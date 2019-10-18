 В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "В реанимацию госпиталя нужен очень дорогой монитор, там много крайне жизненно важных функций, он предназначен для подключения к больному для очень долгих и тяжелых операций. Вы знаете, что к нам в госпиталь поступают очень тяжелые раненые и такой монитор будет спасать жизни многих людей!
У меня есть 44 тыс от крутых парней и 8600 от организации, это уже почти 53 тыс. Решили купить, что то очень важное и нужное.
Скорее всего, что ещё будет скидка 5-10%. Я прошу всех помочь, кто чем может, каждая гривна очень важна. Я напоминаю, что в этом месяце мы купили уже 3 монитора(119 тыс), два негаскопа(16 т) и очень дорогую, крутейшую каталку для реанимации( 30тыс)Все публикации и чеки есть у меня на странице.
Карта для перевода 4627 0551 5008 4795 приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья".
Може з кіпрських офшорів перекаже?
Куда они бабки тырят?
Вот - прекрасные мониторы, которые закупают частные клиники.
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
Не знав...
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
$1.360 x 25 = 34.000
128.528 - 34.000 = 94.528 = $3.781 - остаток на оформление бумаг или что-то с калькулятором?
монитор в студию!!
Власне це вже тепер питання до самокатника Гончарука та батька нашого теперішнього Зеленського - Президента України.
Він - здивований. В Україні для цього будівництва в порівнянні з Турцією нічого свого немає.
Лише плитка та матраси будуть українськми - все інше: сантехника, футнітура, панелі, ламінат, тощо - будуть якими завгодно: Польща, Турція, Кітай...
Він дуже бажав зробити з українських матеріалів, але на 80% будівля буде "імпортною". А в Турції, говорить він - навпаки...
це було зроблено спеціально, на невеликий та середній бізнес нацьковували всю каральну державну машину - міліцію, прокуратуру, особливо податківців, починаючи десь з року вже 1994 -далі все йшло по наростаючій частині параболи. Врешті все знищили. На великі підприємства, які належали аліграхії вони заходили обережно, але ж треба було робити кар'єри, отримувати погони та посади. - то ж те було за рахунок середнього та малого бізнесу, який врешті припинив виробництво в основному виїхав з України. Було багато публікацій в пресі в 1990--, в першій половину 2000-х, що виробляти в такій податковій системі, яка в Україні можна лише в збиток, - ще й винними залишишся. То ж лишилася пустеля - тому нічого і не виробляється, а далі - вже почався принцип доміно - попадали цілі галузі економіки, особливо виробництво, зникає робітничий клас і тд.
Турція - це супер- потужна країна виробник.
эти на жалость бьют