EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1376  30
Все про:ВР (23850) ГТС (912) Кабмин (11275) субвенция (4) Слуга народа (359) Гончарук_Алексей (178)

 "Слуги народа" поссорились с Гончаруком из-за анбандлинга и субвенций на округа, - УП

Во время закрытого заседания фракции "Слуга народа" нардепы конфликтовали с премьер-министром Алексеем Гончаруком. На заседании обсуждали создание независимого оператора ГТС. и распределение субвенций по округам.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на нескольких депутатов от "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады. Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцэконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.

В результате фракция договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.

Также на Цензор.НЕТ: Рада поддержала законопроект о создании независимого оператора ГТС

Источник: https://censor.net.ua/n3154696
 
 
 Топ комментарии
 
Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
 показать весь комментарий
 
18 октября, 9:56
.Вся информация, которая скупо просачивается из окружения Коломойского, свидетельствует только об одном - он в ярости.
И дело тут вовсе не во вчерашнем решении суда. У Коломойского десяток судов в процессе. Он их проигрывает, апеллирует, выигрывает - это у него обычный рабочий процесс. Дело совершенно в другом. Коломойский получил абсолютно достоверную информацию о том, что решение суда было принято после прямого указания Зеленского.
В системе столь тщательно выстраиваемой Коломойским самым слабым оказалось самое важное звено - Зеленский. Совершить политическое и имиджевое самоубийство, защищая интересы Коломойского, Зеленский не пожелал. Марионетка оборвала ниточки кукловода. Прямое, личное влияние уже не срабатывает.
Коломойский это понял и отдал приказ начать формирование собственной группы в Верховной Раде. Не условной, не "под прикрытием", не среди зеленых зарослей - официально, с регистрацией. И, самое главное, с демонстративным выходом из монобольшинства.
Это удар, сокрушающий для Зеленского, упивающегося всевластием в подчиненном парламенте. Выход из монокоалиции более чем 28 депутатов означает новое формирование коалиции со всеми прелестями потери контроля над парламентом, столь привычным для Зеленского.
Запаниковавший Зеленский уже потребовал разработать и принять закон об императивном мандате, закрепляющий депутатов за партиями - нужно же спасать хоть видимость монокоалиции. Но будет ли он принят ?

Когда Зеленский вернется в свой кабинет - ему придется решать много интересных задач, со многими неизвестными.
 показать весь комментарий
 
если это правда - это отличная новость. Противоречия - двигатель прогресса.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не знаєте, а чи він має права їздити на самокаті?
 показать весь комментарий
 
гидко це все, нащо ви оце клеїте - оцю гидоту.
 показать весь комментарий
 
 
18 октября, 9:56
.Вся информация, которая скупо просачивается из окружения Коломойского, свидетельствует только об одном - он в ярости.
И дело тут вовсе не во вчерашнем решении суда. У Коломойского десяток судов в процессе. Он их проигрывает, апеллирует, выигрывает - это у него обычный рабочий процесс. Дело совершенно в другом. Коломойский получил абсолютно достоверную информацию о том, что решение суда было принято после прямого указания Зеленского.
В системе столь тщательно выстраиваемой Коломойским самым слабым оказалось самое важное звено - Зеленский. Совершить политическое и имиджевое самоубийство, защищая интересы Коломойского, Зеленский не пожелал. Марионетка оборвала ниточки кукловода. Прямое, личное влияние уже не срабатывает.
Коломойский это понял и отдал приказ начать формирование собственной группы в Верховной Раде. Не условной, не "под прикрытием", не среди зеленых зарослей - официально, с регистрацией. И, самое главное, с демонстративным выходом из монобольшинства.
Это удар, сокрушающий для Зеленского, упивающегося всевластием в подчиненном парламенте. Выход из монокоалиции более чем 28 депутатов означает новое формирование коалиции со всеми прелестями потери контроля над парламентом, столь привычным для Зеленского.
Запаниковавший Зеленский уже потребовал разработать и принять закон об императивном мандате, закрепляющий депутатов за партиями - нужно же спасать хоть видимость монокоалиции. Но будет ли он принят ?

Когда Зеленский вернется в свой кабинет - ему придется решать много интересных задач, со многими неизвестными.
 показать весь комментарий
 
 
если это правда - это отличная новость. Противоречия - двигатель прогресса.
 показать весь комментарий
 
 
Когда делают такие дела, собирается много-много материалов, чтобы кукла с крючка не сорвалась. Вкладываются много-много денег, и рыбе так просто не слинять. И тут два варианта: Вы либо обманываете, либо обманываетесь сами насчет ситуации. Коломойский не настолько наивен, чтобы так проколоться. Но даже если и так, то при включении мозгов и правильной оценке ситуации он получит поддержку от других фракций. Но включать мозги так или иначе нужно, хотя бы для того, чтобы не нестись как неуправляемый автомобиль в пропасть. Думать и еще раз думать, Вот что ему сейчас нужно.
 показать весь комментарий
 
"...правильной оценке ситуации он(Зеленский) получит поддержку..."
 показать весь комментарий
 
Мне ничего непонятно из заголовка, ну и хрен с ним. Но интересно, как слуги народа это понимают?
 показать весь комментарий
 
А оно им надо - понимать? Они просто нажимают кнопки.
 показать весь комментарий
 
Да что ж там не понятного. На сеновал пригласили. А они с кузнецом. А зачем нам кузнец?
 показать весь комментарий
 
Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
 показать весь комментарий
 
 
Та не говори, везде он))) и богдана поставил к моники))
 показать весь комментарий
 
а чего же крупного пацана к хрупкой девушке не приставить?
от же ж *****...... )))
 показать весь комментарий
 
поки не видно реформаторського бюджету - все та бодяга.
Гончарука - на самокаті у відставку !
 показать весь комментарий
 
ну це нічого - нехай сам напише заяву, як такий, що немає ні ідей, ні потенціалу, ні команди. Хай сідає в самокат і спускається з гірки.
 показать весь комментарий
 
еще немного и я найму вас мой тикет за спидинг отбить
 показать весь комментарий
 
поки не видно реформаторського бюджету - все та бодяга.
Гончарука - на самокаті у відставку !

-------------------
думал поправляетесь - пардон ошибся.ничего ето не значит....забудьте
 показать весь комментарий
 
Анбландинга.
Жаргон тупого офисного планктона...
 показать весь комментарий
 
"Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались..."


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх