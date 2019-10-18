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Все про:ГБР (641) Моргун (1)

 Труба уволил Моргуна с должности штатного советника главы ГБР

Глава ГБР Роман Труба уволил с должности своего советника бывшего сотрудника ГФС Александра Моргуна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Ростислав Мазуренко. 

Блоггер отметил: "15 октября глава Государственного бюро расследований Роман Труба уволил с должности своего штатного советника Александра Моргуна".

В приказе об увольнения Моргуна отмечается: "уволить Моргуна Александра Андреевича с должности советника главы Государственного бюро расследований по соглашению сторон". 

По словам блоггера, Моргун был "много лет связан с таможней" и на своей должности и "проявлял особый интерес к контрабанде".

Также по утверждению Мазуренко, НАБУ продолжает уголовное производство в отношении Александра Моргуна. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3154703
 
 
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Щас местные коричневые знатоки объяснят, дескать это не Мендель, ей можно.
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Льоня ти все говори як воно є . Про те що той лисий кучер з Г+Г і трудиться на 112 . "Скажи хто твій друг і ми зрозуміємо хто ти " . Тих хто відштовхував скабєєву теж осуджуєш ?
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