 "Слуги народа" поссорились с Гончаруком из-за анбандлинга и субвенций на округа, - УП

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на нескольких депутатов от "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.
18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады. Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.
"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцэконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа".
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"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.
В результате фракция договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.
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.Вся информация, которая скупо просачивается из окружения Коломойского, свидетельствует только об одном - он в ярости.
И дело тут вовсе не во вчерашнем решении суда. У Коломойского десяток судов в процессе. Он их проигрывает, апеллирует, выигрывает - это у него обычный рабочий процесс. Дело совершенно в другом. Коломойский получил абсолютно достоверную информацию о том, что решение суда было принято после прямого указания Зеленского.
В системе столь тщательно выстраиваемой Коломойским самым слабым оказалось самое важное звено - Зеленский. Совершить политическое и имиджевое самоубийство, защищая интересы Коломойского, Зеленский не пожелал. Марионетка оборвала ниточки кукловода. Прямое, личное влияние уже не срабатывает.
Коломойский это понял и отдал приказ начать формирование собственной группы в Верховной Раде. Не условной, не "под прикрытием", не среди зеленых зарослей - официально, с регистрацией. И, самое главное, с демонстративным выходом из монобольшинства.
Это удар, сокрушающий для Зеленского, упивающегося всевластием в подчиненном парламенте. Выход из монокоалиции более чем 28 депутатов означает новое формирование коалиции со всеми прелестями потери контроля над парламентом, столь привычным для Зеленского.
Запаниковавший Зеленский уже потребовал разработать и принять закон об императивном мандате, закрепляющий депутатов за партиями - нужно же спасать хоть видимость монокоалиции. Но будет ли он принят ?
Когда Зеленский вернется в свой кабинет - ему придется решать много интересных задач, со многими неизвестными.
Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
мля, опять *****...
от же ж *****...... )))
Гончарука - на самокаті у відставку !
Гончарука - на самокаті у відставку !
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думал поправляетесь - пардон ошибся.ничего ето не значит....забудьте
Жаргон тупого офисного планктона...