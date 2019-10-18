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Все про:ВР (23850) Дубневич (39) Рябошапка Руслан (150)

 Представления на Дубневича находятся на этапе регистрации в Раде, - Рябошапка

Представления на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата IX созыва Ярослава Дубневича находятся на этапе регистрации в Верховной Раде.

Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представление на этапе регистрации. Вчера оно было направлено в парламент... Представление должно быть расписано на соответствующие комитеты", - сказал генпрокурор.

По его словам, представлений на Дубневича три – на дачу разрешения на привлечение к ответственности, на задержание и на взятие его под стражу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/n3154705
 
   
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За него хочет кто-то пойти на митинг? Кива Киев , вставай?
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Якось швидше треба діяти - втече, як втік кононенко..
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Как-то в последнее время скромно ушёл из информполя Грановский...может стоит его как Снегурочку: Гра-нов-ский! позвать?
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Ловите хрячков соевых , а то разбегутся .А атошникам и Белецкому не забывать за Штайнмайера .
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Когда Березенка возьмут? За массовый подкуп избирателей должен ответить по всей строгости.
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А шо так зебенины холуи резвяться ну да порохоботы не достают
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