 Труба уволил Моргуна с должности штатного советника главы ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Ростислав Мазуренко.

Блоггер отметил: "15 октября глава Государственного бюро расследований Роман Труба уволил с должности своего штатного советника Александра Моргуна".

В приказе об увольнения Моргуна отмечается: "уволить Моргуна Александра Андреевича с должности советника главы Государственного бюро расследований по соглашению сторон".

По словам блоггера, Моргун был "много лет связан с таможней" и на своей должности и "проявлял особый интерес к контрабанде".

Также по утверждению Мазуренко, НАБУ продолжает уголовное производство в отношении Александра Моргуна.

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