнат.
Він - здивований. В Україні для цього будівництва в порівнянні з Турцією нічого свого немає.
Лише плитка та матраси будуть українськми - все інше: сантехника, футнітура, панелі, ламінат, тощо - будуть якими завгодно: Польща, Турція, Кітай...
Він дуже бажав зробити з українських матеріалів, але на 80% будівля буде "імпортною". А в Турції, говорить він - навпаки...
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Нічого дивного.
це було зроблено спеціально, на невеликий та середній бізнес нацьковували всю каральну державну машину - міліцію, прокуратуру, особливо податківців, починаючи десь з року вже 1994 -далі все йшло по наростаючій частині параболи. Врешті все знищили. На великі підприємства, які належали аліграхії вони заходили обережно, але ж треба було робити кар'єри, отримувати погони та посади. - то ж те було за рахунок середнього та малого бізнесу, який врешті припинив виробництво в основному виїхав з України. Було багато публікацій в пресі в 1990--, в першій половину 2000-х, що виробляти в такій податковій системі, яка в Україні можна лише в збиток, - ще й винними залишишся. То ж лишилася пустеля - тому нічого і не виробляється, а далі - вже почався принцип доміно - попадали цілі галузі економіки, особливо виробництво, зникає робітничий клас і тд.
Турція - це супер- потужна країна виробник.
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ой вей, тут одному слуге народа надо 8 квартир в Киеве для помощьников, какой монитор, ой, бросьте !
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те тырят не по децки
эти на жалость бьют
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