 Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы намерены послать миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он. При этом Томсен выделил земельную и антикоррупционную реформы, а также снижение монополизма в экономике.
Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного "ПриватБанка", Томсен подчеркнул критическую важность усилий государства по минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.
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Представитель Фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.
Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.
Сейчас делегация Министерства финансов во главе с министром Оксаной Маркаровой находится в Вашингтоне на переговорах с международными финансовыми организациями.
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а говорят, еще субсидии отжимать станут...ходить по хатам и отжимать(((
Выдадут Зеленскому огромную золотую (чтоб по бохатому), а на самом деле зеленую кредитную карту и тогда, и ТОГДА!!! Все запануют, гуляй село, пока ветер без камней
ПОПРОШАЙКИ, ДЕНЕГ НЕТ!
Зебилы, как же так то?! Как же - "Патрашенко продает страну за кредиты"?!
"Журналіст запитав, чому представники МВФ поїхали з України без оголошення рішення та чи тривають переговори.
"Місія МВФ покинула Київ тому, що у них були куплені білети саме на цей день", - пояснила Маркарова." https://tsn.ua/groshi/v-uryadi-poyasnili-vid-yizd-misiyi-mvf-pridbanimi-aviakvitkami-1420833.html