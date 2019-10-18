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 Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

Миссия Международного валютного фонда в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования.

Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены послать миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он. При этом Томсен выделил земельную и антикоррупционную реформы, а также снижение монополизма в экономике.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного "ПриватБанка", Томсен подчеркнул критическую важность усилий государства по минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ

Представитель Фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Сейчас делегация Министерства финансов во главе с министром Оксаной Маркаровой находится в Вашингтоне на переговорах с международными финансовыми организациями.

Также на Цензор.НЕТ: Вопрос цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ Смолий

Источник: https://censor.net.ua/n3154704
 
 
 Топ комментарии
 
ну да ...вони від ЗЕМЛІ не відмовляться ...
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"Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного "ПриватБанка", Томсен подчеркнул критическую важность усилий государства по минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками." Т.е. утром Беню с "Приватом пошлют- вечером МВФ приедет, вечером пошлют- утром приедет... Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 1234 Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 574
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Дай то Бог.... Только это сомнительно - не для того это все затевалось.... Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 7440
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ну да ...вони від ЗЕМЛІ не відмовляться ...
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МВФ, вы коррумпированная клоака на откатах и вместе с "украинской" грабящей быдло-элитой виновны в геноциде украинского народа.
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вот неугомонная эта миссия мвф...ее - в дверь, она - в окно...молодая команда зелепукиных может обойтись без мвф...народ поверил в это и потому избрал этих...
а говорят, еще субсидии отжимать станут...ходить по хатам и отжимать(((
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Миссия Международного валютного фонда в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой про Источник: https://censor.net.ua/n3154704Миссия Международного валютного фонда в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой про Источник: https://censor.net.ua/n3154704

Выдадут Зеленскому огромную золотую (чтоб по бохатому), а на самом деле зеленую кредитную карту и тогда, и ТОГДА!!! Все запануют, гуляй село, пока ветер без камней
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"Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного "ПриватБанка", Томсен подчеркнул критическую важность усилий государства по минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками." Т.е. утром Беню с "Приватом пошлют- вечером МВФ приедет, вечером пошлют- утром приедет... Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 574
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Дай то Бог.... Только это сомнительно - не для того это все затевалось.... Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 7440
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О Боги!
Зебилы, как же так то?! Как же - "Патрашенко продает страну за кредиты"?! Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель - Цензор.НЕТ 4097
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Тільки тепер той...,білєти наперед хай не купляють,бо буде,як минулого разу :

"Журналіст запитав, чому представники МВФ поїхали з України без оголошення рішення та чи тривають переговори.
"Місія МВФ покинула Київ тому, що у них були куплені білети саме на цей день", - пояснила Маркарова." https://tsn.ua/groshi/v-uryadi-poyasnili-vid-yizd-misiyi-mvf-pridbanimi-aviakvitkami-1420833.html
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