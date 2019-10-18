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 МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко

Министерство иностранных дел Украины направило Россию ноту протеста в связи с очередным "гуманитарным конвоем", отправленным на оккупированную часть Донбасса.

Об этом в Твиттер сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушение Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала Зеленко.

Читайте: Россия отправила на оккупированный Донбасс 87-й "гумконвой", состоящий из 36 грузовиков, - Госпогранслужба

Напоминаем, 17 октября через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на территорию Украины из России въехала колонна грузовиков так называемого гуманитарного конвоя.

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского гумконвоя на оккупированном Донбассе, - Зеленко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154700
 
 
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Ноты заунывные и беззубые. Позор один. Нужно просто фиксировать это для всего мира.Чтобы узнали все.
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надо было две отправлять ноты,а то одна может на почте потеряться и на ********* ничего не узнают.
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"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушение Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала Зеленко. Источник: https://censor.net.ua/n3154700\\\\\\\\\\\\

Напишите еще Попе Римскому - Путин с ниМ неплохо ладит, получает от негО побрякушки, а КирГун даже целуется МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3361
Если бы "конвой" взорвался, вот тогда можно было бы и потроллить Рашку, а не скулить, призывать и обеспокаиваться.
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