 Труба уволил Моргуна с должности штатного советника главы ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Ростислав Мазуренко.
Блоггер отметил: "15 октября глава Государственного бюро расследований Роман Труба уволил с должности своего штатного советника Александра Моргуна".
В приказе об увольнения Моргуна отмечается: "уволить Моргуна Александра Андреевича с должности советника главы Государственного бюро расследований по соглашению сторон".
По словам блоггера, Моргун был "много лет связан с таможней" и на своей должности и "проявлял особый интерес к контрабанде".
Также по утверждению Мазуренко, НАБУ продолжает уголовное производство в отношении Александра Моргуна.
"Во время заседания суда по делу бывшего нардепа Сергею Пашинскому, которое состоялось в пятницу, 18 октября, экс-нардеп Татьяна Чорновил напала на журналиста издания Правовой контроль Украины Дмитрия Кучера. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов."